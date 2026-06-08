در فاصله تنها سه روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، فوتبال ایران تحت مدیریت مهدی تاج، یکی از تاریکترین و تحقیرآمیزترین دوران خود را سپری میکند. روزنامه «دیلیمیل» بریتانیا به تازگی پرده از یک رسوایی اخلاقی تکاندهنده برداشته است.
بر اساس گزارش این روزنامه، یک فوتبالیست ملیپوش (که تصاویر لباسش به وضوح نشان میدهد عضو تیم ملی ایران است) در هتلی پنجستاره در ترکیه، متهم شده که تلاش کرده است یک دختر ۱۴ ساله بریتانیایی را «در آغوش بگیرد» و به پشت یک پرچین بکشاند.
پدر این دختر با ارائه روایتی هولناک از وحشت و گریههای فرزندش، فاش کرده که این بازیکن با سوءاستفاده از شهرت خود، درخواست غیراخلاقیاش را مطرح کرده است. با این حال، فدراسیون فوتبال ایران تا این لحظه سکوتی مطلق را درباره این آبروریزی بزرگ پیشه کرده است.
اما این بیاخلاقیهای تکاندهنده در خلاء اتفاق نمیافتند. هنوز دوومیدانیکاران تیم ملی در کرهجنوبی در بازداشت به سر میبرند.
دادگاهی در این کشور، دو دونده تیم ملی ایران را به جرم تجاوز گروهی به یک زن به ۴ سال حبس محکوم کرد؛ فاجعهای که در خرداد ۱۴۰۴ و در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در شهر «گومی» کره جنوبی رخ داد و قربانی صراحتاً اعلام کرد تنها به دلیل «ملیپوش و ورزشکار بودن» به آنها اعتماد کرده بود.
در فوتبال نیز، اولین بار نیست که پردهها کنار میرود. پیش از این، افشای فایل صوتی غیراخلاقی یکی از بازیکنان تیم ملی و تلاش او برای زمینهسازی یک ملاقات در اتوبوس تیم ملی، خبرساز شده بود.
با این حال، پرونده این رفتار غیراخلاقی هم در نهایت توسط کمیته استیناف مالهکشی شد؛ به طوری که محرومیت ناچیز این بازیکن را به دو بازی دوستانه تقلیل دادند و مسئولان وقت حتی منتقدان را «کاسه داغتر از آش» خواندند تا این بیاخلاقی آشکار به راحتی به فراموشی سپرده شود.
با توجه به این سوابق تاریک و عدم برخورد جدی مقامات ورزشی با متخلفان، دیگر نمیتوان از اینکه یک بازیکن ملیپوش در ترکیه به دختری کمسنوسال چشم طمع داشته باشد، چندان شگفتزده شد.
اکنون در آستانه جام جهانی، کاروان فوتبال ایران که با تحقیرآمیزترین پروتکلهای تاریخی روبهروست، باید با این پرونده رسوایی اخلاقی هم مواجه شود.
درخواست ویزای مهدی تاج و ۱۴ نفر از اعضای فدراسیون توسط آمریکا رد شده و واشینگتن صراحتاً راه ورود افراد مرتبط با سپاه را بسته است.
در چنین شرایط آشفته و تحقیرآمیزی که بازیکنان هم تنها یک روز قبل بازی میتوانند وارد خاک آمریکا شوند و بلافاصله بعد بازی هم باید خاک این کشور را ترک کنند، این رسوایی اخلاقی جدید نیز به کارنامه مهدی تاج و فدراسیون تحت امرش اضافه میشود تا کلکسیون تحقیرها و رسواییها پیش از دمیده شدن در سوت آغاز مسابقات تکمیل شود.
تیم ملی فوتبال سوئیس در آستانه آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ با هشدار غیرمنتظرهای از وجود مارهای سمی در اطراف محل تمرین این تیم در سندیگوی آمریکا روبهرو شده است.
حساب رسمی تیم ملی سوئیس در شبکههای اجتماعی تصویری از کمپ تمرینی این تیم منتشر کرده که بخشهای مختلف مجموعه، از جمله محل تمرین دروازهبانان، سالن بدنسازی و رختکن، روی آن مشخص شده بود. اما نکته جالب توجه، علامتگذاری محدودهای بزرگ در اطراف زمین تمرین با عنوان «منطقه مارها» بود.
بر اساس اعلام موزه تاریخ طبیعی سندیگو، چهار گونه مختلف از مارهای سمی در این منطقه زندگی میکنند. یکی از رایجترین گونهها، مار زنگی جنوبی است که در جنوب کالیفرنیا به وفور یافت میشود.
سوئیس تنها تیمی نیست که با چنین هشداری روبهرو شده است. تیم ملی نروژ نیز پس از استقرار در کمپ خود در گرینزبورو در ایالت کارولینای شمالی، درباره حضور مارهای خطرناک در اطراف محل اقامتش هشدار دریافت کرده است.
