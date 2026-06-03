محمدرضا میرتاجالدینی، معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در نشست خبری اعلام کرد در مراسم سالمرگ روحالله خمینی در ۱۴ خرداد، «پیام کتبی» مجتبی خامنهای جایگزین سخنرانی علی خامنهای خواهد شد.
علی خامنهای تنها در سالی که به دلیل همهگیری کرونا در این مراسم حضور فیزیکی نداشت، پیام مکتوب او منتشر شد.
به گفته میرتاجالدینی، شعار محوری این مراسم «میثاق با امامین انقلاب و بیعت با رهبر معظم انقلاب» تعیین شده است.
علی نیکزاد، نایب رییس مجلس جمهوری اسلامی، در مصاحبهای با یک پلتفرم آنلاین درباره وقایع پس از حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به دفتر علی خامنهای توضیح داد و گفت ابتدا تصور میشد دفتر ریاستجمهوری هدف قرار گرفته است.
او افزود: «بعد از آن بود که زمزمهها آغاز شد و بعد از حدود یک ساعت برای ما مسجل شد که آقا به شهادت رسیدهاند.»
نیکزاد درباره اینکه چرا در ابتدا نگرانی جدی درباره کشته شدن علی خامنهای وجود نداشت، گفت: «خیلی از حضار گفتند قاعدتا آقا الان در منزل شخصی خودشان نیستند.»
علی نیکزاد، نایب رییس مجلس جمهوری اسلامی، در مصاحبهای با یک پلتفرم آنلاین گفت که هماهنگی گستردهای میان مجلس، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سایر نهادهای مرتبط برای تدوین «قانون تنگه هرمز» انجام شده و این روند با اجازه مجتبی خامنهای آغاز شده است.
او گفت وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نامهای از مجتبی خامنهای درخواست کرده بود برای تدوین چارچوب حقوقی تنگه هرمز، کارگروهی با حضور دستگاههایی از جمله نیروهای مسلح و ستاد مشترک تشکیل شود که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.
نیکزاد افزود طرح پیشنهادی دولت ۱۷ صفحه بود و مجلس نیز طرحی جداگانه تهیه کرده بود. به گفته او، با هماهنگی رییس مجلس، از وزارت امور خارجه خواسته شد طرح تدوینشده با مجوز مجتبی خامنهای در جلسهای مشترک ارائه و با طرح مجلس یکپارچه شود.
در پی حملات مرگبار اخیر روسیه به چندین شهر اوکراین و تشدید تنشها میان مسکو و کییف، نیروهای اوکراینی شماری از مناطق روسیه را هدف حملات خود قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دنیس پوشیلین، مقام منصوب کرملین در منطقه دونتسک تحت کنترل روسیه، چهارشنبه ۱۳ خرداد اعلام کرد در پی حمله پهپادی به این منطقه، ۷ نفر جان باختند و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند.
به گفته او، این پهپاد به یک اتوبوس مسافربری که در مسیر میان مسکو و سیمفروپل، در منطقه کریمه تحت اشغال روسیه، در حال حرکت بود، اصابت کرد.
خبرگزاری دولتی تاس به نقل از سوتلانا پترنکو، سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه، گزارش داد این نهاد در ارتباط با این حادثه، پروندهای جنایی با عنوان «حمله تروریستی» تشکیل داده و تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است.
وزارت دفاع روسیه ۱۳ خرداد اعلام کرد سامانههای پدافندی این کشور در طول شب گذشته، ۳۵۴ فروند پهپاد را سرنگون کردند.
بامداد سهشنبه ۱۲ خرداد، روسیه با صدها پهپاد و دهها موشک، نقاط مختلف اوکراین را هدف حملات سنگین قرار داد.
طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات ۲۲ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
کرملین پیشتر تهدید کرده بود در واکنش به حمله پهپادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه، علیه اهدافی در کییف دست به «حملات نظاممند» خواهد زد.
طبق آمار مقامهای روسیه، در حمله به این خوابگاه ۲۱ نفر کشته شدند. با این حال، اوکراین دست داشتن در این حمله مرگبار را رد کرده است.
