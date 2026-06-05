بیش از ۵۰ روز پس از آغاز محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران به‌دست آمریکا، تلاش برای رساندن کالا از راه‌های جایگزین ادامه دارد. فعالیت بندر کوچک خصب در عمان زیر فشار افزایش تقاضا کندتر شده و هم‌زمان، بندر ام‌القصر عراق به مسیری تازه برای انتقال برخی محموله‌ها به ایران تبدیل شده است.

منابع تجاری به ایران‌اینترنشنال گفتند پس از افزایش استفاده از مسیر خصب، تجمع شناورها در این بندر بیشتر شده و روند بارگیری و انتقال کالا به ایران، کندتر از روزهای نخست پیش می‌رود.

در کنار مسیر عمان، اطلاعات تازه نشان می‌دهد بندر ام‌القصر عراق نیز به مسیر تازه‌ای برای انتقال برخی محموله‌ها به ایران تبدیل شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، خودرو از جمله محموله‌هایی بوده که از این مسیر به ایران رفته است.

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