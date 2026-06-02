مجسمه ۲۱ متری لیونل مسی در هند به دلیل خطر ریزش جمعآوری شد
مجسمه عظیم ۲۱ متری لیونل مسی در شهر کلکته هند پس از آنکه مشخص شد از استحکام کافی برخوردار نیست و در برابر وزش باد تکان میخورد، جمعآوری شد.
این مجسمه که از فایبرگلاس و آهن ساخته شده بود، در دسامبر سال گذشته و همزمان با تور «GOAT» مسی در هند رونمایی شد. واژه GOAT در ورزش به معنای «بزرگترین ورزشکار تمام دوران» است.
رسانههای محلی گزارش دادند که پس از شکایت ساکنان منطقه، مهندسان اداره راه و ساختمان ایالت بنگال غربی در ۲۵ مه از این سازه بازدید کردند. بررسیها نشان داد استحکام سازه به شدت آسیب دیده و ادامه حضور آن در محل میتواند خطرآفرین باشد.
شارادوات موکرجی، نماینده مجلس ایالتی بنگال غربی، در این باره گفت: «مجسمه اسطوره فوتبال آرژانتین ناایمن تشخیص داده شد. متوجه شدیم که این سازه در برابر وزش باد دچار نوسان میشود.»
او افزود قرار گرفتن مجسمه در نزدیکی یک جاده پرتردد و همچنین ورودی مترو، عملیات جمعآوری آن را دشوار کرده بود، اما مسئولان تصمیم گرفتند در نخستین فرصت ممکن آن را از محل خارج کنند.
هفته گذشته برای جلوگیری از هرگونه حادثه، مجسمه با طنابهای ضخیم مهار و اطراف آن با موانع ایمنی مسدود شده بود. با این حال، سرانجام روز دوشنبه عملیات برچیدن آن انجام شد.
خبرگزاری پرس تراست هند گزارش داد که این مجسمه فعلا در اختیار اداره راه و ساختمان قرار خواهد گرفت و هنوز تصمیمی درباره محل جدید نصب آن اعلام نشده است.
به گزارش فاکسنیوز، مقامات مکزیک یک تونل زیرزمینی پیشرفته و مجهز را کشف کردند. این تونل مخفی کارتلهای مواد مخدر که دارای سیستم تهویه، روشنایی و ریل الکترونیکی است، به احتمال زیاد محله «نوئوا تیخوانا» را به سندیگوی آمریکا متصل میکند.
مقامات امنیتی معتقدند از این تونل احتمالا به عنوان مرکز پشتیبانی و انبار اسلحه، مواد منفجره و مواد مخدر استفاده میشده است.
این رویداد امنیتی در حالی رخ میدهد که شهر تیخوانا به عنوان محل برپایی کمپ تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده است و تیم ملی قرار است تا چند روز دیگر عازم این شهر شود.
مقامات جمهوری اسلامی، از جمله ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، گفتند ناامنی تیخوانا ساختگی است و این شهر را مشابه اصفهان و مشهد توصیف کردند.
با این حال، بهنظر میرسد مسئولان جمهوری اسلامی برای پرهیز از مواجهه با ایرانیان مخالف در آریزونای آمریکا، با انتقال کمپ تیم ملی به تیخوانا موافقت کردند.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در گفتگویی تلویزیونی گفت که برای بازی تدارکاتی تیم ملی با مالی، چندین صد هزار دلار پرداخت شده است: «ما ۱۰۰ هزار دلار به مالی دادیم که بیاید، پول هواپیمایشان را دادیم، پول هتلشان را هم دادیم. در این شرایط بازی هماهنگ کردن خیلی سخت است.»
تیم ملی فوتبال در مسیر آمادهسازی برای جام جهانی، بازی تدارکاتی مناسبی نداشته است؛ پس قرعهکشی فدراسیون فوتبال مدعی شد با اسپانیا و پرتغال دیدار دوستانه خواهد داشت، اما در پی جنگ ایران، این مسابقات از سوی این دو کشور لغو شد، پس از این گفته شد مقدونیه و آنگولا حریفان تدارکاتی تیم ملی هستند که آنها هم این بازی را لغو کردند.
در پی این اتفاقات، تیم ملی ۴ بار با خودش بازی کرد و در نهایت در اردوی آنتالیا، با گامبیا، تیم ۱۱۶ دنیا بازی کرد.
