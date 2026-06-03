عراقچی: حملات دفاعی در چارچوب حق مشروع دفاع از خود انجام میشود
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت: «نیروهای مسلح ما در حال انجام حملات دفاعی در چارچوب حق مشروع دفاع از خود علیه مکانهایی هستند که از آنجا به ایالات متحده اجازه داده میشود برای حمله به کشتیرانی غیرنظامی و نقض آتشبس استفاده کند.»
او همچنین تاکید کرد: «هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع مواجه خواهد شد.»
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده چهارشنبه ۱۳ خرداد در کمیته خارجی سنا آمریکا گفت: «ما دیگر حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی آن انجام نمیدهیم، زیرا عملیات خشم حماسی پایان یافته است.»
او افزود: «در پاسخ به این پرسش که چه کسی پیروز شد، میتوانم بگویم ما پیروزی را تعریف میکنیم. پیروزی را نابودی پایگاه صنعتی دفاعی آنها، کاهش قابلتوجه شمار پرتابگرهای موشکی، کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی و همچنین نابودی آنچه از نیروی هوایی آنها باقی مانده بود و از بین بردن کامل نیروی دریایی متعارف آنها میدانیم.»
روبیو گفت: «همه اینها از بین رفته است. بنابراین من این را پیروزی میدانم و ما نیز چنین ارزیابی کردیم. هدف عملیات همین بود.»
همزمان با افزایش واکنشهای منطقهای و جهانی به حملات بامداد ۱۳ خرداد جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، وزارت امور خارجه کویت کاردار تهران را احضار و دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد. وزارت امور خارجه هند نیز اعلام کرد فرد کشتهشده در حمله به فرودگاه کویت، شهروند این کشور است.
وزارت امور خارجه کویت در بیانیهای که عصر چهارشنبه ۱۳ خرداد انتشار یافت، اعلام کرد که با احضار حامد حمید یعقوبیفر، کاردار موقت سفارت جمهوری اسلامی، اعتراض رسمی خود درباره ادامه تجاوزهای جمهوری اسلامی را به او تحویل داده است.
این بیانیه همچنین تصریح میکند که دو عضو هیات دیپلماتیک جمهوری اسلامی بهعنوان «عنصر نامطلوب» شناسایی شدهاند و از آنها خواسته شده حداکثر ظرف ۲۴ ساعت خاک کویت را ترک کنند.
در بخشی از این بیانیه به امضای حمد سلیمان المشعان، معاون وزیر امور خارجه کویت، آمده است: «این تصمیم در پی ادامه تجاوز بیرحمانه و بیوقفه ایران با استفاده از موشکهای بالستیک و پهپادها اتخاذ شده است؛ حملاتی که بامداد امروز بار دیگر از سر گرفته شد و شماری از تاسیسات غیرنظامی و مراکز حیاتی، از جمله فرودگاه بینالمللی کویت، را هدف قرار داد.»
طبق اعلام این وزارتخانه، حملات بامداد چهارشنبه، یک کشته و دستکم ۶۳ زخمی بر جای گذاشت و به وارد آمدن «خسارتهای مادی به تاسیسات حیاتی و اماکن دیپلماتیک» منجر شد.
مقامهای کویت همه آسیبدیدگان را غیرنظامی اعلام کردهاند، اما در این سند و دیگر بیانیههای دولت کویت مشخص نشده مقر دیپلماتیکی که هدف قرار گرفته، متعلق به کدام کشور است.
معاون وزیر امور خارجه کویت در این بیانیه حملات بامداد چهارشنبه را «تجاوز آشکار» خواند، بار دیگر با تاکید بر «محکومیت و تقبیح شدید» این حملات، اعلام کرد که این کشور «با استفاده از خاک یا حریم هوایی خود برای هرگونه اقدام خصمانه علیه هر کشوری» قاطعانه مخالفت میکند.
