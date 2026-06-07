انتقاد همکار پیشین نتانیاهو از واکنش ترامپ به حملات موشکی جمهوری اسلامی
روزنامه اسرائیلی معاریو گزارش داد که ناتان اشل، از همکاران قدیمی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مورد سخنان دونالد ترامپ که به پایان تشدید تنش و درخواستش برای عدم واکنش اسرائیل به حمله موشکی حکومت ایران اشاره داشت، گفت: «وقتی باید صحبت کنید، صحبت کنید. وقتی باید شلیک کنید، شلیک کنید. اما وقتی باید شلیک کنید، صحبت نکنید. و وقتی حرف ایرانیها را باور میکنید و بازدارندگی آمریکا در جهان را از بین میبرید، در چشم تمام دنیا بد جلوه نکنید.»