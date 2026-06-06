علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به عباس عراقچی خواستار پیگیری «فوری و در بالاترین سطوح دیپلماتیک» برای صدور ویزای ۱۳ عضو کادر تیم ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی آمریکا شد.

او با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره تلاش جریان‌های «مخالف و سلطنت‌طلب» برای ایجاد فشار و اخلال در روند حضور کامل تیم ملی، نوشت هرگونه تعلل در صدور روادید می‌تواند در راستای تضعیف نمایندگان تهران در این رقابت‌ها تلقی شود.

خضریان از عراقچی خواست با استفاده از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی، موضوع صدور روادید برای تمامی اعضای تیم ملی را به‌طور ویژه دنبال کرده و نتیجه اقدامات را به افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی اعلام کند.