قیمت طلا در پی ادامه ابهام درباره پیشرفت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگی که بازارهای جهانی را متلاطم کرده، در مسیر ثبت زیان هفتگی قرار گرفت و هر اونس آن روز جمعه به زیر ۴۴۵۰ دلار رسید.
در هفتهای که جدیترین درگیریها در خاورمیانه از زمان توافق آتشبس در اوایل فروردین رخ داد، بهای طلا حدود ۲ درصد کاهش یافت.
قیمت طلا پس از آغاز درگیریها بهطور قابل توجهی کاهش یافت و در هفتههای اخیر در دامنهای محدود نوسان کرده است. قیمت این فلز روز جمعه حدود ۱۶ درصد پایینتر از سطح پیش از آغاز جنگ قرار داشت.
بیش از ۵۰ روز پس از آغاز محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بهدست آمریکا، تلاش برای رساندن کالا از راههای جایگزین ادامه دارد. فعالیت بندر کوچک خصب در عمان زیر فشار افزایش تقاضا کندتر شده و همزمان، بندر امالقصر عراق به مسیری تازه برای انتقال برخی محمولهها به ایران تبدیل شده است.
منابع تجاری به ایراناینترنشنال گفتند پس از افزایش استفاده از مسیر خصب، تجمع شناورها در این بندر بیشتر شده و روند بارگیری و انتقال کالا به ایران، کندتر از روزهای نخست پیش میرود.
در کنار مسیر عمان، اطلاعات تازه نشان میدهد بندر امالقصر عراق نیز به مسیر تازهای برای انتقال برخی محمولهها به ایران تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خودرو از جمله محمولههایی بوده که از این مسیر به ایران رفته است.
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اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی ۲۰۲۶ در کاخ سفید، تاکید کرد که برخلاف هواداران ۴۶ تیم دیگر حاضر در رقابتها، شهروندان ایران و هائیتی امکان دریافت ویزا برای سفر به آمریکا و حضور در مسابقات جام جهانی را نخواهند داشت.
در جریان یک نشست خبری درباره آمادگیهای آمریکا برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، که پنجشنبه ۱۴ خرداد در میامی برگزار شد، اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، بار دیگر بر محدودیتهای ویزایی برای شهروندان ایران و هائیتی تاکید کرد.
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در ادامه تنشهای مرتبط با مناقشه ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد عمان پس از وقوع انفجاری در نزدیکی تاسیسات بارگیری پایانه نفتی مینا الفحل، عملیات بارگیری را متوقف کرده است. به گفته این منابع، انفجار میان دو سکوی پهلوگیری شناور تکنقطهای رخ داده و احتمال میرود ناشی از حمله پهپادی باشد. جزئیات بیشتری درباره عامل این رویداد منتشر نشده است.
در واشینگتن، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید گفت در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی به دست حکومت ایران، این اقدام «دلیل خوبی» برای ازسرگیری جنگ خواهد بود و افزود: «اگر آنها نیروهای آمریکایی را بکشند، فکر میکنم خیلی سریع دست به این کار بزنم.» او همچنین درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت چه از نظر نظامی و چه روی کاغذ، آمریکا پیروز خواهد شد.
شبکه العربیه گزارش داد وزیر کشور پاکستان برای پیگیری روند مذاکرات و تقویت گفتوگوها در حال بازگشت به تهران است. همزمان، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار با همتای کویتی خود بر پایبندی واشینگتن به امنیت کویت و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده است.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه، اعلام کرد مسکو روابطی مبتنی بر اعتماد با جمهوری اسلامی دارد و میتواند به حلوفصل بحران کمک کند. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، نیز ابراز امیدواری کرد تلاشهای دیپلماتیک کشورش برای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا به نتایج مثبت منجر شود.
