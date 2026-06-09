رییس مجلس نمایندگان آمریکا: یک حمله دفاعی، محدود و متناسب با شرایط بود
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: «اقدامی که انجام شد، یک حمله دفاعی بوده؛ محدود و متناسب با شرایط.»
او اشاره کرد که به عنوان رییس مجلس نمایندگان قبل از شروع عملیات، در جریان قرار گرفت، و افزود: «این حملات بهطور مشخص مراکز راداری، سایتهای موشکی و مراکز فرماندهی و کنترل را هدف قرار داد و ماهیتی دفاعی دارد.»
جانسون گفت: «ایران به تجهیزات و نیروهای آمریکایی حمله کرد و ما نمیتوانیم اجازه دهیم چنین چیزی بدون پاسخ بماند. بنابراین باید این موضوع را رسیدگی کنیم.»