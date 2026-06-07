در این بیانیه که یکشنبه ۱۷ خرداد منتشر شد، آمده است: «ایران اینترنشنال به اطلاع عموم، به ویژه روزنامهنگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان همیشگی خود میرساند که بهتازگی یک کمپین سایبری مخرب و سازمانیافته از سوی هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران شناسایی شده است. این مهاجمان سایبری با ایجاد حسابهای جعلی در پیامرسانها مانند واتس اپ و تلگرام به نام مدیران، خبرنگاران و تولیدکنندگان برنامههای ایران اینترنشنال، اقدام به برقراری ارتباط با شخصیتهای مختلف کردهاند.»
هدف اصلی این تماسهای فریبنده، ارائه درخواستهای جعلی برای مصاحبه یا ارسال لینکهای آلوده به قصد هک کردن، سرقت اطلاعات حساس و انجام حملات فیشینگ (Phishing) علیه گیرندگان پیام است.
ایران اینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدامات غیرقانونی که امنیت فعالان و آزادی بیان را نشانه گرفته است، از تمام مخاطبان، کارشناسان و همکاران خود تقاضا دارد جهت حفظ امنیت سایبری خود، نکات زیر را بهطور جدی رعایت کنند:
راستیآزمایی هویت فرستنده: قبل از پاسخ به هرگونه پیام در شبکههای اجتماعی یا پیامرسانها، از طریق راههای ارتباطی رسمی و جایگزین (مانند ایمیلهای رسمی شبکه با دامنه رسمی Volantmedia.net) از درستی هویت فرد تماسگیرنده اطمینان حاصل کنید.
خودداری از کلیک روی لینکهای مشکوک: به هیچ عنوان روی لینکهای ارسالشده در این نوع پیامها (بهویژه لینکهای مربوط به پلتفرمهای ناشناخته برای مصاحبه آنلاین، پیوندهای تایید هویت، یا فایلهای ضمیمه) کلیک نکنید.
گزارشدهی موارد مشکوک: در صورت مواجهه با هرگونه تماس یا پیام مشکوک با نام این شبکه، بیدرنگ حساب مربوطه را در پیامرسان مسدود (بلاک) و گزارش کنید و موضوع را به مراجع امنیتی محلی گزارش دهید.
امنیت و حریم خصوصی کارشناسان و مهمانان ما در اولویت قرار دارد. ایران اینترنشنال پیگیری فنی و حقوقی این حملات را از طریق مراجع بینالمللی وظیفه خود میداند.