مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ «ایران نه تسلیم می شود و نه فریب می‌خورد.»

او اعلام کرد:‌ «ما به وعده دشمن اعتماد نداریم و به قدرت ملت ایران تکیه داریم» و نوشت: «آنچه دشمن نتوانست در میدان جنگ بدست آورد، در مذاکرات هم به دست نخواهد آورد.»

در حالی که حساب کاربری سپاه نیوز، پست فرمانده هوافضای سپاه را باز نشر کرده، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که مجید موسوی هیچ صفحه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس ندارد.