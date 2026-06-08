عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: تعرض به حزبالله را بدون درنگ پاسخ میدهیم
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «مقاومت در منطقه یک جبهه است و نباید میان اضلاع مختلف آن، از جمله لبنان، تفکیک قائل شد و هرگونه تعرض به حزبالله و نقض آتشبس، با واکنش متقابل و بیدرنگ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.»
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفت تنگه هرمز تحت شرایط جدید، شامل دریافت عوارض از سوی حکومت ایران و عمان، باز خواهد بود.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، در گفتوگویی که دوشنبه ۱۸ خرداد در روزنامه روسی ایزوستیا منتشر شد، گفت: «البته این تنگه باز خواهد بود، اما با شرایط جدیدی که از سوی مقامهای ایرانی و عمانی تعیین خواهد شد.»
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی جریان انتقال نفت را از طریق این تنگه تا حد زیادی مختل کرده است. پیش از آغاز درگیریها، یکپنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکرد.
در روزهای اخیر چندین نفتکش موفق شدهاند خلیج فارس را ترک کنند، اما جریان انتقال نفت و گاز طبیعی مایع همچنان بهشدت محدود است.
جلالی افزود: «ما میدانیم که ایران و عمان خدمات مشخصی را در ارتباط با این تنگه ارائه میکنند و برای این خدمات هزینه دریافت خواهد شد.»
جلالی جزییات بیشتری درباره این خدمات ارائه نکرد.
جمهوری اسلامی تاکید کرده است هرگونه توافق صلح دائمی باید این امکان را برای تهران فراهم کند که از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز عوارض دریافت کند.
این عوارض بسته به نوع کشتی، محموله آن و شرایط حاکم، متفاوت خواهد بود.
این موضع با مخالفت شدید دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روبهرو شده است.
آمریکا اوایل خرداد به عمان هشدار داد که در هیچ تلاشی همراه با جمهوری اسلامی برای اعمال عوارض عبور مشارکت نکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز گفت که سفیر عمان به او اطمینان داده است که هیچ برنامهای برای اعمال چنین عوارضی وجود ندارد.
ژاپن که پیش از جنگ حدود ۹۵ درصد نیاز نفتی خود را از خاورمیانه تامین میکرد، اعلام کرد یک نفتکش حامل نفت خام مرتبط با این کشور در ماه میلادی می بدون پرداخت هیچ عوارضی از این آبراه عبور کرده است.
گزارشهای متعددی نیز از عبور نفتکشهای چینی از این تنگه از آغاز مسدودسازی آن بهوسیله جمهوری اسلامی منتشر شده است.
اظهارات جلالی در حالی است که بامداد دوشنبه، اسرائیل اعلام کرد اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران را هدف حمله قرار داده است.
این در حالی است که گزارش شده بود ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواسته بود از انجام حملات بیشتر خودداری کند.
یاکوف کاتز نوشت حمله صبح اسرائیل پیام «اقدام مستقل» به ایران بود؛ حتی اگر ترامپ خواستار خویشتنداری شده باشد. او گفت آمریکا کنار میماند، اما ایران میآموزد اسرائیل با یا بدون واشینگتن اقدام میکند و تهران که مذاکرات را طولانی میکرد، اکنون «درسی متفاوت» گرفته است.
یاکوف کاتز، نویسنده اسرائیلی-آمریکایی و سردبیر پیشین اروشلیمپست، در تحلیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حمله صبح دوشنبه اسرائیل حامل یک پیام راهبردی روشن به ایران بود: «ما مستقل عمل میکنیم.»
او تأکید کرد حتی اگر دونالد ترامپ در مصاحبههایی از اسرائیل خواسته باشد خویشتنداری کند، در نهایت تلآویو اقدامی را انجام داده که آن را ضروری میدانسته است.
به گفته کاتز، این اقدام در ظاهر میتواند نادیده گرفتن نظر ترامپ تلقی شود، اما به همان اندازه احتمال دارد هماهنگشده بوده باشد.
کاتز افزود آمریکا در این مرحله ممکن است مستقیماً وارد درگیری نشود، اما ایران باید بداند اسرائیل چه با حمایت واشینگتن و چه بدون آن آماده اقدام است.
او گفت تهران با طولانی کردن مذاکرات در حال بازی دادن آمریکا بود و همزمان با ادامه بیثباتسازی منطقه، از جمله حملات به کشورهای خلیج فارس و حمله اخیر به اسرائیل، تصور میکرد مصونیت دارد و ترامپ آنقدر برای دستیابی به توافق مشتاق است که برای جلوگیری از دور تازهای از درگیری، هر کاری انجام خواهد داد..