در مقابل عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نیروهای مسلح ما در حال انجام حملات دفاعی به مراکزی هستند که ایالات متحده اجازه استفاده از آنها را برای حمله به کشتیرانی غیرنظامی و نقض آتشبس داده است.»
او افزود: «هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع روبهرو خواهد شد. آنچه تحریمها و جنگ نتوانستند به دست آورند، با جنگ بیشتر نیز به دست نخواهد آمد.»
بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده جزیره قشم خبر داد. پس از آن فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد که با شلیک موشک به موتورخانه یک نفتکش بدون بار ایرانی که در مسیر بندر خارک در حرکت بود، این کشتی را از کار انداخت.
همزمان با این خبرها، ارتش کویت و اندکی بعد وزارت کشور بحرین از فعال شدن سامانههای پدافند هوایی در این کشورها برای مقابله با حملات پهپادی و موشکی خبر دادند.
سپس سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم، یک پایگاه آمریکایی در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا را هدف گرفته است. در بیانیه سپاه پاسداران همچنین آمده بود که در «پاسخ به حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی»، به یک کشتی متعلق به آمریکا و اسرائیل به نام پانایا حمله کرده است.
سنتکام نیز حمله نیروهای آمریکایی به اهدافی در قشم را واکنش به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه خواند.
با آغاز روز چهارشنبه مقامهای رسمی در کویت اعلام کردند که یکی از اهداف هدف حمله در کویت، فرودگاه بینالمللی این کشور بوده است.
در بیانیههای رسمی منتشر شده از سوی حکومت بحرین به مکان دقیق اصابت موشکها اشاره نشده است. فرماندهی کل نیروی دفاع این کشور اهداف را «غیرنظامی» خواند. ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین مستقر است.
یک شهروند هندی کشته شد
وزارت خارجه هند عصر چهارشنبه ۱۳ خرداد در بیانیهای حمله به فرودگاه بینالمللی کویت را محکوم و اعلام کرد یک شهروند این کشور در این حمله جان باخته است و چند شهروند هندی دیگر زخمی شدهاند. وزارت خارجه هند همچنین از طرفها خواست چنین حملاتی را متوقف کنند.
ارتش کویت نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد عبدالله علی عبدالله السالم الصباح، وزیر دفاع این کشور، از مصدومان حملات اخیر به تاسیسات غیرنظامی و حیاتی، از جمله فرودگاه بینالمللی کویت، عیادت کرده است.
ادامه واکنشهای منطقهای علیه جمهوری اسلامی
احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را محکوم کرد و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط آن شد. او هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی و مراکز حیاتی را نقض جدی حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل دانست و گفت این حملات امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند.
اتحادیه عرب همچنین با اشاره به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، این حملات را تشدید خطرناک تنشها توصیف کرد و نسبت به پیامدهای ادامه آن هشدار داد. این نهاد همبستگی کامل خود را با کویت و بحرین اعلام کرد و بر حمایت از اقدامهای این دو کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود تاکید گذاشت.
ژوزف عون، رییسجمهوری لبنان، نیز حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیرنظامی در کویت و بحرین، از جمله فرودگاه بینالمللی کویت، را محکوم کرد. او این حملات را نقض حاکمیت دو کشور و مغایر با اصول حقوق بینالملل دانست و خواستار تلاش برای جلوگیری از پیامدهای بیشتر و کاهش تنش در منطقه شد.
قطر نیز در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به اهداف غیرنظامی در کویت و بحرین را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض جدی حاکمیت این دو کشور خواند. وزارت خارجه قطر اعلام کرد این حملات نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها و همچنین اصول حقوق بینالملل بشردوستانه است.
این وزارتخانه با تاکید بر مخالفت کامل قطر با هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی، خواستار دور نگه داشتن منطقه از پیامدهای حملات غیرموجه و کاهش تنشها برای بازگرداندن امنیت و ثبات منطقهای و جهانی شد. قطر همچنین همبستگی کامل خود را با کویت و بحرین اعلام کرد و گفت از اقدامهای این دو کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود حمایت میکند.
