بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در جمع خبرنگاران گفت: «ما یک حمله پیش‌دستانه تاریخی علیه تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای انجام دادیم. این تهدید فوری را خنثی کردیم و همچنین خامنه‌ای را از میان برداشتیم.»

او افزود: «اگر به‌موقع و با قدرت اقدام نکرده بودیم، امروز اینجا نبودیم. و بار دیگر تاکید می‌کنم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

نتانیاهو ادامه داد: «با همین قاطعیت در برابر حزب‌الله نیز عمل کردیم. حزب‌الله برنامه داشت با هزاران نیرو به منطقه جلیل حمله کند و هم‌زمان شهرهای اسرائیل را با ۱۵۰ هزار راکت و موشک هدف قرار دهد. این تهدید را نیز خنثی کردیم و نصرالله را از میان برداشتیم و می‌خواهم به رزمندگان قهرمان ما بگویم: شما حزب‌الله را به شکل اساسی درهم شکستید.»

نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «ما همچنان به نابودی تمامی زیرساخت‌های تروریستی آن‌ها در منطقه حائل ادامه می‌دهیم؛ از جمله تاسیسات زیرزمینی عظیمی در ارتفاعات بوفور که به‌قدری بزرگ بودند که تاکنون نمونه‌ای مانند آن‌ها ندیده بودم. جمهوری اسلامی و حزب‌الله امروز ضعیف‌تر از همیشه‌اند و ما قوی‌تر از همیشه. با این حال، رویارویی ما با آن‌ها هنوز به پایان نرسیده است.»