به گزارش پایگاه خبری اقتصادآنلاین، نجفی چهارشنبه ۱۳ خرداد گفت: «اگر این سیاست به‌صورت کامل اجرا شود، احتمالا بخشی از بار مدیریت مصرف به بخش خانگی منتقل خواهد شد و خاموشی منازل افزایش می‌یابد.»

او ادامه فعالیت صنایع را «حیاتی» خواند و خواستار «همراهی و همدلی عمومی» به‌منظور گذار از این شرایط شد: «برای حفظ چرخه تولید و جلوگیری از آسیب به اقتصاد کشور، مردم باید آمادگی تحمل حدود دو ساعت خاموشی در روز را داشته باشند.»

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران پیش‌بینی کرد قطع برق از اواخر خرداد یا اوایل تیرماه آغاز خواهد شد و به‌مدت حدود سه ماه ادامه خواهد یافت.

نجفی ۲۰ اردیبهشت‌ نیز از احتمال بروز خاموشی‌های گسترده در کشور خبر داده و گفته بود با توجه به آسیب‌ دیدن برخی پتروشیمی‌ها در جنگ و در نتیجه، تامین برق آن‌ها از شبکه سراسری، نزدیک به هزار مگاوات برق پایدار باید به‌صورت شبانه‌روزی به این مجتمع‌ها اختصاص یابد.

مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف فرا می‌خوانند که خود از حل ریشه‌ای بحران‌های ساختاری و مدیریتی در حوزه برق و آب ناتوان بوده‌اند و در مقاطع گوناگون، تعطیلی استان‌های مختلف کشور را به‌عنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفته‌اند.

استیصال مدیریتی؛ وقتی سرنوشت خاموشی‌ها را آب‌وهوا تعیین می‌کند

محمدصادق کریمی، رییس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی، ۱۳ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج، اعلام کرد جبران آسیب‌های واردشده به حوزه انرژی در جریان جنگ اخیر به حدود دو تا سه سال زمان نیاز دارد و مستلزم «یک نقشه راه و رویکرد تدریجی» است.

او اضافه کرد: «بخشی از ظرفیت تولید برق به‌دلیل آسیب‌ها از مدار خارج شده است. محدودیت سوخت نیروگاهی یکی از چالش‌های اصلی تامین برق است.»

به گفته او، میزان خاموشی در تابستان پیش رو، به «میزان تقاضا و گرمای هوا» بستگی خواهد داشت.

در همین حال، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به تاثیر شرایط جوی بر وضعیت انرژی کشور گفت سال گذشته موج گرما از اواخر فروردین‌ماه آغاز شده بود، اما امسال تا نیمه خرداد شرایط آب‌وهوایی «متعادل‌تری» حاکم بوده است.

نجفی همچنین از ورود نزدیک به پنج هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه برق کشور خبر داد و این تحول را «اتفاقی مثبت» در شرایط کنونی ارزیابی کرد.

او در عین حال یادآور شد «نیروگاه‌های فرسوده با راندمان پایین باید به‌تدریج از مدار خارج شوند» تا امکان توسعه فناوری‌های جدید و افزایش بهره‌وری فراهم آید.

قطع گسترده برق و آب در سال گذشته، زندگی روزمره شهروندان را در نقاط مختلف کشور با اختلال جدی روبه‌رو کرد و مشکلات متعددی را برای خانوارها و کسب‌وکارها به همراه داشت.

در سال جاری نیز گزارش‌ها و روایت‌های مردمی از برخی مناطق ایران حاکی از قطعی‌ برق و آب در فصل بهار است و این موضوع نگرانی‌ها را درباره پایداری تامین انرژی در ماه‌های پیش رو افزایش داده است.