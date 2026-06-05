در ادامه تنش‌های مرتبط با مناقشه ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد عمان پس از وقوع انفجاری در نزدیکی تاسیسات بارگیری پایانه نفتی مینا الفحل، عملیات بارگیری را متوقف کرده است. به گفته این منابع، انفجار میان دو سکوی پهلوگیری شناور تک‌نقطه‌ای رخ داده و احتمال می‌رود ناشی از حمله پهپادی باشد. جزئیات بیشتری درباره عامل این رویداد منتشر نشده است.

در واشینگتن، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در کاخ سفید گفت در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی به دست حکومت ایران، این اقدام «دلیل خوبی» برای ازسرگیری جنگ خواهد بود و افزود: «اگر آن‌ها نیروهای آمریکایی را بکشند، فکر می‌کنم خیلی سریع دست به این کار بزنم.» او همچنین درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت چه از نظر نظامی و چه روی کاغذ، آمریکا پیروز خواهد شد.

شبکه العربیه گزارش داد وزیر کشور پاکستان برای پیگیری روند مذاکرات و تقویت گفت‌وگوها در حال بازگشت به تهران است. هم‌زمان، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار با همتای کویتی خود بر پایبندی واشینگتن به امنیت کویت و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده است.

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، اعلام کرد مسکو روابطی مبتنی بر اعتماد با جمهوری اسلامی دارد و می‌تواند به حل‌وفصل بحران کمک کند. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، نیز ابراز امیدواری کرد تلاش‌های دیپلماتیک کشورش برای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا به نتایج مثبت منجر شود.

در لبنان، تنش‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله ادامه یافت. یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت سند توافق اخیر درباره لبنان بر خلع سلاح حزب‌الله در سراسر این کشور و محکومیت دخالت جمهوری اسلامی در منطقه تصریح دارد. دبیرکل حزب‌الله لبنان نیز مذاکرات مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را «نمایش مضحک و توهین‌آمیز» خواند.

در آستانه جام جهانی، دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت زادروز مجیدرضا رهنورد، از ایرانیان خواست با حضور در برنامه‌های جام‌جهانی، پرچم شیر و خورشید را برافرازند و یاد کشته‌شدگان اعتراضات را گرامی بدارند.

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