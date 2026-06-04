والاستریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ به دستیاران خود گفته است اگر نیروهای آمریکایی به دست حکومت ایران کشته شوند، پایان دادن به آتشبس با تهران را بررسی خواهد کرد. این در حالی است که با وجود ادامه درگیریهای پراکنده، مقامهای آمریکایی تاکید دارند آتشبس همچنان برقرار است.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رییسجمهوری آمریکا، بهطور خصوصی به مشاوران و دستیاران خود گفته است در صورتی که [حکومت] ایران موجب کشته شدن نیروهای آمریکایی شود، احتمال پایان دادن به آتشبس میان دو کشور را بررسی خواهد کرد.
این گزارش در حالی منتشر میشود که طی هفته گذشته آمریکا و جمهوری اسلامی چندین حمله هوایی متقابل علیه یکدیگر انجام دادهاند؛ حملاتی که بار دیگر پایداری آتشبس شکننده میان دو کشور را زیر سوال برده است.
به نوشته والاستریت ژورنال، مقامهای آمریکایی با وجود افزایش درگیریها همچنان اصرار دارند که آتشبس برقرار است و حملات اخیر را در چارچوب «دفاع از خود» توصیف میکنند. در مقابل، حکومت ایران واشینگتن را به نقض توافق آتشبس متهم کرده است.
بر اساس این گزارش، ترامپ در عین حال تاکید کرده که وقفه چند هفتهای در حملات هوایی همچنان پابرجاست، هرچند درگیریهای پراکنده و خشونتآمیز میان دو طرف ادامه دارد. با این حال، او به دستیاران خود گفته است اگر نیروهای آمریکایی در نتیجه اقدامات [حکومت] ایران کشته شوند، ممکن است تصمیم به پایان دادن به آتشبس بگیرد.
رییسجمهوری آمریکا پیش از این در گفتوگو با روزنامه نیویورکپست گفته که ادامه محاصره دریایی و اقتصادی ایران تا تعطیلات «روز کارگر» در آمریکا [اولین دوشنبه ماه سپتامبر] بعید است، اما نمیتوان آن را منتفی دانست. این اظهارات نشان میدهد که بازگشایی کامل تنگه هرمز ممکن است دیرتر از پیشبینیهای قبلی رخ دهد.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی ارتش آمریکا، از زمان آغاز جنگ با حکومت ایران تاکنون دستکم ۱۵ نظامی آمریکایی کشته و ۵۴۳ نفر دیگر زخمی شدهاند. در مقابل، تلفات ایران بیش از شش هزار نفر برآورد شده است.
این گزارش همچنین فاش میکند که ترامپ در اوایل هفته جاری شخصاً برای جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه مداخله کرده است. به نوشته والاستریت ژورنال، او طرح اسرائیل برای آغاز یک عملیات نظامی جدید در لبنان را متوقف کرد؛ اقدامی که پس از هشدار [حکومت] ایران مبنی بر اینکه چنین حملهای روند دیپلماتیک را تهدید میکند، انجام شد.
در حوزه دیپلماسی، وضعیت مذاکرات میان تهران و واشینگتن همچنان مبهم است. رسانههای ایرانی گزارش دادهاند که جمهوری اسلامی مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا را متوقف کرده است. با این وجود، ترامپ بارها اعلام کرده که گفتوگوها همچنان ادامه دارد و روز چهارشنبه نیز گفت که دستیابی به یک توافق صلح ممکن است ظرف یک هفته امکانپذیر باشد.
یکی از مهمترین نقاط اختلاف میان دو کشور همچنان برنامه هستهای ایران است. بنا بر گزارشها، تهران بارها درخواست آمریکا برای تحویل ذخایر اورانیوم غنیشده را رد کرده و این موضوع همچنان یکی از اصلیترین موانع دستیابی به توافق به شمار میرود.
در عرصه میدانی نیز وضعیت تنگه هرمز و محاصره متقابل دو کشور همچنان ادامه دارد. حکومت ایران در ماههای اخیر عبور و مرور در تنگه هرمز را تا حد زیادی محدود کرده و آمریکا نیز محاصره دریایی خود علیه جمهوری اسلامی را حفظ کرده است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که ترامپ و مقامهای دولت او در آغاز جنگ وعده داده بودند درگیری با حکومت ایران بیش از شش هفته به طول نخواهد انجامید. اما اکنون نزدیک به چهار ماه از آغاز جنگ گذشته آینده آتشبس و مذاکرات سیاسی نیز همچنان با ابهامهای جدی روبهرو است.
بر اساس گزارشهای رسانهای که به مقامهای آمریکایی استناد کردهاند، یک جنگنده «اف-۱۵ئی» آمریکا که در ماه آوریل بر فراز ایران سرنگون شد، احتمالاً با یک موشک قابلحمل ضدهوایی ساخت چین هدف قرار گرفته است.
نشریه نشنال اینترست در گزارشی نوشت این ارزیابی در تحقیقات اولیه مطرح شده است. همچنین انبیسی نیوز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که احتمال میرود این جنگنده با یک سامانه پدافند هوایی قابلحمل (مانپدز) ساخت چین مورد اصابت قرار گرفته باشد.
در واکنش، چین ارسال هرگونه کمک نظامی به ایران را رد کرده و سفارت این کشور این ادعاها را «اتهامات بیاساس و بدبینانه» توصیف کرده است.
با این حال، منابع اطلاعاتی آمریکا گفتهاند ارزیابیهایی وجود دارد که نشان میدهد چین ممکن است از طریق واسطهها در حال بررسی انتقال سامانههای پدافندی بیشتر برای حکومت ایران باشد، هرچند جزئیات این موضوع هنوز روشن نیست.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به طور خصوصی به دستیاران خود گفته است در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی توسط حکومت ایران، احتمال پایان دادن به آتشبس با تهران را بررسی خواهد کرد.
بر اساس همین گزارش، این موضع در قالب گفتوگوهای غیررسمی در کاخ سفید مطرح شده است و هنوز تصمیم رسمی در این زمینه اعلام نشده است.
این تحولات در حالی مطرح میشود که تنشهای امنیتی میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
به گزارش صفحه اینستاگرامی «تئاترآنلاین»، برنامه «آرشخوانی» با اجرای پانتهآ بهرام، که قرار بود بر اساس نمایشنامه «آرش» اثر ارزشمند بهرام بیضایی برگزار شود، لغو شده است.
«آرش» به قلم بهرام بیضایی از برجستهترین نمایشنامهنویسان فارسی، بر پایه داستان اساطیری آرش کمانگیر نوشته شده است.
پانتهآ بهرام در استوری اینستاگرامی خود بدون ذکر جزییات نوشته است: «آرشخوانی ما لغو شد؛ آخر «آرش» ساکتاش خوب است؛ این را میتوانید از میدان ونک بپرسید.»
ظاهرا اشاره پانته آ بهرام به میدان ونک، طعنه او به نصب مجسمه «آرش کمانگیر» در این میدان است؛ مجسمهای که پس از جنگ ۱۲ روزه در میدان ونک تهران نصب شد و تا مدتها از سوی بسیاری از کاربران فضای مجازی، به عنوان نماد ریاکاری جمهوری اسلامی در مواجهه با نمادهای ملی عنوان شد.