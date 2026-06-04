روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رییس‌جمهوری آمریکا، به‌طور خصوصی به مشاوران و دستیاران خود گفته است در صورتی که [حکومت] ایران موجب کشته شدن نیروهای آمریکایی شود، احتمال پایان دادن به آتش‌بس میان دو کشور را بررسی خواهد کرد.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که طی هفته گذشته آمریکا و جمهوری اسلامی چندین حمله هوایی متقابل علیه یکدیگر انجام داده‌اند؛ حملاتی که بار دیگر پایداری آتش‌بس شکننده میان دو کشور را زیر سوال برده است.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، مقام‌های آمریکایی با وجود افزایش درگیری‌ها همچنان اصرار دارند که آتش‌بس برقرار است و حملات اخیر را در چارچوب «دفاع از خود» توصیف می‌کنند. در مقابل، حکومت ایران واشینگتن را به نقض توافق آتش‌بس متهم کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ در عین حال تاکید کرده که وقفه چند هفته‌ای در حملات هوایی همچنان پابرجاست، هرچند درگیری‌های پراکنده و خشونت‌آمیز میان دو طرف ادامه دارد . با این حال، او به دستیاران خود گفته است اگر نیروهای آمریکایی در نتیجه اقدامات [حکومت] ایران کشته شوند، ممکن است تصمیم به پایان دادن به آتش‌بس بگیرد.

رییس‌جمهوری آمریکا پیش از این در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک‌پست گفته که ادامه محاصره دریایی و اقتصادی ایران تا تعطیلات «روز کارگر» در آمریکا [اولین دوشنبه ماه سپتامبر] بعید است، اما نمی‌توان آن را منتفی دانست. این اظهارات نشان می‌دهد که بازگشایی کامل تنگه هرمز ممکن است دیرتر از پیش‌بینی‌های قبلی رخ دهد.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی ارتش آمریکا، از زمان آغاز جنگ با حکومت ایران تاکنون دست‌کم ۱۵ نظامی آمریکایی کشته و ۵۴۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند. در مقابل، تلفات ایران بیش از شش هزار نفر برآورد شده است.

این گزارش همچنین فاش می‌کند که ترامپ در اوایل هفته جاری شخصاً برای جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه مداخله کرده است. به نوشته وال‌استریت ژورنال، او طرح اسرائیل برای آغاز یک عملیات نظامی جدید در لبنان را متوقف کرد؛ اقدامی که پس از هشدار [حکومت] ایران مبنی بر اینکه چنین حمله‌ای روند دیپلماتیک را تهدید می‌کند، انجام شد.

در حوزه دیپلماسی، وضعیت مذاکرات میان تهران و واشینگتن همچنان مبهم است. رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که جمهوری اسلامی مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا را متوقف کرده است. با این وجود، ترامپ بارها اعلام کرده که گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد و روز چهارشنبه نیز گفت که دستیابی به یک توافق صلح ممکن است ظرف یک هفته امکان‌پذیر باشد.

یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف میان دو کشور همچنان برنامه هسته‌ای ایران است. بنا بر گزارش‌ها، تهران بارها درخواست آمریکا برای تحویل ذخایر اورانیوم غنی‌شده را رد کرده و این موضوع همچنان یکی از اصلی‌ترین موانع دستیابی به توافق به شمار می‌رود.

در عرصه میدانی نیز وضعیت تنگه هرمز و محاصره متقابل دو کشور همچنان ادامه دارد. حکومت ایران در ماه‌های اخیر عبور و مرور در تنگه هرمز را تا حد زیادی محدود کرده و آمریکا نیز محاصره دریایی خود علیه جمهوری اسلامی را حفظ کرده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که ترامپ و مقام‌های دولت او در آغاز جنگ وعده داده بودند درگیری با حکومت ایران بیش از شش هفته به طول نخواهد انجامید. اما اکنون نزدیک به چهار ماه از آغاز جنگ گذشته آینده آتش‌بس و مذاکرات سیاسی نیز همچنان با ابهام‌های جدی روبه‌رو است.

