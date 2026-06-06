رویترز: آمریکا در حال بررسی تحویل داراییهای بلوکه شده تهران به کشورهای خلیج فارس است
خبرگزاری رویترز به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت که آمریکا در حال بررسی تحویل داراییهای بلوکه شده ایران به کشورهای خلیج فارس برای بازسازی و جبران خسارات ناشی از حملات جمهوری اسلامی است.
او افزود گروهی به ریاست اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، برای ارزیابی شرایط متحدان خلیج فارس و ارزیابی هزینههای خسارات وارد شده توسط حکومت ایران تشکیل شده است.
این منبع گفت: «ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است که آیا میتوان از داراییهای ایران برای پشتیبانی از تعمیرات خسارات گذشته استفاده کرد یا خیر.»