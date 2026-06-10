ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، چهارشنبه ۲۰ خرداد با اشاره به دور جدید حملات آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کرد مسکو نسبت به دور تازه تشدید تنشها در منطقه خاورمیانه به شدت نگران است. او از طرفهای درگیر خواسته خویشتنداری از خود نشان دهند.
او گفت: «به شدت نگران دور تازه رویارویی مسلحانه میان آمریکا و ایران هستیم که با تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد. از طرفها میخواهیم خویشتنداری نشان دهند و فورا حملات نظامی را متوقف کنند.»
زاخارووا همچنین ابراز امیدواری کرد وضعیت هرچه سریعتر به مسیر سیاسی و دیپلماتیک بازگردد.