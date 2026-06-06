اقدامی که به نوشته رسانه‌ها می‌تواند به یکی از محورهای اختلاف در مذاکرات جاری میان تهران و واشینگتن تبدیل شود.

یک منبع آگاه شنبه ۱۶ خرداد به رویترز گفت دولت آمریکا قصد دارد دارایی‌های بلوکه‌شده حکومت ایران را برای کمک به بازسازی و جبران خسارت‌های واردشده به کشورهای خلیج فارس در دسترس متحدان خود قرار دهد.

به گفته این منبع، واشینگتن همچنین در حال بررسی این موضوع است که آیا می‌توان از این دارایی‌ها برای جبران خسارت‌های گذشته ناشی از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه نیز استفاده کرد یا خیر.

این منبع افزود اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گروهی را مامور کرده است تا میزان خسارت‌های واردشده به کشورهای متحد آمریکا در خلیج فارس را ارزیابی و برآورد کند.

بر اساس گزارش شبکه سی‌بی‌اس نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد از تمامی اختیارات قانونی موجود برای فراهم کردن دسترسی کشورهای خلیج فارس به دارایی‌های حکومت ایران جهت تامین هزینه بازسازی و تعمیر خسارت‌های احتمالی آینده استفاده کند.

به گفته این منبع، بسنت همچنین از کشورهای خلیج فارس خواسته است برآورد جامعی از هزینه خسارت‌هایی که از آغاز جنگ به آنها وارد شده ارائه کنند تا امکان استفاده از دارایی‌های حکومت ایران برای جبران این خسارت‌ها بررسی شود.

ابهام درباره نوع دارایی‌ها

به نوشته سی‌بی‌اس هنوز مشخص نیست کدام دسته از دارایی‌های ایران برای این منظور مدنظر قرار گرفته‌اند.

این منبع توضیح نداد که آیا منظور صرفاً دارایی‌های نقدی بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی است یا اموال و دارایی‌های فیزیکی جمهوری اسلامی، از جمله نفتکش‌ها و سایر دارایی‌های خارجی، نیز در این طرح لحاظ شده‌اند.

به گفته او، ادبیات مورد استفاده در این طرح نشان می‌دهد دامنه بررسی‌ها احتمالاً فراتر از دارایی‌های بلوکه‌شده سنتی است.

همزمان با مذاکرات صلح

انتشار این گزارش در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافقی به منظور پایان دادن به جنگ ادامه دارد.

جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده است که هرگونه توافق با آمریکا باید شامل لغو تحریم‌ها و آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده حکومت ایران در خارج از کشور باشد.

اورشلیم‌پست نیز در همین زمینه یادآور شد که تنها یک روز پیش از انتشار این گزارش، محسن رضایی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان گفته بود دستیابی به توافق صلح منوط به آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های [حکومت] ایران است که به گفته او در اختیار آمریکا قرار دارد.

حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس

از زمان آغاز جنگ در اسفند ماه سال گذشته، جمهوری اسلامی به‌طور متناوب با موشک و پهپاد اهدافی را در کشورهای مختلف حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر و عمان هدف قرار داده است.

این گزارش یک روز پس از حملات جدید جمهوری اسلامی به کویت و بحرین منتشر شد؛ حملاتی که به گفته مقام‌های آمریکایی بر نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه افزوده است.

نشانه‌هایی از توقف مذاکرات

در حالی که آمریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارت‌های متحدان خود است، اورشلیم‌پست گزارش داد نشانه‌هایی از کند شدن روند مذاکرات نیز دیده می‌شود.

در همین ارتباط، خبرگزاری نیمه‌رسمی ایسنا گزارش داد وزیر کشور پاکستان که در روند میانجی‌گری میان تهران و واشینگتن نقش دارد، روز شنبه با نامه‌ای برای مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، وارد تهران شده است.

بنابر گزارش‌ها، مشخص نیست این تلاش‌های دیپلماتیک تا چه اندازه بتواند بن‌بست موجود در مذاکرات را برطرف کند؛ به‌ویژه در شرایطی که موضوع دارایی‌های ایران به یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف میان دو طرف تبدیل شده است.

