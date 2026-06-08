هلال احمر جمهوری اسلامی: تیمهای واکنش سریع، لجستیک، امداد و درمانی در حال آمادهباش هستند
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در اطلاعیهای از آمادگی تیمهای خود خبر داد و گفت: «تمام تیمهای واکنش سریع هلال احمر، امکانات لجستیکی، امدادی و درمانی و داروخانههای هلالاحمر در حال فعالیت و آمادهباش هستند.»
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلالاحمر»، در این اطلاعیه از مردم خواسته شد توصیههای ایمنی را جدی بگیرند و کیف کمکهای اولیه و کیف بحران، شامل «اسناد مهم، جیره خشک غذایی برای ۷۲ ساعت، آب معدنی، رادیوی جیبی باتریخور به همراه باتری اضافه» را به همراه داشته باشند و فاصله ۱۰۰ متری با محلهای مورد اصابت
را رعایت کنند.