بلومبرگ: امارات متحده عربی در حال بررسی احداث یک خط لوله در شرق این کشور است
شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد که امارات متحده عربی در حال بررسی احداث یک خط لوله برای صادرات محصولات پالایششده خود است که با دور زدن تنگه هرمز، این فرآوردهها را به سواحل شرقی این کشور منتقل میکند.
فیلیپ خوری، معاون اجرایی فروش و بازرگانی شرکت «ادنوک» امارات متحده عربی، در یک کنفرانس نفت و گاز خاورمیانه که در لندن برگزار شد، گفت شرکت ملی نفت ابوظبی که در حال ساخت یک خط لوله نفت خام برای دو برابر کردن ظرفیت نفتی است که میتواند به بندر فجیره در سواحل شرقی امارات پمپاژ کند، ممکن است «بهطور بالقوه» یک خط لوله برای انتقال فرآوردههای نفتی احداث کند.