به نوشته او، ایران گمان میکرد میتواند قواعد بازی را تعیین کند، اما «صبح امروز درس متفاوتی گرفت.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد ایال زمیر، رئیس ستاد کل، به همراه فرماندهان ارشد از مرکز فرماندهی نیروی هوایی هدایت حملات به ایران را بر عهده دارند. در بیانیه تأکید شده ارتش در آمادگی کامل تهاجمی و دفاعی است و پس از ارزیابیهای اخیر، آماده ادامه عملیات علیه تهدیدهاست.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، و فرماندهان ارشد ارتش این کشور در حال حاضر فرماندهی حملات به ایران را از مرکز فرماندهی نیروی هوایی اسرائیل بر عهده دارند.
این بیانیه تاکید میکند: «ارتش اسرائیل، چه از نظر تهاجمی و چه از نظر دفاعی، در آمادگی کامل است.»
به نوشته بیانیه، زمیر و فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل طی ساعات گذشته و پیش از حملات به ایران، ارزیابیهای موقعیتی را انجام دادند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد که در حالت آمادهباش کامل بوده و کاملاً آماده است تا به عملیات خود در تمام عرصهها علیه کسانی که کشور اسرائیل را تهدید میکنند، ادامه دهد.
یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، گفت ایران ۱۱ موشک بالستیک به اسرائیل شلیک کرده و هیچ کشوری چنین حملهای را تحمل نمیکند. او افزود اسرائیل در حال هدف قرار دادن سایتهای موشکی ایران است و هشدار داد در صورت اقدام حزبالله، مراکز آن در ضاحیه بیروت بهشدت هدف قرار خواهد گرفت.
یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا گفت ایران امروز ۱۱ موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرده است؛ موشکهایی که به گفته او هر یک توان تخریب یک محله کامل و وارد کردن تلفات گسترده را دارند.
او تأکید کرد هیچ کشوری چنین حملهای را تحمل نمیکند و اسرائیل نیز پاسخ خواهد داد.
به گفته لایتر، ارتش اسرائیل در واکنش، در حال هدف قرار دادن سایتهای پرتاب موشکهای زمینبهزمین ایران و برخی زیرساختهاست که به بخش انرژی مرتبط نیستند.
سفیر اسرائیل همچنین هشدار داد در صورت شلیک موشک از سوی حزبالله، مراکز فرماندهی این گروه در ضاحیه بیروت هدف حملات شدید قرار خواهند گرفت.
او افزود مردم لبنان نیروی نیابتی ایران را رد کردهاند و مدعی شد «همه از رفتارهای رژیم ایران به ستوه آمدهاند.»
یک خبرنگار هاآرتص پس از اعلام حمله اسرائیل به اهدافی در غرب و مرکز ایران نوشت این اقدام با درخواستهای ترامپ برای پرهیز از تشدید تنش در تضاد است. او دو سناریو را مطرح کرد: یا هماهنگی فریبکارانه واشینگتن و تلآویو در جریان است، یا نتانیاهو خواست ترامپ را نادیده گرفته است.
یک خبرنگار روزنامه هاآرتص پس از اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر حمله به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران، این اقدام را در تضاد با درخواستهای علنی اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای خودداری از تشدید تنشها دانست و دو سناریوی محتمل را درباره موضع واشینگتن مطرح کرد.
بن ساموئلز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با وقوع این حمله، اکنون دو احتمال وجود دارد: یا دولت ترامپ و بنیامین نتانیاهو در چارچوب یک عملیات فریب و گمراهسازی هماهنگ عمل کردهاند، یا اینکه نخستوزیر اسرائیل بهطور آشکار درخواست رییسجمهوری آمریکا مبنی بر خودداری از اقدام تلافیجویانه علیه [حکومت] ایران را نادیده گرفته است.
او افزود در صورت صحت سناریوی نخست، این موضوع میتواند پیامدهای قابل توجهی برای روند تلاشهای دیپلماتیک میان واشینگتن و تهران داشته باشد، و تاکید کرد: «در هر دو صورت، کمربندها را محکم ببندید.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ترامپ طی روز گذشته بارها بر ضرورت ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرده و از اسرائیل خواسته بود از اقداماتی که میتواند روند گفتوگوها را مختل کند، خودداری کند.