کمپین حقوق بشر ایران در مورد مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته، نسبت به پیامدهای «بی‌تفاوتی خطرناک و پرهزینه جامعه بین‌المللی و طرف‌های گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به نقض فاحش و مستمر حقوق بشر» هشدار داد.

این نهاد حقوق بشری در صحفه اینستاگرامی خود نوشت که این بی‌تفاوتی، به‌ویژه در قبال زندانیان سیاسی، «به‌معنای قربانی شدن شمار بیشتری از شهروندان و تداوم چرخه سرکوب، اعدام و وضعیت دهشتناک کنونی است.»

محمدی‌نیا و مالکی بامداد دوشنبه اعدام شدند. این دو متهم بودند که در آتش‌سوزی «مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران»، «تخریب اموال عمومی» و «مسدود کردن معابر و درگیری با نیروهای انتظامی» نقش داشته‌اند.

کمپین نوشت حکم اعدام این دو «در دادگاه غیرقانونی انقلاب و در فرآیندی کاملا غیرشفاف و شتاب‌زده صادر و در دیوان عالی کشور» تایید شد.

کمپین حقوق بشر ایران اشاره کرد شتاب گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در حالی ا‌ست که از وضعیت شمار زیادی از آنان، به‌ویژه در شهرها و مناطق کوچک، هیچ اطلاعی در دست نیست، و نوشت هم‌زمان، تشدید فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای مستقل نیز امکان اطلاع‌رسانی و پیگیری وضعیت آنان را بیش از پیش دشوار کرده است.