به بازیکنان نروژ، از جمله ارلینگ هالند، توصیه شده است که به هیچ عنوان مارها را تحریک نکنند یا به آنها نزدیک نشوند. وبسایت رسمی شهر گرینزبورو نیز هشدار داده است: «مارهای مسی در سراسر شرق و جنوب شرقی آمریکا یافت میشوند و در گرینزبورو بسیار رایج هستند. هرگز آنها را تحریک نکنید، در دست نگیرید یا به هر شکل دیگری مزاحم آنها نشوید؛ انجام هر کاری غیر از رها کردن آنها بسیار خطرناک است.»
کریستیان تورستودت، هافبک تیم ملی نروژ، نیز پس از شنیدن این هشدار گفت: «از شنیدن این موضوع خوشحال نشدم.»
سوئیس در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه B با تیمهای قطر، بوسنی و هرزگوین و کانادا همگروه است و امیدوار است بدون دردسرهای خارج از زمین، رقابتهای خود را آغاز کند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به مشکلات ایجادشده برای حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶، آمریکا را به نقض تعهدات خود به عنوان میزبان این رقابتها متهم کرد و گفت که یکی از «سیاستزدهترین» دورههای جام جهانی در حال شکلگیری است.
او با اشاره به تجربه برگزاری جام جهانی در قطر گفت: «دوره قبلی جام جهانی در قطر بسیار منظم برگزار شد و برای ما تجربه خوبی بود. اکنون سه کشور به صورت مشترک میزبان این رقابتها هستند و متاسفانه به دلیل اقدامات آمریکا، شاید یکی از سیاستزدهترین رویدادهای ورزشی را شاهد باشیم.»
بقایی همچنین از همکاری مکزیک برای میزبانی از تیم ملی ایران قدردانی کرد و گفت: «باید اقدامات آمریکا را در چارچوب دشمنی این کشور با ملت ایران ارزیابی کرد. تیم ملی ایران، همانند بیش از ۴۰ تیم دیگر حاضر در این رقابتها، باید بتواند بدون تبعیض، فشار و استرس در مسابقات شرکت کند.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی عنوان کرد که بخشی از مقررات فیفا و تعهدات کشور میزبان تاکنون نقض شده و گفت: «از جمله این موارد، صادر نشدن روادید برای تعدادی از اعضای تیم است؛ افرادی که طبق مقررات فیفا باید برای آنها ویزا صادر میشد.»
بقایی همچنین به محدودیتهای ایجادشده برای حضور تیم ملی در آمریکا اشاره کرد و گفت: «در خصوص زمان حضور تیم ملی در ورزشگاههای آمریکا نیز مشکلاتی ایجاد شده است، در حالی که طبق مقررات، تیمها باید حداقل ۴۸ ساعت پیش از مسابقه فرصت آشنایی با زمین بازی را داشته باشند.»
کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست نهایی باشگاههای دارای مجوز حرفهای برای حضور در رقابتهای آسیایی را اعلام کرد که در آن نام سپاهان دیده نمیشود. بر اساس اعلام ایافسی، باشگاههای استقلال، تراکتور، پرسپولیس، گلگهر، چادرملو اردکان و آلومینیوم اراک موفق به دریافت مجوز حرفهای شدند.
در مقابل، سپاهان که فصل را در رتبه سوم جدول به پایان رساند، نتوانست مجوز حرفهای ایافسی را دریافت کند و به همین دلیل از حضور در رقابتهای آسیایی محروم شد.
با توجه به وضعیت فعلی جدول و رای کمیته انضباطی درباره دیدار گلگهر و چادرملو، در حال حاضر استقلال و تراکتور سهمیه حضور در لیگ نخبگان آسیا را در اختیار دارند و گلگهر نیز راهی لیگ قهرمانان آسیا در سطح دوم خواهد شد.
همچنین رسانههای ایران خبر دادند که سرنوشت آخرین سهمیه آسیایی همچنان به نتیجه پرونده در کمیته استیناف گره خورده است. در صورتی که رای انضباطی به سود گلگهر نقض شود، قرار است با برگزاری رقابتهای سهجانبه میان گلگهر، چادرملو و پرسپولیس، تکلیف تیم راهیافته به لیگ قهرمانان آسیا مشخص شود.
فلورنتینو پرز، مدیر ۷۹ ساله اسپانیایی، با کسب ۶۵ درصد آرا در انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید پیروز شد و تا سال ۲۰۳۰ در سمت خود باقی خواهد ماند.
در این انتخابات که ۳۳ هزار و ۵۵۵ عضو باشگاه در آن شرکت کردند، انریکه ریکلمه، سرمایهدار ۳۷ ساله حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و رییس شرکت «کاکس انرژی»، با کسب ۳۵ درصد آرا شکست خورد.
