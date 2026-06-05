وزیر انرژی آمریکا: افزایش جریان نفت از تنگه هرمز نیازمند دستیابی به راهحل با تهران است
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفت افزایش جریان نفت از تنگه هرمز برای کاهش قیمت بنزین و گازوئیل، در نهایت نیازمند دستیابی به راهحل با ایران است.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفت افزایش جریان نفت از تنگه هرمز برای کاهش قیمت بنزین و گازوئیل، در نهایت نیازمند دستیابی به راهحل با ایران است.
دونالد ترامپ گفت که آمریکا نمیخواست به حکومت ایران اجازه دهد که توانایی هستهای «قدرتمندی» داشته باشد و افزود هیچکس نمیخواست این اتفاق بیفتد، و ما تا حد زیادی این موضوع را تمام کردهایم.
او که در ایالت ویسکانسین سخنرانی میکرد، افزود این ماجرا تمام شده است. به هر طریقی، تمام شده است یا با یک توافق روی کاغذ پایان مییابد، یا به شیوهای دشوارتر پایان پیدا میکند؛ هرچند ممکن است بگویید آن شیوه بسیار سادهتر است.»
ترامپ در سخنرانی خود همانند گذشته تاکید کرد که حکومت ایران دیگر نیروی دریایی ندارد، و در این مورد به غرق شدن ۱۵۹ کشتی در مدت ۴ روز اشاره کرد.
او همچنین با اشاره به قدرت ارتش ایالات متحده و محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت تاکنون چنین محاصرهای وجود نداشته است.
لیلا فروهر، خواننده سرشناس ایرانی، با انتشار موزیکویدیوی «نه به اعدام» به موج اعدامها در ایران اعتراض کرده است.
او میگوید این اثر را از دل نگرانی و درد برای جوانانی ساخته که بهدلیل اعتراض به حقوق انسانی خود زندانی و اعدام میشوند.
گفتوگو با لیلا فروهر:
الجزیره به نقل از منابعی گزارش داد که دستکم ۱۵ نفر از اعضای کادر تیم ملی ایران با رد درخواست ویزای خود از سوی ایالات متحده برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ مواجه شدهاند. این افراد شامل برخی مربیان، اعضای کادر فنی و کارکنان اجرایی هستند.
منابع این رسانه گفتهاند که برخی از افرادی که ویزای آنها رد شده، بهطور رسمی از سوی فیفا بهعنوان بخشی از کادر مربیگری و یا فنی تیم به رسمیت شناخته شده بودند: «بازیکنان تحت تأثیر این تصمیم قرار نگرفتهاند.»
رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام کاخ سفید خبر داد بازیکنان تیم ملی برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کردهاند.
ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، اواخر روز پنجشنبه گفته بود که تیم ملی هنوز ویزای آمریکا را دریافت نکرده است، اما مقام کاخ سفید اعلام کرد این ویزاها طی شب صادر شدهاند.
پیشتر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال گفته بود: «به فیفا اعلام کردهایم اگر ویزای برخی از اعضای تیم ملی صادر نشود، تصمیمهای دیگری خواهیم گرفت.»
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک (OFAC)، جمعه ۱۵ خرداد شبکهای از افراد، شرکتها و کشتیها را که مسئول انتقال صدها میلیون دلار گاز مایع (LPG) ایران بودند، تحریم کرد. این محمولهها بهعنوان الپیجی عمانی به مشتریانی در جنوب و شرق آسیا فروخته میشدند.
بهگفته وزارت خزانهدار آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی و چین، حسابهای بانکی خارجی و ناوگان سایه جمهوری اسلامی، میلیونها بشکه الپیجی ایران را جابهجا کرده و تحریمهای آمریکا را دور زده است.
وزارت خزانهداری اعلام کرد هدف از این اقدام افشای بازیگرانی است که با سوءاستفاده از زیرساختهای تجاری بینالمللی، یکی از شریانهای حیاتی اقتصادی جمهوری اسلامی را حفظ کردهاند.
در بیانیه وزارت خزانهداری گفته شده است که در همین راستا، دو فرد به نامهای سرباز عبدلزاده (شهروند افغانستان) و محمد شکول میهندوست معروف به «حاج شکور» (شهروند ترکیه) تحریم شدهاند.
