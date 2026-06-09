خبرگزاری مهر: صدای انفجار مجدد در محدوده شهرستان سیریک شنیده شد
خبرگزاری مهر، نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی، خبر داد: «دقایقی پیش صدای انفجار مجدد در محدوده شهرستان سیریک از سوی منابع محلی و ساکنان روستاهای اطراف گزارش شده است.»
مهر اشاره کرد که این حمله مربوط به «نوار ساحلی» این شهرستان بوده است.
این خبرگزاری همچنین نوشت: «در پی انتشار اخباری در برخی کانالهای خبری مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک پدافند هوایی در جزیره قشم، بررسیهای میدانی نشان میدهد که تا این لحظه هیچگونه صدای شلیک یا فعالیت پدافندی در این منطقه گزارش نشده است.»