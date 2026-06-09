فیفا در بیانیهای اعلام کرد ماتیاس گرافستروم، دبیرکل این نهاد، بهصورت آنلاین با مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، درباره «هماهنگی و برنامهریزی برای تضمین حضور روان و بدون مشکل تیم ایران» در جام جهانی ۲۰۲۶ گفتوگو کرده است.
این گفتوگو پس از ورود تیم ملی به مکزیک انجام شد.
فیفا این نشست را «بسیار سازنده» توصیف کرده و به نقل از گرافستروم نوشته است: «فیفا به گفتوگو و همکاری با فدراسیون فوتبال ایران ادامه خواهد داد تا تجربهای مثبت برای تیم و هیات همراه رقم بخورد و همه شرایط لازم برای رقابت در زمین فراهم شود.»
دبیرکل فیفا همچنین گفت: «تاج و من همانطور که در دیدار حضوریمان در استانبول گفتوگویی بسیار سازنده داشتیم، اینبار نیز گفتوگویی مفید و پربار برگزار کردیم. اکنون که تیم در مکزیک مستقر شده است، با هم مشتاقانه منتظر هفتههای پیش رو هستیم.»
این بیانیه در حالی منتشر شده که آمریکا برای ۱۵ نفر از فهرست اعلامی فدراسیون فوتبال ایران ویزای ورود صادر نکرده است. همچنین هنوز نحوه اقامت و تردد تیم ملی در لسآنجلس و سیاتل برای دیدار با نیوزیلند، بلژیک و مصر مشخص نیست.
علاوه بر این، گزارشهای منتشرشده درباره برخورد پلیس در برخی فرودگاههای ایالات متحده با تیمهای حاضر در جام جهانی، ابهاماتی را درباره روند ورود تیم فوتبال ایران به آمریکا ایجاد کرده است.
سناتور تیم شیهی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایراناینترنشنال درباره تنشهای میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، از حمایت کامل آمریکا از اسرائیل خبر داد.
او همچنین درباره احتمال دستیابی دولت دونالد ترامپ به توافقی با جمهوری اسلامی اظهار تردید کرد و گفت که تجربه نشان داده توافق با حکومت ایران دشوار است، مگر آنکه امتیازات مالی گستردهای به تهران داده شود.
شیهی گفت: «امیدوارم بتواند، اما تا امروز توافقها معمولا از دسترس کشورهایی که تلاش کردهاند با حکومت ایران معامله یا مذاکره کنند، دور ماندهاند؛ مگر اینکه تصمیم بگیرند میلیاردها دلار به ایران بدهند. بنابراین فکر میکنم دستیابی به یک توافق خوب در کوتاهمدت بعید است، اما امیدوارم چنین توافقی حاصل شود.»
سناتور شیهی در پاسخ به پرسشی درباره کشته شدن علی خامنهای نیز موضعی صریح اتخاذ کرد و گفت: «خوب است. خوشحالم که مرده است.»
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، روحانی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه مفید و پژوهشگر دینی محبوس در زندان قم، با حکم دادگاه ویژه روحانیت به شش سال حبس، پرداخت جزای نقدی و خلع لباس روحانیت محکوم شد.
سایت انصافنیوز، سهشنبه ۱۹ خرداد به نقل از مجتبی لطفی، از مسئولان دفتر آیتالله حسینعلی منتظری، گزارش داد حکم سلیمانی اردستانی صادر شده و او گفته است قصد اعتراض به این حکم را ندارد، مگر آنکه دادگاه بهصورت علنی برگزار شود.
به گفته لطفی، سلیمانی اردستانی در ارتباط با تمامی هشت اتهام مطرحشده علیه خود محکوم شده است.
از مناظره جنجالی تا بازداشت و محکومیت
سلیمانی اردستانی ۹ خرداد در نامهای از زندان اعلام کرده بود با اتهامهایی از جمله «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری» در ارتباط با علی و مجتبی خامنهای، «تجمع در اعتراض به حصر میرحسین موسوی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» روبهرو است.
او همچنین از اتهامهایی چون «توهین به مقدسات تشیع»، «فعالیت تبلیغی ضد نظام»، «نشر اکاذیب رایانهای به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مراجع»، «هتک حیثیت روحانیت» و «کنترل ذهن و القائات روانی» خبر داده بود.
سلیمانی اردستانی همچنین از نحوه بازداشت، نگهداری در سلول انفرادی و محرومیت از ملاقات با خانواده انتقاد کرده بود.
او متن کیفرخواست صادرشده را «ضعیف و بیپایه» خوانده و نوشته بود دادگاه رسیدگیکننده به پروندهاش را قانونی نمیداند. سلیمانی تاکید کرده بود این دفاعیه را نه برای تبرئه، بلکه برای ثبت در تاریخ نوشته است.
