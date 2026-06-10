رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، در نشست فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان این کشور گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به مرحله‌ای رسیده است که به گفته او ترکیه را نیز تهدید می‌کند.

او در ادامه افزود حضور دونالد ترامپ در نشست ناتو در آنکارا برای حفظ وحدت این ائتلاف اهمیت دارد.

اردوغان با اشاره به آنچه «توهم سرزمین موعود» خواند، گفت ترکیه از هدف نهایی آگاه است و اجازه تحقق آن را نخواهد داد و هیچ‌کس نباید به دنبال ماجراجویی باشد.