تاکید سپاه بر اعمال «قواعد جدید» در تنگه هرمز و اخراج آمریکا از منطقه
در همین حال، سپاه پاسداران در پیامی به مناسبت سالمرگ روحالله خمینی، نخستین رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد «دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی» است که به گفته این نهاد، «ملت ایران و نیروهای مسلح در میدان، بهویژه در عرصه مدیریت و کنترل تنگه هرمز» تحمیل کردهاند.
در بیانیه سپاه آمده است: «مقاومت تا نابودی کامل توطئههای استکباری، اخراج بیگانگان از غرب آسیا و آزادی قدس شریف با نابودی رژیم صهیونیستی، مقتدرانه ادامه خواهد یافت.»
سپاه پاسداران همچنین بر ادامه آنچه «مقاومت» خواند، تاکید کرد و آن را بخشی از راهبرد منطقهای جمهوری اسلامی دانست.
با وجود پایان جنگ ۴۰ روزه با آمریکا و اسرائیل و برقراری آتشبس، جمهوری اسلامی همچنان به حملات پراکنده اما مستمر علیه کشورهای همسایه ادامه داده و تبادل آتش میان تهران و نیروهای ایالات متحده در منطقه نیز متوقف نشده است.
پیش از حمله بامداد چهارشنبه، کویت روز ۱۱ خرداد از فعال شدن سامانههای پدافند هوایی خود خبر داد و سپاه پاسداران نیز در بیانیهای اعلام کرد که در پی حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمزگان، «پایگاه هوایی مبدا تجاوز» را هدف قرار داده و «اهداف پیشبینیشده» را منهدم کرده است.
همان روز فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در شبکه ایکس اعلام کرد در پاسخ به «تجاوز بیاساس» جمهوری اسلامی در دوره آتشبس، حملات «دفاع از خود» را علیه سایتهای راداری و مراکز فرماندهی و کنترل پهپادهای جمهوری اسلامی در گورک و قشم انجام داده است.
۹ خرداد نیز رسانه بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که سامانههای پدافند هوایی کویت طی ۲۴ ساعت منتهی به ۹ خرداد موفق به رهگیری یک فروند موشک «فاتح ۱۱۰» جمهوری اسلامی شدند، اما بقایای آن به پایگاه هوایی علی السالم برخورد کرد و چند آمریکایی دچار جراحات جزئی شدند.
لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، بر اساس گزارش جدید مرکز بینالمللی مطالعات ورزشی (CIES)، گرانترین بازیکن جهان است. ارزش این بازیکن ۱۸ ساله اسپانیایی ۳۵۸ میلیون یورو برآورد شده است.
ارلینگ هالند، مهاجم منچسترسیتی، با ارزش ۲۲۷ میلیون یورو در رتبه دوم این فهرست قرار دارد. یامال و هالند تنها بازیکنان فوتبال جهان هستند که ارزش آنها از مرز ۲۰۰ میلیون یورو عبور کرده است.
کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی رئال مادرید، با ارزش تقریبی ۱۶۶ میلیون یورو در رتبه سوم این ردهبندی قرار گرفته است.
مایکل اولیسه، بازیکن فرانسوی بایرن مونیخ، با ارزش ۱۴۰ میلیون یورو در جایگاه چهارم قرار دارد.
مورگان راجرز، بازیکن ۲۳ ساله استون ویلا، با ارزش ۱۳۶ میلیون یورو در رتبه پنجم این فهرست ایستاده است.
خبرگزاری واس عربستان سعودی گزارش داد فیصل بن فرحان بن، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با ایمن صفدی، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه اردن، حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت دو کشور دانستند.
دو طرف در این گفتوگو اعلام کردند حملات تهران تلاشها برای کاهش تنشهای کنونی را تضعیف کرده است و درباره تحولات اخیر منطقه رایزنی کردند.
آنها همچنین بر تلاش مشترک برای بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه تاکید کردند.