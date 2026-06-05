دونالد ترامپ گفت که آمریکا نمی‌خواست به حکومت ایران اجازه دهد که توانایی هسته‌ای «قدرتمندی» داشته باشد و افزود هیچ‌کس نمی‌خواست این اتفاق بیفتد، و ما تا حد زیادی این موضوع را تمام کرده‌ایم.

او که در ایالت ویسکانسین سخنرانی می‌کرد، افزود این ماجرا تمام شده است. به هر طریقی، تمام شده است یا با یک توافق روی کاغذ پایان می‌یابد، یا به شیوه‌ای دشوارتر پایان پیدا می‌کند؛ هرچند ممکن است بگویید آن شیوه بسیار ساده‌تر است.»

ترامپ در سخنرانی خود همانند گذشته تاکید کرد که حکومت ایران دیگر نیروی دریایی ندارد، و در این مورد به غرق شدن ۱۵۹ کشتی در مدت ۴ روز اشاره کرد.

او همچنین با اشاره به قدرت ارتش ایالات متحده و محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت تاکنون چنین محاصره‌ای وجود نداشته است.