این زندانی سیاسی و عقیدتی اول فروردین بهدست نیروهای امنیتی در روستای بالُقلو شهرستان ساوه بازداشت شد و پس از مدتی نگهداری در زندان لنگرود و سلول انفرادی، به زندان ساحلی قم منتقل شد.
آذر ۱۴۰۴ و در پی انتشار سخنان سلیمانی اردستانی و ابراز تردید او در صحت روایتهای مذهبی مربوط به کشتهشدن فاطمه زهرا، دختر پیامبر مسلمانان و جواد، امام نهم شیعیان، موجی از حملات رسانهای و مذهبی علیه او شکل گرفت.
در روزهای پس از انتشار این سخنان، ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد برخی مداحان حکومتی در هیاتهای عزاداری با الفاظی رکیک، جنسیتزده و زنستیزانه، سلیمانی اردستانی را هدف قرار دادهاند. گزارشهایی نیز از حمله گروهی به خانه این روحانی منتشر شد.
در سوی دیگر، بسیاری از کاربران از این روحانی حمایت یا واکنش منتقدان را محکوم کردند.
سلیمانی پیشتر در مناظرهای با حامد کاشانی، روحانی نزدیک به حکومت، با اشاره به روایتهای شیعی درباره نحوه کشتهشدن فاطمه زهرا گفته بود اگر امام اول شیعیان، بهعنوان همسر او، تنها نظارهگر بوده و اقدامی نکرده باشد، در آن صورت «شریک در قتل» به شمار میآید و «عدالت» او به چالش کشیده میشود.
او همچنین علت کشتهشدن جواد، امام نهم شیعیان، را «حسادت» همسرش پس از ازدواج مجدد او دانسته و تاکید کرده بود که عزاداری برای چنین رویدادی پس از گذشت ۱۳۰۰ سال، فاقد معناست.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این بارها با روحانیون منتقد سیاستهای رهبر جمهوری اسلامی برخورد کردهاند. شماری از این روحانیون در پروندههای جداگانه، از سوی دادگاه ویژه روحانیت با احکامی از جمله حبس، محرومیت از فعالیت مذهبی و خلع لباس مواجه شدهاند.
سابقه جمهوری اسلامی در برخورد با منتقدان روایتهای دینی نیز، حتی خارج از مرزهای ایران، با تهدید و خشونت گره خورده است.
نمونه شاخص آن سلمان رشدی، نویسنده رمان «آیات شیطانی» است که پس از فتوای قتل روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، برای سالها تحت حفاظت امنیتی زندگی کرد و در مرداد ۱۴۰۱ در نیویورک هدف حمله با چاقو قرار گرفت؛ حملهای که به نابینایی چشم راست و جراحتهای شدید او انجامید.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی در واکنش به احتمال نمایش پرچم شیر و خورشید در بازیهای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «ما اعلام کردیم که اگر پرچمی جز پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه ببینیم و شعارهای هنجارشکنانه مشاهده کنیم، سرپرست تیم مسئولیت دارد بازی را متوقف کند.»
او گفت: «مجموعه امنیتی برگزار کننده باید شرایط بازی را برای تیم ما مهیا کند، تا این موضوع حل نشده، میتوانیم بازی را ادامه ندهیم.»
دنیامالی درباره رژه روز افتخار همجنسگرایان همزمان با بازی ایران و مصر در سیاتل گفت: «به ما گفتهاند که نگرانی این موضوع را نداشته باشید، این چیزها استاندارد است و قواعدی است که ملزم به رعایت هستند.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آمنه بیرقداری کِرهرودی، زندانی سیاسی ۶۱ ساله اهل فریمان، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم، به بند دو زندان زنان وکیلآباد مشهد منتقل شده است؛ بندی که به گفته منابع مطلع، محل نگهداری زندانیان جرایم خشن و سابقهدار است.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی سیاسی گفت شرایط بهداشتی این بند بسیار نامناسب است، به بیرقداری حتی پتو داده نشده و او ناچار است روی زمین بخوابد. او همچنین در زندان دچار حمله عصبی شده و وضعیت جسمی و روانیاش نگرانکننده است.
بیرقداری که دیماه ۱۴۰۳ همراه با پسرش بازداشت و برای هفتهها از تماس و ملاقات با خانواده محروم شده بود، اوایل سال ۱۴۰۴ با وثیقه آزاد شد، اما ۱۲ اردیبهشت بار دیگر بازداشت شد.
پس از این بازداشت، همسر او، علی انبایی فریمانی، معلم بازنشسته و مجروح شیمیایی جنگ ایران و عراق، دچار سکته مغزی شد و از آن زمان در کما و در بیمارستان قائم مشهد بستری است.
او مادر چهار فرزند است و منابع مطلع میگویند فشار ناشی از وضعیت همسرش و بیماری سرطان مغز استخوان پسرش، ایمان انبایی فریمانی، وضعیت روحیاش را بهشدت وخیم کرده است.