سایت انصاف‌نیوز، سه‌شنبه ۱۹ خرداد به نقل از مجتبی لطفی، از مسئولان دفتر آیت‌الله حسینعلی منتظری، گزارش داد حکم سلیمانی اردستانی صادر شده و او گفته است قصد اعتراض به این حکم را ندارد، مگر آنکه دادگاه به‌صورت علنی برگزار شود.

به گفته لطفی، سلیمانی اردستانی در ارتباط با تمامی هشت اتهام مطرح‌شده علیه خود محکوم شده است.

از مناظره جنجالی تا بازداشت و محکومیت

سلیمانی اردستانی ۹ خرداد در نامه‌ای از زندان اعلام کرده بود با اتهام‌هایی از جمله «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری» در ارتباط با علی و مجتبی خامنه‌ای، «تجمع در اعتراض به حصر میرحسین موسوی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» روبه‌رو است.

او همچنین از اتهام‌هایی چون «توهین به مقدسات تشیع»، «فعالیت تبلیغی ضد نظام»، «نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مراجع»، «هتک حیثیت روحانیت» و «کنترل ذهن و القائات روانی» خبر داده بود.

سلیمانی اردستانی همچنین از نحوه بازداشت، نگهداری در سلول انفرادی و محرومیت از ملاقات با خانواده انتقاد کرده بود.

او متن کیفرخواست صادرشده را «ضعیف و بی‌پایه» خوانده و نوشته بود دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده‌اش را قانونی نمی‌داند. سلیمانی تاکید کرده بود این دفاعیه را نه برای تبرئه، بلکه برای ثبت در تاریخ نوشته است.

این زندانی سیاسی و عقیدتی اول فروردین به‌دست نیروهای امنیتی در روستای بالُقلو شهرستان ساوه بازداشت شد و پس از مدتی نگهداری در زندان لنگرود و سلول انفرادی، به زندان ساحلی قم منتقل شد.

آذر ۱۴۰۴ و در پی انتشار سخنان سلیمانی اردستانی و ابراز تردید او در صحت روایت‌های مذهبی مربوط به کشته‌شدن فاطمه زهرا، دختر پیامبر مسلمانان و جواد، امام نهم شیعیان، موجی از حملات رسانه‌ای و مذهبی علیه او شکل گرفت.

در روزهای پس از انتشار این سخنان، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد برخی مداحان حکومتی در هیات‌های عزاداری با الفاظی رکیک، جنسیت‌زده و زن‌ستیزانه، سلیمانی اردستانی را هدف قرار داده‌اند. گزارش‌هایی نیز از حمله گروهی به خانه این روحانی منتشر شد.

در سوی دیگر، بسیاری از کاربران از این روحانی حمایت یا واکنش منتقدان را محکوم کردند.

سلیمانی پیش‌تر در مناظره‌ای با حامد کاشانی، روحانی نزدیک به حکومت، با اشاره به روایت‌های شیعی درباره نحوه کشته‌شدن فاطمه زهرا گفته بود اگر امام اول شیعیان، به‌عنوان همسر او، تنها نظاره‌گر بوده و اقدامی نکرده باشد، در آن صورت «شریک در قتل» به شمار می‌آید و «عدالت» او به چالش کشیده می‌شود.

او همچنین علت کشته‌شدن جواد، امام نهم شیعیان، را «حسادت» همسرش پس از ازدواج مجدد او دانسته و تاکید کرده بود که عزاداری برای چنین رویدادی پس از گذشت ۱۳۰۰ سال، فاقد معناست.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این بارها با روحانیون منتقد سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی برخورد کرده‌اند. شماری از این روحانیون در پرونده‌های جداگانه، از سوی دادگاه ویژه روحانیت با احکامی از جمله حبس، محرومیت از فعالیت مذهبی و خلع لباس مواجه شده‌اند.

سابقه جمهوری اسلامی در برخورد با منتقدان روایت‌های دینی نیز، حتی خارج از مرزهای ایران، با تهدید و خشونت گره خورده است.

نمونه شاخص آن سلمان رشدی ، نویسنده رمان «آیات شیطانی» است که پس از فتوای قتل روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، برای سال‌ها تحت حفاظت امنیتی زندگی کرد و در مرداد ۱۴۰۱ در نیویورک هدف حمله با چاقو قرار گرفت؛ حمله‌ای که به نابینایی چشم راست و جراحت‌های شدید او انجامید.