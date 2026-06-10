مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در مصاحبه با ایرنا گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در صورت هدف قرار گرفتن «پاسخ دندانشکن و پشیمانکننده» خواهند داد. او این واکنش را الزامی برخاسته از «عقل، شرع و عرف» توصیف کرد.
او با حمایت از بسته شدن تنگه بابالمندب از سوی حوثیهای یمن گفت: «ایجاد بحران در دریای سرخ میتواند بازارهای انرژی و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.»
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت «اتحاد جبهه مقاومت بین تهران، بیروت، صنعا، بغداد و غزه» به گفته او موازنههای نبرد را تغییر داده است. او افزود ممکن است دولتهای لبنان و عراق بهطور رسمی وارد این معادلات نشوند، اما تقویت همکاریهای منطقهای میتواند به تدریج بر ساختارهای رسمی نیز تاثیر بگذارد.