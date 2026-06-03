طبق این اطلاعیه، دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدند، در مسیر سقوط کردند یا حین حرکت متلاشی شدند و سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودند، بلافاصله از سوی سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شدند.

پیش‌تر سپاه اعلام کرد در پاسخ به حمله‌ پرتابه‌های آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیرۀ قشم، نیروی هوافضای سپاه پایگاه هوایی و بالگردی ایالات‌متحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.