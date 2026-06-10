حساب فارسی وزارت خارجه اسرائیل در ایکس اعلام کرد رونمایی از یک سامانه جدید مدیریت نبرد، پس از توسعه سامانه دفاع موشکی ختس و پرتاب ماهواره، «پیامی روشن به جمهوری اسلامی» است.

صنایع هوافضای اسرائیل از نسل تازه سامانه‌ای به نام «اوپال-ان‌جی» رونمایی کرده است. این سیستم در واقع یک سامانه فرماندهی و کنترل پیشرفته است که اطلاعات میدان نبرد را از هوا، زمین و دریا به صورت همزمان جمع‌آوری و یکپارچه می‌کند.

به گفته اسرائیل، این سامانه با استفاده از هوش مصنوعی داده‌ها را در لحظه تحلیل می‌کند، اهداف را اولویت‌بندی می‌کند و به فرماندهان کمک می‌کند سریع‌تر تصمیم بگیرند. همچنین امکان هماهنگی میان جنگنده‌ها، پهپادها، بالگردها، کشتی‌ها و مراکز فرماندهی را فراهم می‌کند.

نسخه جدید بر پایه تجربه عملیاتی سامانه قبلی «اوپال» ساخته شده و با استانداردهای ناتو سازگار است. اسرائیل می‌گوید این سیستم همکاری میان تجهیزات سرنشین‌دار و بدون سرنشین را در حوزه‌هایی مانند جمع‌آوری اطلاعات، جنگ الکترونیکی و عملیات هماهنگ تسهیل می‌کند.