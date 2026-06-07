واشینگتنپست ۱۰ اردیبهشت گزارش داد بریتانیا با موجی از خشونت علیه شهروندان و مراکز یهودی روبهرو شده و برخی از این حملات بهدلیل احتمال ارتباط با جمهوری اسلامی در دست بررسی قرار دارد.
طبق این گزارش، دستکم ۲۷ مظنون در ارتباط با این پروندهها بازداشت شدهاند و تحقیقات از سوی واحد ضدتروریسم پلیس لندن و بخش مرتبط با جمهوری اسلامی در سازمان امنیت داخلی بریتانیا، امآی۵، دنبال میشود.
فایننشالتایمز نیز ۱۵ خرداد نوشت بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان در ارتباط با حملات یهودستیزانه در نقاط مختلف اروپا که گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی موسوم به «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مسئولیت آنها را بر عهده گرفته، نوجوانان زیر ۱۸ سال در کشورهایی از جمله بریتانیا، فرانسه و هلند بودهاند.
دولت استرالیا شهریور ۱۴۰۴ سفیر جمهوری اسلامی را اخراج و روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد.
حبیبالله سیاری، معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی، در مراسم تقدیر از «فعالان روابطعمومی و رسانه در جنگ رمضان» گفت میدان جنگ را رها نکردیم و آن را خالی نخواهیم کرد.
او افزود «دشمن» جنگ ۱۲ روزه را با هدف قطعی «سرنگونی نظام» آغاز کرد اما به نتیجهای نرسید و در «جنگ رمضان» نیز به هیچیک از اهداف خود دست پیدا نکرد.
سیاری گفت در جنگ ترکیبی، خط مقدم جنگ نرم است و «رسانه در خط مقدم جنگ نرم قرار دارد». او افزود در شرایط آتشبس، میدان از جنگ سخت به جنگ نرم منتقل شده است و هر طرفی که در این عرصه توانمندتر باشد، موفق خواهد بود.