تیم ملی تاکنون نتوانسته با هیچ کدام از تیمهای راهیافته به جام جهانی ۲۰۲۶ بازی کند.
فدراسیون فوتبال اعلام کرده بازی با مالی، پنجشنبه ۱۴ خرداد در آنتالیا برگزار خواهد شد.
به گفته مهدی تاج، تیم ملی روز ۱۶ خرداد به مکزیک سفر میکند، اما «در مسیر خود توقف کوتاهی در اسپانیا خواهد داشت و پس از انجام هماهنگیهای لازم و سوختگیری هواپیما، راهی مکزیک و تیخوانا میشود.»
بیبیسی اسپرت در گزارشی درباره تیم ملی، با اشاره به غیبت نام سردار آزمون در لیست نهایی امیر قلعهنویی برای جام جهانی ۲۰۲۶، نوشت: «سردار آزمون از فهرست تیم ملی برای جام جهانی کنار گذاشته شد؛ این مهاجم که برای شباب الاهلی امارات بازی میکند، خشم حاکمیت را برانگیخته است.»
به نوشته این رسانه، تصمیم به حذف سردار آزمون در پی گزارشهایی درباره «اقدامی تعبیرشده به بیوفایی» نسبت به جمهوری اسلامی مطرح شده است.
در گزارش دیگری، سایت اتلتیک نیز با اشاره به حذف سردار آزمون از تیم ملی نوشته است: «آزمون که در ۹۱ بازی ملی ۵۷ گل به ثمر رسانده، پیشتر نیز در فهرست اولیه قرار نگرفته بود و قلعهنویی، سرمربی تیم ملی با وجود درخواست عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور، برای بازگشت این مهاجم ۳۱ ساله، تصمیم خود را تغییر نداد.»
در اسفند ماه گذشته، در میانه جنگ ایران و همزمان با حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی که در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل اتفاق افتاد، سردار با انتشار عکسی از دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، باعث نارضایتی مقامات جمهوری اسلامی شد.
سایت ایاسپیان نیز که با تیتر «ستاره ایران، سردار آزمون، در فهرست نهایی جام جهانی جایی ندارد» لیست سرمربی تیم ملی برای جام جهانی را بررسی کرده است، به خشم جمهوری اسلامی از سردار به دلیل انتشار این عکس در فضای مجازی اشاره میکند.
این رسانه نوشت: «آزمون در ماه مارس (اسفند و فروردین گذشته) از سوی امیر قلعهنویی کنار گذاشته شد؛ تصمیمی که گفته میشود بهدلیل انتشار پستی در شبکههای اجتماعی و ایجاد نارضایتی در میان مقامهای ایرانی در بحبوحه جنگ با آمریکا و اسرائیل بوده است. با این حال، سعید عزتاللهی، همتیمی آزمون در شباب الاهلی دبی، به تیم ملی دعوت شده است.»
ایاسپیان یادآوری میکند که در ترکیب تیم ملی پنج بازیکن شاغل در باشگاههای امارات متحده عربی حضور دارند.
جمهوری اسلامی بیش از اسرائیل و هر کشور دیگری در جریان جنگ ۴۰ روزه، امارات را هدف موشکها و پهپادهای خود قرار داد.
رویترز نیز با اشاره به بازی کردن سردار آزمون در فوتبال امارات مینویسد: «رسانههای داخلی گزارش دادند که دلیل حذف سردار توسط امیر قلعهنویی، اقدامی تعبیرشده به بیوفایی نسبت به حکومت بوده است.»
این خبرگزاری همچنین نوشته است: «در فهرست تیم ملی، که در آن به بازیکنان باتجربهای چون مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش اعتماد شده، نام سردار آزمون دیده نمیشود.»
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک از ۱۰ روز دیگر آغاز میشود.
بیبیسی اشاره میکند که فدراسیون فوتبال ایران محل استقرار تیم ملی را به مکزیک منتقل کرده؛ اقدامی که کلودیا شینباوم، رئیسجمهور مکزیک، گفته به دلیل بیمیلی آمریکا برای میزبانی از ایران صورت گرفته است.
