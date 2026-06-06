ارتش اسرائیل شنبه ۱۶ خرداد با انتشار بیانیهای از ساکنان پنج روستای جنوب لبنان خواست پیش از آغاز عملیات نظامی علیه حزبالله، فورا خانههای خود را تخلیه کنند.
بر اساس این بیانیه، ساکنان عرمتی، مشغره، کفر حونه، سجد (جزین) و انصاریه باید به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. ارتش اسرائیل اعلام کرد این اقدام در پی آنچه «نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله» خوانده شده، انجام میشود.
آویخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، گفت: «در پی نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله که آن را تروریستی میخوانیم، ناچاریم با قدرت علیه آن اقدام کنیم.» او افزود: «ارتش اسرائیل قصد آسیب رساندن به شما را ندارد.»
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است هر فردی که در نزدیکی نیروها، تاسیسات و تجهیزات نظامی حزبالله حضور داشته باشد، جان خود را در معرض خطر قرار میدهد.
ایگور سچین، مدیرعامل شرکت روسنفت، بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه، روز شنبه ۱۶ خرداد گفت بستن تنگه هرمز که یکی از مسیرهای اصلی صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی به شمار میرود، تلاشی برای تغییر مقررات بازار جهانی انرژی به نفع ایالات متحده است.
ایگور سچین، مدیرعامل شرکت روسنفت، بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه، روز شنبه ۱۶ خرداد گفت بستن تنگه هرمز که یکی از مسیرهای اصلی صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی به شمار میرود، تلاشی برای تغییر مقررات بازار جهانی انرژی به نفع ایالات متحده است.
او این اظهارات را در مجمع اقتصادی بینالمللی سنپترزبورگ مطرح کرد. سچین از متحدان دیرینه ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به شمار میرود.
مدیرعامل روسنفت همچنین گفت گروه اوپک پلاس، متشکل از تولیدکنندگان بزرگ نفت، با خروج امارات متحده عربی از این ائتلاف بخشی از ظرفیت و توان خود را از دست داده است.
سپاه پاسداران بامداد شنبه دور تازهای از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین را انجام داده است؛ حملاتی که منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را وارد مرحله جدیدی از تقابل نظامی کرد.
ارزیابی حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس جمهوری اسلامی، گفت که کشور در شرایط «جنگ اقتصادی» قرار دارد و با توجه به شرایط موجود، امکان ادامه حرکت با ریل، بودجه و سیاستهای ارزی گذشته وجود ندارد.
او ادامه داد کشور در شرایط جنگی قرار داشته، جنگیده و همچنان در حال جنگ است و بر همین اساس باید بازسازی انجام شود و شرایط لازم برای مدیریت این وضعیت فراهم شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جمهوری اسلامی تاکید کرد ادامه مسیر با سیاستهای پیشین پاسخگوی وضعیت فعلی کشور نخواهد بود و تغییر در رویکردهای اقتصادی ضروری است.
وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست فورا این حملات را متوقف کند، مسیر صلح را در پیش بگیرد و تنگه هرمز را به طور کامل و بدون محدودیت یا دریافت عوارض باز کند.
این وزارتخانه اعلام کرد بامداد شنبه هفت موشک بالستیک به سوی خاک این دو کشور شلیک شد که به گفته این وزارتخانه با موفقیت رهگیری شدند.
در این بیانیه تاکید شده است که این اقدام نقض آشکار حاکمیت دو کشور و نقض منشور سازمان ملل و عرفهای بینالمللی است.
در ادامه بیانیه آمده است: «امنیت با موشک و پهپاد ساخته نمیشود و ثبات با کارگذاری مین حفظ نمیشود.»
وزارت خارجه بحرین همچنین خواستار افشای محل مینهای دریایی، همکاری در پاکسازی آنها، ایجاد گذرگاه امن انسانی برای عبور کشتیهای غیرنظامی و فراهم کردن امکان خروج بیش از ۲۰ هزار دریانورد گرفتار و بازگشت امن آنها به خانوادههایشان شد.
در این بیانیه تاکید شده است که بحرین به گزینه صلح و ثبات منطقهای پایبند است، اما دفاع از حاکمیت، امنیت و ثبات خود را خط قرمز میداند و تمامی اقدامات مشروع را برای حفاظت از امنیت خود انجام خواهد داد.
خبرگزاریهای فارس و تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران با انتشار فهرستی از همراهان تیم ملی نوشتهاند آنها ویزای آمریکا را دریافت نکردهاند؛ مهدی محمد نبی، مدیر تیم، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، مهدی ملک آباد و مسعود اردشیر، نمایندگان حراست فدراسیون از جمله این افراد هستند.
به نوشته فارس، مهرپویا اسدی و سروش سلماسی، آنالیزورهای تیم، محمود اسلامیان، مشاور رئیس فدراسیون، امید جمالی و علی افضل، رئیس و کارشناس روابط بین الملل، محسن معتمدکیا، مدیر رسانهای، سیامک قلیچخانی، از اعضای بخش رسانهای، رضا جاودان، از اعضای کادر پشتیبانی، مهدی خراطی، مدیر اجرایی و همچنین یکی از نمایندگان وزارت خارجه از دیگر افرادی هستند که آمریکا برای آنها ویزا صادر نکرده است.
تسنیم نوشته که این نفرات همراه تیم ملی به مکزیک میروند و «تلاشها برای دریافت ویزا همچنان ادامه خواهد داشت.»
پیش، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به قانونگذاران آمریکایی گفته بود که ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی افرادی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در تیم اعزامی خود به جام جهانی بگنجاند.
شب گذشته رویترز خبر داد که تمام بازیکنان تیم ملی، ویزای آمریکا دریافت کردهاند.
در ادامه الجزیره نوشت که برای ۱۵ نفر از همراهان تیم ملی، ویزا صادر نشده است، پس از این، نیویورک تایمز بامداد امروز خبر داد آمریکا برای مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال هم ویزا صادر نکرده است.
با این حال فارس مدعی شده که رئیس فدراسیون فوتبال درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا نداشته است.
فهرستی که فارس نام و عنوان آنها را به عنوان همراهان تیم ملی منتشر کرده، شامل ۱۴ نفر میشود.