ایگور سچین، مدیرعامل شرکت روس‌نفت، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت روسیه، روز شنبه ۱۶ خرداد گفت بستن تنگه هرمز که یکی از مسیرهای اصلی صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی به شمار می‌رود، تلاشی برای تغییر مقررات بازار جهانی انرژی به نفع ایالات متحده است.

او این اظهارات را در مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ مطرح کرد. سچین از متحدان دیرینه ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، به شمار می‌رود.

مدیرعامل روس‌نفت همچنین گفت گروه اوپک پلاس، متشکل از تولیدکنندگان بزرگ نفت، با خروج امارات متحده عربی از این ائتلاف بخشی از ظرفیت و توان خود را از دست داده است.