تامی بروس، نماینده ایالات متحده در جلسه شورای امنیت درباره جمهوری اسلامی «کارشکنی» برخی کشورها را محکوم کرد و گفت: «این کشورها می‌خواهند از ایران و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده آن محافظت کنند».

بروس افزود: «ما از ایران خواسته‌ایم همکاری کند و اطلاعات قابل‌اعتماد درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود ارائه دهد.»

نماینده ایالات متحده تاکید کرد که این درخواست بی‌نتیجه مانده است و گفت: «ایران همچنان توافق پادمانی خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نقض می‌کند و به حملات علیه کشورهای منطقه ادامه می‌دهد. ایران همچنین ممنوعیت اعمال‌شده علیه خود برای صادرات تسلیحات را نقض می‌کند.»

او ادامه داد: «این کشور با کمک چین و فدراسیون روسیه، قطعنامه‌های شورای امنیت را به خطر می‌اندازد. ما ماموریتی روشن داریم؛ احیای کمیته تحریم‌ها که به هیچ وجه یک سازوکار "تنبیهی" نیست.»

او افزود که همه اعضای شورای امنیت دیپلماسی را ترجیح می‌دهند و خود رییس‌جمهوری آمریکا نیز به مسیرهای دیپلماتیک اولویت داده است.

او گفت: «زمان آن رسیده است که چین و روسیه دست از خراب کردن ماموریت شورای امنیت بردارند.»