پرز در سالهای ریاست خود، رئال مادرید را به یکی از ثروتمندترین باشگاههای جهان تبدیل کرده و هفت قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و افتخارات متعدد در لالیگا و جام حذفی اسپانیا را به دست آورده است. او اکنون با این پشتوانه، طرح فروش پنج درصد از سهام باشگاه را به مجمع ارائه خواهد کرد.
با این پیروزی، هواداران کهکشانیها در انتظار تحقق وعدههای انتخاباتی پرز هستند. برخی رسانهها گزارش دادهاند که انتظار میرود ژوزه مورینیو روز دوشنبه به عنوان سرمربی جدید رئال مادرید معرفی شود و این باشگاه برای فسخ قرارداد او با بنفیکا ۱۵ میلیون یورو بپردازد.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که پرز قصد دارد روز سهشنبه پیشنهادی دستکم ۱۵۰ میلیون یورویی برای جذب یک ستاره فوتبال ارائه کند؛ بازیکنی که برخی گمانهزنیها از مایکل اولیسه به عنوان گزینه اصلی نام میبرند.
در پی اعلام محدودیتهای فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) درباره ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی، گروهی از فعالان حوزه فناوری سامانهای را با نام «ایرانسینک» طراحی کردهاند که امکان نمایش نمادها و پیامهای اعتراضی را از طریق تلفنهای همراه تماشاگران فراهم میکند.
در روزهای اخیر، شماری از ایرانیان خارج از کشور بهویژه در آمریکا، تلاش کردهاند با روشهای مختلف به تصمیم فیفا در خصوص ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی اعتراض کنند و راههایی برای نمایش آن در جریان مسابقات بیابند.
سالار غلامی، کاپیتان پیشین تیم ملی بوکس، در مصاحبه با ایراناینترنشنال از راهاندازی «ایرانسینک» خبر داد و اعلام کرد این پلتفرم با هماهنگسازی نمایشگر تلفنهای همراه افراد حاضر در ورزشگاه، تصاویر بزرگ و یکپارچهای از پرچم شیر و خورشید یا پیامهای جمعی ایجاد میکند.
او گفت استفاده از این سامانه نیازی به نصب اپلیکیشن ندارد و کاربران تنها با مراجعه به وبسایت «ایرانسینک» میتوانند از خدمات آن بهرهمند شوند.
به گفته غلامی، پس از ثبت تعداد افراد حاضر، سامانه طرحی متناسب با تعداد شرکتکنندگان تولید میکند که با قرار گرفتن تلفنهای همراه در کنار یکدیگر قابل اجرا خواهد بود.
این ورزشکار و کنشگر افزود این سامانه میتواند پرچم شیر و خورشید و شعارهایی چون «ایران آزاد»، «رضا پهلوی» و «تغییر رژیم ایران» را برای نمایش هماهنگ، طراحی کند.
در روزهای اخیر، تصمیم فیفا درباره منع نمایش پرچم شیر و خورشید با واکنشهای گستردهای روبهرو شده و به مناقشه میان مخالفان جمهوری اسلامی و این نهاد دامن زده است. مناقشهای فراتر از ورزش که به موضوع هویت، نمایندگی و سیاست، گره خورده است.
استفاده از فرصت جام جهانی برای بازتاب صدای مردم ایران
غلامی در ادامه مصاحبه با ایراناینترنشنال، هدف از اجرای سامانه «ایرانسینک» را جلب توجه افکار عمومی و رسانههای بینالمللی به وضعیت ایران عنوان کرد و گفت نباید اجازه داد اخبار مربوط به ایران در میان پوشش گسترده رویدادهایی مانند جام جهانی به حاشیه رانده شود.
او تاکید کرد حضور رسانههای بینالمللی در مسابقات جام جهانی فرصتی برای بازتاب مطالبات معترضان و رساندن صدای مردم ایران به جهان فراهم میکند.
غلامی هشدار داد جمهوری اسلامی در تلاش است از فضای جام جهانی برای کسب مشروعیت و بهبود چهره خود استفاده کند و گفت ایرانیان خارج از کشور باید مانع این امر شوند.
در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، جمهوری اسلامی با اعزام گسترده حامیان خود به این کشور کوشید از بازتاب صدای معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ورزشگاهها جلوگیری کند.
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود و بازیهای تیم فوتبال ایران در خاک آمریکا خواهد بود.
آمریکا برای بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال ایران ویزا صادر کرده، اما شماری از همراهان این تیم موفق به دریافت ویزا نشدهاند.
نشریه اتلتیک ۱۶ خرداد به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داد اعضای تیم فوتبال ایران و «کادر پشتیبانی ضروری» آن ویزا دریافت کردهاند، اما دولت دونالد ترامپ «اجازه نخواهد داد از این سازوکار سوءاستفاده شود و تحت عناوین نادرست، تروریستها را به ایالات متحده وارد کنند».