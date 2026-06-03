به گفته یکی از نزدیکان، جواد را در خیابان رها کرده بودند و مردم او را به بیمارستان منتقل کردند.

بر پایه این اطلاعات، او از بالای ساختمان سنتنیال در قرچک هدف شلیک تک‌تیرانداز قرار گرفت.

نیروهای سپاه پاسداران برای سرکوب معترضان در این ساختمان مستقر شده بودند.

مجموعه بزرگ سنتنیال به‌دلیل موقعیت مرتفع و اشراف کامل به مرکز شهر، کلانتری قرچک و مسیرهای منتهی به بیمارستان «شهید ستاری»، به یک موقعیت استراتژیک برای سرکوب بدل شده بود.

تک‌تیرانداز‌ها از همه فضاهای موجود در سنتینال یعنی طبقات بالایی، پشت‌بام و فضاهای مشرف به خیابان برای هدف گرفتن مردم استفاده کردند.

بر اساس گزارش‌ها، ماموران ابتدا با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کردند اما با ادامه حضور مردم، سرکوب شکل دیگری پیدا کرد و تیر‌اندازی مستقیم در دستور کار قرار گرفت.

منابع نزدیک به خانواده شایگان‌ملک همچنین گفتند پس از کشته شدن جواد، تحت فشار قرار گرفتند تا او را شهید معرفی کنند و به آن‌ها گفته شد در صورت نپذیرفتن این موضوع، پیکر تحویل داده نخواهد شد.

به گفته نزدیکان این خانواده، برای تحویل پیکر جواد از آن‌ها پول دریافت شد.

یکی از این نزدیکان به ایران‌اینترنشنال گفت در ۱۹ دی‌ماه در بیمارستان ستاری قرچک، به شماری از مجروحان تیر خلاص زده شد و آن‌ها را در بیمارستان کشتند.

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میدان کلانتری قرچک و مسیرهای منتهی به بیمارستان ستاری، در شب‌های ۱۸ و ۱۹ دی به یکی از کانون‌های اصلی سرکوب معترضان تبدیل شد.

در دو شب ۱۸ و ۱۹ دی‌‌ماه، ده‌ها نفر از جمله فرزانه جهانبخشی، حسین بخشی، حمید صالحی، امیر یکتایی یگانه، منصور ضیایی و لیلا شکری، به دست نیرو‌های سرکوب در قرچک کشته شدند.

به گفته شاهدان، افراد در حال فرار یا پناه گرفتن هدف گلوله قرار گرفتند.

برخی روایت‌ها حاکی است که پیکرهای کشته‌شدگان و مجروحان با خودروهای ون و حتی کانتینرها، به سرعت جمع‌آوری و به نقاط دیگری از جمله بیمارستان ستاری منتقل می‌شدند.