اتلتیک نیز در اینباره نوشته است: ایران پیشتر قصد داشت در توسانِ آریزونا مستقر شود. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته بود حضور ایران در جام جهانی «برای جان و امنیت خودشان» مناسب نیست و حتی گمانهزنیهایی درباره انتقال بازیهای مرحله گروهی ایران به مکزیک یا کانادا مطرح شد.
با این حال، برنامه مسابقات تغییری نکرد و ایران قرار است هر سه بازی مرحله گروهی را در آمریکا برگزار کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نسبت به احتمال سوءاستفاده از حضور تیم ایران برای ورود «عناصر سپاه پاسداران» ابراز نگرانی کرده و به همین دلیل رفتوآمد ایران از مکزیک به شهرهای لسآنجلس و سیاتل زیر نظر دقیق خواهد بود.
تیم ملی قرار است ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در لسآنجلس با نیوزیلند، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در همان شهر با بلژیک و ۵ تیر ۱۴۰۵ در سیاتل با مصر بازی کند.
سایت اتلتیک گزارش داده که فروش پیراهن گابریل، مدافع آرسنال، پس از شکست توپچیها در فینال لیگ قهرمانان اروپا ۳۵۰ درصد افزایش یافت. این درحالی است که گابریل ۲۸ ساله آخرین پنالتی آرسنال را از دست داد و پاریسنژرمن برای دومین فصل پیاپی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد.
با وجود این ناکامی، هواداران آرسنال در دور روز گذشته از این مدافع برزیلی به طور گسترده حمایت کردند؛ در همین آخر هفته، نام گابریل به پرفروشترین نام چاپشده روی پیراهنهای باشگاه تبدیل شد و در مقطعی، فروش پیراهن او دو برابر هر بازیکن دیگری بود.
گابریل پس از فینال در شبکههای اجتماعی نوشت این شکست «دردناک» بوده، اما در عین حال تأکید کرد به تیمش افتخار میکند و از عملکرد آرسنال در فصل ۲۶-۲۰۲۵ رضایت دارد.
او نوشت: «از هواداران فوقالعادهمان بابت حمایتی که در تمام مسیر کنارمان بودند، تشکر میکنم. شما شایسته جشن گرفتن این مسیر با ما هستید. فصل آینده میبینمتان!»
در این دیدار، ابرهچی اِزه که تابستان گذشته از کریستال پالاس به آرسنال پیوست نیز یکی از پنالتیهایش را از دست داد.
دکلن رایس پس از بازی به شبکه تیانتی اسپورت گفت: «آنها (گابریل و اِزه) از اینکه در فینال لیگ قهرمانان پنالتی از دست دادند، ناراحت و ویران شدهاند. خوشایند نیست، اما ما دوستشان داریم و کنارشان هستیم. این اتفاق در فوتبال میافتد. آنها آخرین بازیکنانی نخواهند بود که در فینالها پنالتی از دست میدهند. همه پنالتی از دست دادهاند. بدون این دو نفر، ما این فصل قهرمان لیگ برتر نمیشدیم، این قطعی است.»
آرسنال روز یکشنبه نخستین قهرمانی مردان خود در ۲۲ سال گذشته را با رژهای در خیابانهای شمال لندن جشن گرفت. باشگاه اعلام کرد بین ۷۵۰ هزار تا یک میلیون نفر در این مراسم حضور داشتند.
گابریل که در سال ۲۰۲۰ به آرسنال پیوست، تاکنون ۲۶۱ بازی برای این باشگاه انجام داده است. او با حضور در ۳۰ بازی از ۳۲ دیدار لیگ و ۱۱ بازی از ۱۵ مسابقه اروپایی نقشی کلیدی در قهرمانی آرسنال در لیگ برتر و صعود به فینال لیگ قهرمانان داشت.
کوین کیگان، کاپیتان و سرمربی پیشین تیم ملی انگلیس، اعلام کرد به سرطان مرحله چهار مبتلا شده است. مرحله چهار پیشرفتهترین مرحله سرطان محسوب میشود و به این معناست که بیماری به بخشهای دیگر بدن گسترش یافته است.
خانواده کیگان نخستینبار در زمستان گذشته و پس از آنکه این مرد ۷۵ ساله به دلیل «بررسیهای بیشتر درباره علائم مداوم شکمی» در بیمارستان تحت معاینه قرار گرفت فاش کردند که او با سرطان دستوپنجه نرم میکند.
