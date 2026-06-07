محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در شبکه ایکس نوشت: «نه به آتش‌بس پایبندند نه به گفتگو باور دارند، و با محاصره دریایی و نقض توافقات درباره لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت می‌فهمند.»

او افزود که محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی و «چراغ سبز امروز آمریکا» به اسرائیل، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه را «به اهداف مشروع تبدیل می‌کند. دست نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است.»

