لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، چهارشنبه ۲۰ خرداد در نشست خبری با خبرنگاران، در واکنش به حملات اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت چین «عمیقا نگران» این تنشها است.
او از طرفهای درگیر خواست «خونسردی خود را حفظ کنند، خویشتنداری نشان دهند، از تشدید تنشها خودداری و اقدامهای ملموسی برای کاهش تنش انجام دهند.»
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین از آمریکا و جمهوری اسلامی خواست از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک برای «دستیابی سریع به آتشبسی جامع و پایدار» استفاده کنند.
مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در مصاحبه با ایرنا گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در صورت هدف قرار گرفتن «پاسخ دندانشکن و پشیمانکننده» خواهند داد. او این واکنش را الزامی برخاسته از «عقل، شرع و عرف» توصیف کرد.
او با حمایت از بسته شدن تنگه بابالمندب از سوی حوثیهای یمن گفت: «ایجاد بحران در دریای سرخ میتواند بازارهای انرژی و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.»
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت «اتحاد جبهه مقاومت بین تهران، بیروت، صنعا، بغداد و غزه» به گفته او موازنههای نبرد را تغییر داده است. او افزود ممکن است دولتهای لبنان و عراق بهطور رسمی وارد این معادلات نشوند، اما تقویت همکاریهای منطقهای میتواند به تدریج بر ساختارهای رسمی نیز تاثیر بگذارد.
وزارت دفاع کویت در بیانیهای اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور بامداد چهارشنبه بر اساس رویههای عملیاتی مصوب با اهداف هوایی متخاصم مقابله کردند.
در این بیانیه به جزییات بیشتری درباره شمار حملات یا نتایج این رهگیریها اشاره نشده است.
وزارت دفاع کویت همچنین از شهروندان و ساکنان خواست به دستورالعملها و توصیههای امنیتی و ایمنی صادرشده از سوی نهادهای ذیصلاح پایبند باشند و اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دریافت کنند.
سرنا ویلیامز، اسطوره جهان تنیس و دارنده ۲۳ عنوان گرند اسلم، پس از ۱۳۷۵ روز دوری، بازگشتی درخشان به میادین داشت.
این ستاره ۴۴ ساله در مسابقات «کوئینز» لندن، در بخش دونفره در کنار ویکتوریا مبوکو، ۱۹ ساله، به میدان رفت.
آنها حریفان خود، ارین روتلیف و نیکول ملیچار-مارتینز، سید سوم رقابتها، را با نتایج ۷-۶ و ۶-۲ شکست دادند.
ویلیامز که ۲۷ سال در تنیس زنان در بالاترین سطح رقابت کرده است، با این نمایش یاد روزهای اوج خود را زنده کرد.
ضربات قدرتمند و سرویسهای ۱۹۳ کیلومتری او نشان داد این قهرمان هفت دوره ویمبلدون همچنان میتواند تماشاگران را به وجد آورد.
دختر سرنا و همسرش از جایگاه تماشاگران شاهد این بازگشت بودند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیهای با اشاره به حملات اخیر جمهوری اسلامی اعلام کرد حکومت ایران به گفته این نهاد به «رویکرد خصمانه» خود ادامه داده و «عامدانه» با موشک و پهپاد غیرنظامیان در این کشور را هدف قرار داده است.
در ادامه بیانیه تصریح شده است استفاده عامدانه از موشک و پهپاد برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه است.
در این بیانیه آمده است سامانههای پدافند هوایی بحرین با آمادگی رزمی بالا با این حملات مقابله کرده و تعدادی از حملات هوایی ایران را رهگیری و منهدم کردهاند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین تاکید کرد تمامی یگانها و تسلیحات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی دفاعی برای حفاظت از کشور قرار دارند.
این فرماندهی همچنین از آمادگی رزمی و هوشیاری نیروهای خود در انجام وظیفه ملی برای دفاع از کشور ابراز افتخار کرد.
وزارت خارجه مصر در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها دانست.
در این بیانیه آمده است این حملات تشدیدی خطرناک به شمار میرود که میتواند امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند.
وزارت خارجه مصر همچنین بر همبستگی کامل قاهره با اردن، بحرین و کویت تاکید کرد و اعلام کرد از اقداماتی که این کشورها برای حفظ امنیت، ثبات، حفاظت از شهروندان و توانمندیهای ملی خود اتخاذ میکنند، حمایت میکند.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است امنیت و ثبات کشورهای عربی بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی مصر و جهان عرب است. قاهره بار دیگر مخالفت خود را با هرگونه اقدام یا رفتاری که حاکمیت کشورها یا امنیت و تمامیت ارضی آنها را هدف قرار دهد، اعلام و بر ضرورت کاهش تنش و احترام به قواعد حقوق بینالملل برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.