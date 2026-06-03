به گزارش خبرگزاری رویترز، دنیس پوشیلین، مقام منصوب کرملین در منطقه دونتسک تحت کنترل روسیه، چهارشنبه ۱۳ خرداد اعلام کرد در پی حمله پهپادی به این منطقه، ۷ نفر جان باختند و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند.

به گفته او، این پهپاد به یک اتوبوس مسافربری که در مسیر میان مسکو و سیمفروپل، در منطقه کریمه تحت اشغال روسیه، در حال حرکت بود، اصابت کرد.

خبرگزاری دولتی تاس به نقل از سوتلانا پترنکو، سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه، گزارش داد این نهاد در ارتباط با این حادثه، پرونده‌ای جنایی با عنوان «حمله تروریستی» تشکیل داده و تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است.

وزارت دفاع روسیه ۱۳ خرداد اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور در طول شب گذشته، ۳۵۴ فروند پهپاد را سرنگون کردند.

بامداد سه‌شنبه ۱۲ خرداد، روسیه با صدها پهپاد و ده‌ها موشک، نقاط مختلف اوکراین را هدف حملات سنگین قرار داد.

طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات ۲۲ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

کرملین پیش‌تر تهدید کرده بود در واکنش به حمله پهپادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه، علیه اهدافی در کی‌یف دست به «حملات نظام‌مند» خواهد زد.

طبق آمار مقام‌های روسیه، در حمله به این خوابگاه ۲۱ نفر کشته شدند. با این حال، اوکراین دست داشتن در این حمله مرگبار را رد کرده است.

هم‌زمان، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، نسبت به احتمال وقوع یک حمله جدید و قریب‌الوقوع از سوی روسیه هشدار داد.

100 %

حملات اوکراین به مسکو، لنینگراد و تامبوف

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، ۱۳ خرداد در پیامی در تلگرام اعلام کرد دست‌کم ۲۰ پهپاد که به سمت پایتخت روسیه در حرکت بودند، طی شب گذشته سرنگون شدند.

فرماندار منطقه تامبوف در مرکز روسیه، خبر داد ساختمان‌های جانبی یک تاسیسات صنعتی در شهر میچورینسک در پی حملات آسیب دیدند.

الکساندر دروزدنکو، فرماندار لنینگراد، نیز گفت پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۵۰ فروند پهپاد را بر فراز این منطقه در شمال‌غرب مسکو رهگیری و ساقط کرده است.

رویترز نوشت این حملات در حالی رخ داد که شهر سن‌پترزبورگ در منطقه لنینگراد از ۱۳ خرداد میزبان یک مجمع بین‌المللی اقتصادی است. رویدادی که از آن به‌عنوان «داووس روسیه» یاد می‌شود و از مهم‌ترین گردهمایی‌های اقتصادی این کشور به شمار می‌رود.

منطقه لنینگراد به‌دلیل وجود زیرساخت‌های کلیدی صادرات انرژی و یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفت روسیه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، جمعه ۱۵ خرداد سخنرانی اصلی این مجمع را ایراد خواهد کرد.

در این نشست، روسای جمهوری ازبکستان و تانزانیا، معاون رییس‌جمهوری چین و وزیر انرژی عربستان سعودی نیز حضور خواهند داشت.

همچنین انتظار می‌رود شماری از شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، از جمله یک مقام دولت آمریکا و یک میلیاردر آلمانی فعال در حوزه خرده‌فروشی، در این رویداد شرکت کنند.

اوکراین در هفته‌های اخیر حملات خود را به زیرساخت‌های انرژی روسیه تشدید کرده است. اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام می‌شود.

در همین راستا، نیروهای اوکراینی ۱۲ خرداد پالایشگاه نفت ایلسکی در جنوب روسیه را هدف حمله پهپادی قرار دادند.

روسیه نیز در جریان کارزار نظامی خود علیه اوکراین، بارها به زیرساخت‌ها و شبکه تامین برق این کشور حمله کرده است.

روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.