در لبنان، تنشها میان اسرائیل و حزبالله ادامه یافت. یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت سند توافق اخیر درباره لبنان بر خلع سلاح حزبالله در سراسر این کشور و محکومیت دخالت جمهوری اسلامی در منطقه تصریح دارد. دبیرکل حزبالله لبنان نیز مذاکرات مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را «نمایش مضحک و توهینآمیز» خواند.
در آستانه جام جهانی، دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیهای به مناسبت زادروز مجیدرضا رهنورد، از ایرانیان خواست با حضور در برنامههای جامجهانی، پرچم شیر و خورشید را برافرازند و یاد کشتهشدگان اعتراضات را گرامی بدارند.
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دو منبع آگاه به رویترز گفتند عمان پس از وقوع انفجاری در نزدیکی تاسیسات بارگیری پایانه نفتی «مینا الفحل»، عملیات بارگیری را متوقف کرده است. این منابع میگویند انفجار احتمالاً در نتیجه یک حمله پهپادی رخ داده و باعث توقف فعالیت یکی از مهمترین پایانههای صادرات نفت این کشور شده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد انفجار در فاصله میان دو سکوی پهلوگیری شناور تکنقطهای (SBM 1 و SBM 2) رخ داده و ظاهراً ناشی از یک حمله پهپادی بوده است. با این حال، هنوز جزئیات بیشتری درباره عامل حمله یا زمان دقیق وقوع آن منتشر نشده است.
این حادثه باعث توقف عملیات بارگیری نفت در پایانه مینا الفحل شده؛ پایانهای که یکی از مراکز اصلی صادرات نفت عمان به شمار میرود.
دادههای شرکت اطلاعات کشتیرانی LSEG نیز نشان میدهد که روز جمعه چندین نفتکش غولپیکر در آبهای اطراف این بندر لنگر انداخته بودند؛ موضوعی که میتواند نشانهای از اختلال در روند صادرات نفت از این پایانه باشد.
رویترز گزارش داده است که مسئولان پایانه مینا الفحل در خارج از ساعات اداری در دسترس نبودهاند و تاکنون هیچ مقام رسمی عمانی درباره این حادثه اظهار نظر نکرده است.
این انفجار در شرایطی رخ داده که تنشهای نظامی در منطقه دریای عمان و خلیج فارس همچنان ادامه دارد.
رسانههای حکومتی ایران روز چهارشنبه مدعی شده بودند که نیروهای ایرانی یک کشتی نظامی آمریکا را که به گفته آنها دارای «مرکز کنترل و فرماندهی» بوده و در حال نزدیک شدن به آبهای سرزمینی ایران در دریای عمان بوده است، هدف قرار دادهاند.
با این حال، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) این ادعا را رد کرده و هیچ حملهای به شناورهای آمریکایی را تایید نکرده است.
مشخص نیست که آیا میان ادعای حکومت ایران درباره هدف قرار دادن یک شناور آمریکایی و انفجار رخداده در پایانه نفتی مینا الفحل ارتباطی وجود دارد یا خیر.
توقف فعالیت این پایانه نفتی در حالی رخ میدهد که بازارهای جهانی انرژی به دلیل جنگ ایران، اختلال در مسیرهای صادراتی منطقه و نااطمینانی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان، با حساسیت تحولات منطقه را دنبال میکنند.
مینا الفحل یکی از مهمترین پایانههای صادرات نفت عمان است و هرگونه اختلال در فعالیت آن میتواند بر جریان صادرات نفت این کشور و بازارهای منطقهای انرژی تاثیر بگذارد.
بارگیری نفت خام در پایانه اصلی «مینا الفحل» عمان پس از وقوع انفجار در نزدیکی محل پهلوگیری شناورهای فراساحلی متوقف شد.
این پایانه یکی از مراکز کلیدی صادرات نفت عمان به شمار میرود.
رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد این انفجار احتمالا در نتیجه حمله یک پهپاد رخ داده است. مقامهای عمانی تاکنون به طور رسمی درباره علت حادثه اظهار نظر نکردهاند و جزئیات بیشتری منتشر نشده است.