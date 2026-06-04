حمیرا شریفی، شهروند افغانستانی بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به پنج سال حبس محکوم شد. سایت حقوق‌بشری هرانا نوشت این زندانی سیاسی در زندان اوین نگهداری می‌شود و با وجود بیماری پوستی، وضعیت نامناسب روحی و دو بار اقدام به خودکشی، از رسیدگی پزشکی کافی محروم مانده است.

هرانا پنج‌شنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حکم پنج سال حبس شریفی اخیرا در زندان اوین به او ابلاغ شده و بررسی‌هایش درباره اتهام‌های منتسب به این زندانی سیاسی و مرجع صادرکننده حکم همچنان ادامه دارد.

یک منبع مطلع از وضعیت شریفی به هرانا گفت او فاقد مدارک هویتی است و از زمان انتقال به زندان اوین تاکنون دو بار اقدام به خودکشی کرده و آخرین مورد هفته گذشته رخ داده است.

این منبع افزود پس از ابراز نگرانی زندانیان هم‌بند شریفی نسبت به وضعیت او، این زندانی سیاسی برای یک جلسه مشاوره اعزام شد، اما پس از آن رسیدگی موثری به وضعیت جسمی و روانی‌اش صورت نگرفت.

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