اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به حملات شامگاه سهشنبه آمریکا گفت: «پیامهای متناقض، تغییر مکرر مواضع و مطالبات و همچنین نقضهای پیاپی آتشبس از سوی آمریکا به روند دیپلماتیک آسیب میزند.»
او افزود: «هر روند دیپلماتیکی از توسل به زور و اقدامات غیرقانونی متضرر میشود.» بقایی تاکید کرد روند دیپلماتیک در خلأ شکل نمیگیرد و برای پیشبرد هر مذاکرهای، وجود حداقلی از فضای مناسب ضروری است.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت اسرائیل با «نقضهای مکرر آتشبس» در لبنان به این روند لطمه میزند.