عراقچی: نیروهای ما هیچ حمله یا تهدیدی را بیپاسخ نمیگذارند
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با وجود شکست در میدان نبرد، ایالات متحده یک بار دیگر تصمیم گرفت عزم ما را آزمایش کند.»
او اشاره کرد که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی «هیچ حمله یا تهدیدی را بیپاسخ نمیگذارند» و به نیروهای آمریکایی گفت: «اگر میخواهید در امان باشید، بهتر است منطقه ما را ترک کنید.»
عراقچی همچنین درمورد بحثهای مربوط به تنگه هرمز نوشت: «هرمز در آبهای بینالمللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.»