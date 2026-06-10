بر این اساس، استقلال و تراکتور در لیگ نخبگان آسیا حضور خواهند داشت و گل‌گهر نیز نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ خواهد بود.

سپاهان که فصل را در رتبه سوم جدول به پایان رساند، نتوانست مجوز حرفه‌ای ای‌اف‌سی را دریافت کند و به همین دلیل از حضور در رقابت‌های آسیایی بازماند.

پیش‌تر رسانه‌های ایران نوشته بودند که سرنوشت آخرین سهمیه آسیایی همچنان به نتیجه پرونده در کمیته استیناف گره خورده است.

در صورتی که رای انضباطی به سود گل‌گهر نقض شود، قرار است با برگزاری رقابت‌های سه‌جانبه میان گل‌گهر، چادرملو و پرسپولیس، تکلیف تیم راه‌یافته به لیگ قهرمانان آسیا ۲ مشخص شود.