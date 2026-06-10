رسانههای ایران صبح چهارشنبه ۲۰ خرداد از شنیده شدن صدای چند انفجار در قشم خبر دادند.
خبرگزاری مهر نوشت ماهیت دقیق صداها هنوز مشخص نیست، اما با توجه به شدت آن، ممکن است منبع انفجار در فاصلهای نسبتا دور از شهر قشم قرار داشته یا به تحرکاتی در تنگه هرمز مرتبط باشد.
تا زمان انتشار این گزارش، مقامهای رسمی درباره منشا این صدا یا خسارات احتمالی توضیحی ارائه نکردهاند.
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، چهارشنبه ۲۰ خرداد در نشست خبری با خبرنگاران، در واکنش به حملات اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت چین «عمیقا نگران» این تنشها است.
او از طرفهای درگیر خواست «خونسردی خود را حفظ کنند، خویشتنداری نشان دهند، از تشدید تنشها خودداری و اقدامهای ملموسی برای کاهش تنش انجام دهند.»
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین از آمریکا و جمهوری اسلامی خواست از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک برای «دستیابی سریع به آتشبسی جامع و پایدار» استفاده کنند.
مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در مصاحبه با ایرنا گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در صورت هدف قرار گرفتن «پاسخ دندانشکن و پشیمانکننده» خواهند داد. او این واکنش را الزامی برخاسته از «عقل، شرع و عرف» توصیف کرد.
او با حمایت از بسته شدن تنگه بابالمندب از سوی حوثیهای یمن گفت: «ایجاد بحران در دریای سرخ میتواند بازارهای انرژی و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.»
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت «اتحاد جبهه مقاومت بین تهران، بیروت، صنعا، بغداد و غزه» به گفته او موازنههای نبرد را تغییر داده است. او افزود ممکن است دولتهای لبنان و عراق بهطور رسمی وارد این معادلات نشوند، اما تقویت همکاریهای منطقهای میتواند به تدریج بر ساختارهای رسمی نیز تاثیر بگذارد.
وزارت دفاع کویت در بیانیهای اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور بامداد چهارشنبه بر اساس رویههای عملیاتی مصوب با اهداف هوایی متخاصم مقابله کردند.
در این بیانیه به جزییات بیشتری درباره شمار حملات یا نتایج این رهگیریها اشاره نشده است.
وزارت دفاع کویت همچنین از شهروندان و ساکنان خواست به دستورالعملها و توصیههای امنیتی و ایمنی صادرشده از سوی نهادهای ذیصلاح پایبند باشند و اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دریافت کنند.
سرنا ویلیامز، اسطوره جهان تنیس و دارنده ۲۳ عنوان گرند اسلم، پس از ۱۳۷۵ روز دوری، بازگشتی درخشان به میادین داشت.
این ستاره ۴۴ ساله در مسابقات «کوئینز» لندن، در بخش دونفره در کنار ویکتوریا مبوکو، ۱۹ ساله، به میدان رفت.
آنها حریفان خود، ارین روتلیف و نیکول ملیچار-مارتینز، سید سوم رقابتها، را با نتایج ۷-۶ و ۶-۲ شکست دادند.
ویلیامز که ۲۷ سال در تنیس زنان در بالاترین سطح رقابت کرده است، با این نمایش یاد روزهای اوج خود را زنده کرد.
ضربات قدرتمند و سرویسهای ۱۹۳ کیلومتری او نشان داد این قهرمان هفت دوره ویمبلدون همچنان میتواند تماشاگران را به وجد آورد.
دختر سرنا و همسرش از جایگاه تماشاگران شاهد این بازگشت بودند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیهای با اشاره به حملات اخیر جمهوری اسلامی اعلام کرد حکومت ایران به گفته این نهاد به «رویکرد خصمانه» خود ادامه داده و «عامدانه» با موشک و پهپاد غیرنظامیان در این کشور را هدف قرار داده است.
در ادامه بیانیه تصریح شده است استفاده عامدانه از موشک و پهپاد برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه است.
در این بیانیه آمده است سامانههای پدافند هوایی بحرین با آمادگی رزمی بالا با این حملات مقابله کرده و تعدادی از حملات هوایی ایران را رهگیری و منهدم کردهاند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین تاکید کرد تمامی یگانها و تسلیحات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی دفاعی برای حفاظت از کشور قرار دارند.
این فرماندهی همچنین از آمادگی رزمی و هوشیاری نیروهای خود در انجام وظیفه ملی برای دفاع از کشور ابراز افتخار کرد.