علاوه بر این دو نفر که شبکهای از شرکتهای پوششی در امارات را اداره میکردند، چهار شرکت به نامهای بوتانی تریدینگ (Butani Trading LLC)، داندولد تریدینگ (Dundlod Trading FZE)، ایدیاچ انرژی (ADH Energy FZE) و شرکت چینی شانگهای کیانی انرژی (Shanghai Qianye Energy Co., Ltd) تحریم شدهاند.
آمریکا همچنین شش نفتکش و کشتی حمل گاز مایع را بهدلیل مشارکت در انتقال گاز مایع ایران به فهرست تحریمها افزود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و توان نظامی آن بهشدت تضعیف شده است. در چارچوب عملیات خشم اقتصادی (Economic Fury)، وزارت خزانهداری به تحریم ناوگان سایه، شبکههای بانکداری سایه و دسترسی جمهوری اسلامی به تجارت جهانی ادامه خواهد داد.»
هدف قرار دادن صرافیهای مرتبط با جمهوری اسلامی
وزارت خزانهداری همچنین صرافی «شرکت مهرداد گرامیاننیک و شرکا» و مدیران آن را تحریم کرد.
به گفته آمریکا، این صرافی صدها میلیون دلار ارز خارجی را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایرانی جابهجا کرده است.
آمریکا میگوید نظام ارزی ایران بهشدت به دلالان منتخب و شرکتهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی متکی است؛ شرکتهایی که با استفاده از شرکتهای صوری و پوششی در خارج از کشور، ارتباط خود با حکومت ایران را پنهان میکنند و تحریمها را دور میزنند.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، این شبکهها سالانه میلیاردها دلار تراکنش ارزی انجام میدهند و به حکومت ایران و نیروهای مسلح آن کمک میکنند تا تحریمها را دور بزنند، از نظام مالی بینالمللی سوءاستفاده کنند و درآمدهای حاصل از فروش نفت و پتروشیمی را منتقل کنند.
خزانهداری آمریکا پیشتر نیز صرافیهای «رادین»، «ارز ایران»، «اوپال» و «امین» را هدف تحریم قرار داده بود.
«خشم اقتصادی» و فشار حداکثری
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین تاکید کرد که به سیاست فشار حداکثری علیه حکومت ایران ادامه میدهد و توانایی جمهوری اسلامی برای کسب، انتقال و بازگرداندن منابع مالی را هدف قرار خواهد داد.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری، اقدامات اخیر موجب مسدود شدن دهها میلیارد دلار درآمد بالقوه برای حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن شده است.
در بیانیه مسدود کردن نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با حکومت ایران، مقابله با شبکههای بانکداری در سایه ایران در سراسر جهان، تحریم شبکههای تامینکننده تسلیحات و قطعات نظامی برای حکومت ایران، تحریم مقامهای عراقی متهم به همکاری در فروش نفت ایران، هدف قرار دادن گروههای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی و تحریم کشتیها و شرکتهای مرتبط با ناوگان در سایه جمهوری اسلامی از جمله اقدامات اخیر آمریکا بوده است.
درحالی که رویترز به نقل از مقامی در کاخ سفید خبر داده آمریکا برای بازیکنان تیم ملی ویزا صادر کرده است، فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه نوشته که «ویزای برخی اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی هنوز صادر نشده و سفارت آمریکا تاکنون از صدور ویزا خودداری کرده است.»
پیشتر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال گفته بود «پاسپورتهای اعضای تیم ملی را به سفارت آمریکا در آنکارا تحویل دادیم. به فیفا اعلام کردهایم اگر ویزای برخی از اعضای تیم ملی صادر نشود، تصمیمهای دیگری خواهیم گرفت.»
ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، اواخر روز پنجشنبه گفته بود که تیم ملی هنوز ویزای آمریکا را دریافت نکرده است، اما مقام کاخ سفید اعلام کرد این ویزاها طی شب صادر شدهاند.
این در حالی است که تنها ۱۰ روز تا نخستین بازی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ باقیمانده است. این بازی در لسآنجلس و در برابر نیوزیلند برگزار خواهد شد.
با این حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سهشنبه به قانونگذاران گفت که ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران افرادی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در هیأت اعزامی خود به جام جهانی بگنجاند.