همزمان، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، نسبت به احتمال وقوع یک حمله جدید و قریبالوقوع از سوی روسیه هشدار داد.
حملات اوکراین به مسکو، لنینگراد و تامبوف
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، ۱۳ خرداد در پیامی در تلگرام اعلام کرد دستکم ۲۰ پهپاد که به سمت پایتخت روسیه در حرکت بودند، طی شب گذشته سرنگون شدند.
فرماندار منطقه تامبوف در مرکز روسیه، خبر داد ساختمانهای جانبی یک تاسیسات صنعتی در شهر میچورینسک در پی حملات آسیب دیدند.
الکساندر دروزدنکو، فرماندار لنینگراد، نیز گفت پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۵۰ فروند پهپاد را بر فراز این منطقه در شمالغرب مسکو رهگیری و ساقط کرده است.
رویترز نوشت این حملات در حالی رخ داد که شهر سنپترزبورگ در منطقه لنینگراد از ۱۳ خرداد میزبان یک مجمع بینالمللی اقتصادی است. رویدادی که از آن بهعنوان «داووس روسیه» یاد میشود و از مهمترین گردهماییهای اقتصادی این کشور به شمار میرود.
منطقه لنینگراد بهدلیل وجود زیرساختهای کلیدی صادرات انرژی و یکی از بزرگترین پالایشگاههای نفت روسیه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.
بر اساس برنامه اعلامشده، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، جمعه ۱۵ خرداد سخنرانی اصلی این مجمع را ایراد خواهد کرد.
در این نشست، روسای جمهوری ازبکستان و تانزانیا، معاون رییسجمهوری چین و وزیر انرژی عربستان سعودی نیز حضور خواهند داشت.
همچنین انتظار میرود شماری از شخصیتهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی، از جمله یک مقام دولت آمریکا و یک میلیاردر آلمانی فعال در حوزه خردهفروشی، در این رویداد شرکت کنند.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای انرژی روسیه تشدید کرده است. اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام میشود.
در همین راستا، نیروهای اوکراینی ۱۲ خرداد پالایشگاه نفت ایلسکی در جنوب روسیه را هدف حمله پهپادی قرار دادند.
روسیه نیز در جریان کارزار نظامی خود علیه اوکراین، بارها به زیرساختها و شبکه تامین برق این کشور حمله کرده است.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیهای اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور بامداد چهارشنبه موفق شدند سه موشک و تعدادی پهپاد جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کنند.
بحرین این حملات را «جنایتکارانه» توصیف کرد و نوشت: «ایران رویکرد خصمانه خود را با پرتاب موشکها و پهپادهایی که تاسیسات غیرنظامی را هدف قرار میدهند، ادامه میدهد.»
فرماندهی کل بحرین تاکید کرد همه سلاحها و یگانهای این نیرو در بالاترین سطح آمادگی و آمادهباش دفاعی برای حفاظت از کشور قرار دارند.
این نهاد همچنین اعلام کرد استفاده عمدی از موشکها و پهپادها برای هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی و اموال خصوصی، نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه است و بر آمادگی و هوشیاری نیروهای خود برای دفاع از کشور تاکید کرد.
سپاه پاسداران در بیانیهای درباره حملات بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد به قشم، خطاب به آمریکا و کشورهای منطقه اعلام کرد هرگونه «تجاوز بیشتر» یا اقدامی که حتی «یک وجب از مرزها و حاکمیت» ایران را نقض کند، با پاسخی «ویرانگر، کوبنده و قاطع» روبهرو خواهد شد.
در این بیانیه آمده است این پاسخ «فراتر از همه قوانین و مرزهای تعیینشده» خواهد بود.
سپاه پاسداران همچنین نوشت که دوران «بزن و در رو» به پایان رسیده است و «نیروهای متجاوز» باید عواقب آنچه «ماجراجوییهای بیملاحظه» خوانده شد را تحمل کنند.