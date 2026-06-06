غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس جمهوری اسلامی، گفت که کشور در شرایط «جنگ اقتصادی» قرار دارد و با توجه به شرایط موجود، امکان ادامه حرکت با ریل، بودجه و سیاست‌های ارزی گذشته وجود ندارد.

او ادامه داد کشور در شرایط جنگی قرار داشته، جنگیده و همچنان در حال جنگ است و بر همین اساس باید بازسازی انجام شود و شرایط لازم برای مدیریت این وضعیت فراهم شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جمهوری اسلامی تاکید کرد ادامه مسیر با سیاست‌های پیشین پاسخگوی وضعیت فعلی کشور نخواهد بود و تغییر در رویکردهای اقتصادی ضروری است.