کیگان که طی ماههای اخیر تحت درمان بوده است.
به نوشته بیبیسی، کیگان در یکی از نخستین حضورهای عمومی خود پس از انتشار این خبر، هنگام بازگشت به نیوکاسل برای یک برنامه زنده، با تشویق ایستاده و احساسی حاضران روبهرو شد.
او روی صحنه تئاتر و اپرای تاین گفت: «بعد از تصادف رانندگی، مجبور به جراحی شدم. هنگام انجام اسکن برای عمل، فهمیدند که سرطان دارم. گفتند بهترین پزشک را برای مقابله با چیزی که داری، یعنی سرطان مرحله چهار، در اختیار داریم. برای ملاقاتش رفتم. او هوادار لیورپول بود، فهمیدم تنها نخواهم ماند.»
پزشک به کوین کیگان گفته که این درمان جدید درصد موفقیت فوقالعادهای دارد: «پرسیدم: درصد موفقیت چقدر است؟ گفت: ۳۳ درصد! فکر میکردم ۸۰ یا ۹۰ درصد باشد. اما فقط ۳۳ درصد! فعلاً که هنوز اینجا هستم.»
کیگان در دوران بازیگری در تیمهای اسکونتورپ یونایتد، لیورپول، هامبورگ، ساوتهمپتون و نیوکاسل بازی کرد و دوران پرافتخاری داشت. او بعدها هدایت نیوکاسل، فولام، تیم ملی انگلستان و منچسترسیتی را نیز بر عهده گرفت.
کیگان یکی از تأثیرگذارترین چهرههای تاریخ نیوکاسل است؛ معمار تیم مشهور به «سرگرمکنندهها» که در سال ۱۹۹۶ برای قهرمانی لیگ برتر رقابت کرد.
جایگاه او در باشگاه چنان است که ادی هاو، سرمربی کنونی نیوکاسل، هنگام قبول هدایت تیم در سال ۲۰۲۱ با کیگان تماس گرفت تا درباره باشگاه و ذهنیتی که برای موفقیت لازم است، مشورت بگیرد.
هاو فصل دشواری را پشت سر گذاشته و نیوکاسل به رتبه دوازدهم لیگ برتر سقوط کرده است، اما کیگان همچنان از «اولین مربیای که از زمانی که بیشتر ما زندهایم جامی برده» حمایت میکند؛ اشارهای به قهرمانی لیگ کاپ در فصل گذشته.
دعوت برای بازگشت کیگان به ورزشگاه سنتجیمز پارک همچنان پابرجاست. او که گفته بود نمیخواهد «مزاحم» باشد، تأکید کرد دوست دارد روزی برای خداحافظی بازگردد؛ چرا که از زمان پیروزی در پرونده شکایت خود درباره اخراج سازنده در سال ۲۰۰۹، دیگر مسابقهای را در این ورزشگاه از نزدیک تماشا نکرده است.
با این حال، تمایلی به ساخت تندیس برای خود در بیرون ورزشگاه ندارد.
او گفت: «متأسفم، باید صبر کنید تا وقتی که از دنیا بروم. با تندیسهایی که بیرون ورزشگاه هستند مشکلی ندارم، اما چیزی نیست که برایم اهمیت زیادی داشته باشد. تندیس من همان نحوه استقبال شما از من است.»
باشگاه نیوکاسل در بیانیهای «حمایت صمیمانه» و «بهترین آرزوها»ی خود را برای کیگان و خانوادهاش ابراز کرد.
در این بیانیه آمده است: «کوین جایگاهی منحصربهفرد و ارزشمند در تاریخ نیوکاسل یونایتد و در قلب هواداران ما دارد. اشتیاق، رهبری و ارتباط او با باشگاه و شهر، برخی از بهیادماندنیترین لحظات ما را رقم زده است.»
نیوکاسل نوشته است: «همه اعضای باشگاه در کنار کوین هستند و برای او و خانوادهاش در مسیر پیش رو آرزوی قدرت و موفقیت دارند. کوین همیشه در سنتجیمز پارک با آغوش باز پذیرفته خواهد شد و امیدواریم بهزودی دوباره او را ببینیم.»