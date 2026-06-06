وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای اعلام کرد حمله بامداد ۱۶ خرداد ارتش آمریکا به تاسیسات راداری و ساحلی در سیریک و جزیره قشم «نقض آشکار آتشبس» و «تجاوز به حاکمیت ملی» است.
این وزارتخانه تاکید کرد جمهوری اسلامی در چارچوب «حق دفاع مشروع» پاسخ خواهد داد.
وزارت خارجه قطر حمله اسرائیل به گشت ارتش لبنان که به کشته شدن دو افسر و یک سرباز انجامید را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت لبنان خواند.
این وزارتخانه بر حمایت کامل قطر از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید کرد و از جامعه بینالمللی خواست اسرائیل را به توقف حملات و اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت وادار کند.
اسرائیل پیشتر اعلام کرد این حمله در جریان تعقیب یک عملیات مشکوک وابسته به حزبالله انجام شده و ارتش لبنان هدف این اقدام نبوده است.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفت ادامه هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی در بحرین و کویت نشاندهنده تلاش حکومت ایران برای بیثباتسازی منطقه است.
او تاکید کرد امنیت بحرین و کویت بخش جداییناپذیر امنیت کشورهای عضو شورا است و این کشورها با موضعی متحد در کنار آنها ایستادهاند.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس همچنین اقدامات «تروریستی» حکومت ایران را تشدیدی خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه دانست.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در نامهای به عباس عراقچی خواستار پیگیری «فوری و در بالاترین سطوح دیپلماتیک» برای صدور ویزای ۱۳ عضو کادر تیم ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی آمریکا شد.
او با اشاره به برخی گزارشها درباره تلاش جریانهای «مخالف و سلطنتطلب» برای ایجاد فشار و اخلال در روند حضور کامل تیم ملی، نوشت هرگونه تعلل در صدور روادید میتواند در راستای تضعیف نمایندگان تهران در این رقابتها تلقی شود.
خضریان از عراقچی خواست با استفاده از همه ظرفیتهای دیپلماتیک و حقوقی، موضوع صدور روادید برای تمامی اعضای تیم ملی را بهطور ویژه دنبال کرده و نتیجه اقدامات را به افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد دانشآموزان استان لرستان روز شنبه همزمان با سایر استانها مقابل ادارهکل آموزش و پرورش تجمع کردند.
آنها در این تجمع به شیوه برگزاری امتحانات و تاثیر معدل در کنکور اعتراض کردند.
یاسین اهوازی غبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه، گفت سپاه پاسداران در پی محاصره دریایی آمریکا و محدود شدن درآمدهای نفتی تضعیف شده و از سر خشم به حمله به کشورهای خلیج فارس روی آورده است.
او افزود سپاه همزمان میکوشد با این اقدامات برای مخاطبان داخلی قدرتنمایی کند.