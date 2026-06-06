غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس جمهوری اسلامی، گفت که کشور در شرایط «جنگ اقتصادی» قرار دارد و با توجه به شرایط موجود، امکان ادامه حرکت با ریل، بودجه و سیاستهای ارزی گذشته وجود ندارد.
او ادامه داد کشور در شرایط جنگی قرار داشته، جنگیده و همچنان در حال جنگ است و بر همین اساس باید بازسازی انجام شود و شرایط لازم برای مدیریت این وضعیت فراهم شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جمهوری اسلامی تاکید کرد ادامه مسیر با سیاستهای پیشین پاسخگوی وضعیت فعلی کشور نخواهد بود و تغییر در رویکردهای اقتصادی ضروری است.
وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست فورا این حملات را متوقف کند، مسیر صلح را در پیش بگیرد و تنگه هرمز را به طور کامل و بدون محدودیت یا دریافت عوارض باز کند.
این وزارتخانه اعلام کرد بامداد شنبه هفت موشک بالستیک به سوی خاک این دو کشور شلیک شد که به گفته این وزارتخانه با موفقیت رهگیری شدند.
در این بیانیه تاکید شده است که این اقدام نقض آشکار حاکمیت دو کشور و نقض منشور سازمان ملل و عرفهای بینالمللی است.
در ادامه بیانیه آمده است: «امنیت با موشک و پهپاد ساخته نمیشود و ثبات با کارگذاری مین حفظ نمیشود.»
وزارت خارجه بحرین همچنین خواستار افشای محل مینهای دریایی، همکاری در پاکسازی آنها، ایجاد گذرگاه امن انسانی برای عبور کشتیهای غیرنظامی و فراهم کردن امکان خروج بیش از ۲۰ هزار دریانورد گرفتار و بازگشت امن آنها به خانوادههایشان شد.
در این بیانیه تاکید شده است که بحرین به گزینه صلح و ثبات منطقهای پایبند است، اما دفاع از حاکمیت، امنیت و ثبات خود را خط قرمز میداند و تمامی اقدامات مشروع را برای حفاظت از امنیت خود انجام خواهد داد.
خبرگزاریهای فارس و تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران با انتشار فهرستی از همراهان تیم ملی نوشتهاند آنها ویزای آمریکا را دریافت نکردهاند؛ مهدی محمد نبی، مدیر تیم، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، مهدی ملک آباد و مسعود اردشیر، نمایندگان حراست فدراسیون از جمله این افراد هستند.
به نوشته فارس، مهرپویا اسدی و سروش سلماسی، آنالیزورهای تیم، محمود اسلامیان، مشاور رئیس فدراسیون، امید جمالی و علی افضل، رئیس و کارشناس روابط بین الملل، محسن معتمدکیا، مدیر رسانهای، سیامک قلیچخانی، از اعضای بخش رسانهای، رضا جاودان، از اعضای کادر پشتیبانی، مهدی خراطی، مدیر اجرایی و همچنین یکی از نمایندگان وزارت خارجه از دیگر افرادی هستند که آمریکا برای آنها ویزا صادر نکرده است.
تسنیم نوشته که این نفرات همراه تیم ملی به مکزیک میروند و «تلاشها برای دریافت ویزا همچنان ادامه خواهد داشت.»
پیش، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به قانونگذاران آمریکایی گفته بود که ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی افرادی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در تیم اعزامی خود به جام جهانی بگنجاند.
شب گذشته رویترز خبر داد که تمام بازیکنان تیم ملی، ویزای آمریکا دریافت کردهاند.
در ادامه الجزیره نوشت که برای ۱۵ نفر از همراهان تیم ملی، ویزا صادر نشده است، پس از این، نیویورک تایمز بامداد امروز خبر داد آمریکا برای مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال هم ویزا صادر نکرده است.
با این حال فارس مدعی شده که رئیس فدراسیون فوتبال درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا نداشته است.
فهرستی که فارس نام و عنوان آنها را به عنوان همراهان تیم ملی منتشر کرده، شامل ۱۴ نفر میشود.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی استفاده حکومت ایران از لبنان را که از سوی رییسجمهور این کشور مطرح شده است، رد کرد. جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، گفته است تهران، لبنان را به «مهره چانهزنی» خود تبدیل کرده است.
عباس عراقچی شنبه ۱۶ خرداد در پستی در حساب شبکه ایکس خود، در واکنش به انتقادات شدید رییسجمهوری لبنان، نوشت: «اگر لبنان مهره چانهزنی ایران بود، مدتها پیش به توافق رسیده بودیم. آقای رییسجمهور، لبنان را از دشمن واقعیاش نجات دهید.»
او گفت: «بر اساس اظهارات آقای عون، ممکن است تصور شود این ایران است که یکپنجم لبنان را اشغال کرده، یکچهارم لبنانیها را آواره کرده و هر روز کشور او را بمباران میکند.»
روابط تهران و بیروت در سایه تحولات منطقه پس از حملات هفتم اکتبر حماس به اسرائیل دچار تنش شده است.
پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان و متحد تهران، در مهرماه ۱۴۰۳، موقعیت این گروه شبه نظامی لبنانی به شدت تضعیف شد.
بهدنبال مرگ او و آسیب دیدن بخش بزرگی از نیروهای حزبالله در عملیات موسوم به پیجرها، زمزمههای خلع سلاح حزبالله آغاز شد.
دولت لبنان نزدیک به یک سال پس از مرگ نصرالله، در مرداد ۱۴۰۴ کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله را در جلسه کابینه خود تصویب کرد.
این طرح را تام باراک، نماینده ویژه دونالد ترامپ در منطقه، به دولت لبنان ارائه کرد.
همزمان با تصویب این طرح در کابینه لبنان، عراقچی در بخشی از مصاحبهاش با صداوسیمای جمهوری اسلامی در مورد حزبالله، تاکید کرد: «این بار اول نیست که برای خلع سلاح حزبالله و اینکه سلاح مقاومت را از کار بیندازند، تلاش میکنند. علت آن روشن است، چرا که در میدان نبرد، توانمندی سلاح مقاومت برای همگان آشکار شده است.»
مقاومت حزبالله در مقابل تصمیم دولت رسمی لبنان با حمایت جمهوری اسلامی، روابط تهران و بیروت را دستخوش تنش بیشتری کرد، تا آنجا که سه روز پس از مصاحبه عراقچی، در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، حزب «بلوک ملی لبنان» خواستار اقدام فوری دولت این کشور برای احضار سفیر جمهوری اسلامی در بیروت و معرفی او بهعنوان «عنصر نامطلوب» شد.
کمتر از یک هفته پس از مصوبه کابینه دولت لبنان، خبر سفر قریبالوقوع علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به بیروت مورد انتقاد رسانهها و محافل سیاسی لبنان قرار گرفت.
این سفر دخالت آشکار تهران در امور داخلی لبنان و تلاشی برای تشویق حزبالله به حفظ سلاح، توصیف و از آن با عنوان «بیشرمی» و «جسارت» یاد شد.
اکنون کمتر از یک سال پس از مصوبه دولت لبنان، حزبالله همچنان در مقابل خلع سلاح مقاومت میکند. تهران نیز موضوع توقف حملات اسرائیل به حزبالله را در مذاکرات با آمریکا گنجانده است.