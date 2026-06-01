یاشار دارالشفا، زندانی سیاسی پیشین، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد
به گزارش هرانا، یاشار دارالشفا، زندانی سیاسی پیشین، صبح دوشنبه ۱۱ خرداد از سوی نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
علیرضا فغانی با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به نخستین داور تاریخ فوتبال جهان تبدیل خواهد شد که در چهار دوره جام جهانی قضاوت کرده است.
او سه دوره نخست را بهعنوان نماینده ایران در جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تجربه کرد، اما این بار با پرچم استرالیا در بزرگترین رویداد فوتبال جهان حاضر خواهد شد.
فغانی پس از مهاجرت به استرالیا و کنار گذاشته شدن از فهرست بینالمللی داوران ایران، اکنون بهعنوان نماینده استرالیا در مسابقات فیفا فعالیت میکند.
فغانی سال گذشته قضاوت فینال جام جهانی باشگاهها را بر عهده داشت و در حال حاضر هم یکی از گزینههای فیفا برای قضاوت در فینال جام جهانی محسوب میشود. با این حال، انتشار تصاویر دست دادن او با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از آن مسابقه، واکنش تند رسانههای حکومتی را به دنبال داشت.
همچنین قوه قضاییه از توقیف اموال علیرضا فغانی بهدلیل مخالفت با جمهوری اسلامی خبر داده بود.
بنا بر گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حکم اعدام مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان اخیر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، اعلام کرد تهران درباره برنامه موشکی خود وارد مذاکره نخواهد شد.
بقایی دوشنبه ۱۱ خرداد در یک نشست خبری گفت: «دوستان اروپایی باید خودشان را درباره موضوع موشکی ایران بهروزرسانی کنند، چون ما حتی در سطح رسانه هم درباره چنین موضوعاتی که مربوط به دفاع از کیان ایران میشود، صحبت نمیکنیم.»
رییسجمهوری فرانسه شامگاه ۱۰ خرداد خواستار تسریع در روند مذاکرات میان تهران و واشینگتن شد و گفت در مقطع کنونی، «بازگشایی فوری تنگه هرمز بدون هیچگونه شرط و مطابق با حقوق بینالملل» در اولویت قرار دارد.
مکرون تاکید کرد ادامه گفتوگوها باید به دستیابی به توافقی «کامل مستحکم» درباره سایر مسائل مورد اختلاف، بهویژه برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و برقراری ثبات منطقهای، منجر شود.
چشمانداز مبهم مذاکرات در سایه اختلافات هستهای و مناقشه لبنان
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد حکومت ایران در این مرحله، درباره «جزییات» پرونده هستهای وارد مذاکره نشده است.
بقایی در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مبنی بر آمادگی قزاقستان برای نگهداری ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران گفت: «گروسی دوست دارد هر از چند گاهی در رسانهها جلب توجه کند. فعلا درباره جزییات بحث هستهای هیچ گفتوگویی نداریم.»
گروسی شامگاه ۱۰ خرداد در مصاحبه با روزنامه فایننشالتایمز از آمادگی قزاقستان در این زمینه خبر داد و اعلام کرد آژانس در این کشور بانک ذخیره اورانیوم با غنای کم دارد و میتواند این مواد را بهصورت ایمن نگهداری کند.
بقایی در ادامه، آمریکا را به «نقض آتشبس» و «تغییر مکرر مواضع» در مذاکرات متهم کرد و افزود گفتوگوها «در دل سوءظن و بدگمانی شدید آغاز شد و تبادل پیامها در همین فضا در حال انجام است».
او به دیگر موارد اختلاف نظر در مذاکرات تهران و واشینگتن پرداخت و اعلام کرد تاکنون هیچ تفاهمی درباره سازوکار آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی حاصل نشده است.
بقایی با اشاره به تشدید تنشها در لبنان اضافه کرد: «کماکان تاکید داریم که آتشبس در لبنان بخش لاینفک هرگونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین نسبت به هرگونه مداخله احتمالی ناتو در تحولات تنگه هرمز هشدار داد و گفت: «هر اقدامی که منجر به پیچیدهتر شدن وضعیت شود، قطعا عاقلانه نیست.»
۱۰ خرداد، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شرایط سختگیرانهتری را به چارچوب پیشنهادی توافق با جمهوری اسلامی افزوده و نسخه اصلاحشده را برای بررسی به تهران ارسال کرده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۱۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محاصره دریایی بندرهای ایران و تشدید حملات اسرائیل به لبنان «شواهد روشنی از عدم پایبندی آمریکا به آتشبس» است.
او با تکرار لفاظیهای تهدیدآمیز مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر افزود: «هر انتخابی بهایی دارد و در نهایت زمان پرداخت آن فرا میرسد.»
با وجود برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از ۱۹ فروردین، درگیریهای پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
سرنوشت تنگه هرمز و محاصره دریایی، پرونده هستهای تهران و ذخایر اورانیوم غنیشده، رفع تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی و همچنین موضوع پایان جنگ و تنشهای منطقهای از محورهای اصلی مذاکرات تهران و واشینگتن هستند.
ایسنا گزارش داد که با تعویق رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران و مشخص شدن سهمیههای نمایندگان ایران در مسابقات باشگاهی آسیا، ادامه مسابقات جام حذفی برگزار نخواهد شد.
رقابتهای جام حذفی تا مرحله یکهشتم نهایی پیش رفته بود و تیمهای فولاد، گلگهر، شمسآذر، سایپا، ملوان، پیکان، خیبر خرمآباد و استقلال به مرحله یکچهارم نهایی صعود کرده بودند.
بر اساس تصمیم مسئولان فدراسیون فوتبال، استقلال و تراکتور بهعنوان نمایندگان مستقیم ایران در لیگ نخبگان آسیا حضور خواهند داشت.
همچنین با توجه به اینکه سپاهان موفق به دریافت مجوز حرفهای نشده است، سهمیه ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا بر اساس جایگاه تیمها در جدول لیگ برتر تعیین خواهد شد.
جاویدنام امین پیرو کَسبَخی، ۱۸ دی ۱۴۰۴ در بیستون رشت ناپدید شد و خبر کشته شدنش را ۱۹ دی به خانواده اعلام کردند.
او با اصابت گلولهای جنگی به سینه و قلبش کشته است.
ویدیوهای ارسالشده به ایراناینترنشنال در پی راهاندازی کارزار مردمی رشت، مراسم چهلم این جاویدنام را نشان میدهد.