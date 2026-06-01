کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه اعلام کرد: «جمهوری اسلامی در شرایط جنگ، ترتیبات جدیدی برای کنترل عبور و مرور تعریف کرده و به هیچ کشوری اجازه دخالت نمی‌دهد.»

غریب‌آبادی با اشاره به این‌ که «تنگه هرمز دو دولت ساحلی بیشتر ندارد، جمهوری اسلامی و سلطنت عمان»، گفت: هر ترتیبات حقوقی در «زمان صلح» باید با همکاری و مشورت با عمان باشد.

او گفت: «آمریکا و رییس‌جمهوری او با نقض حقوق بین‌الملل عمان را تهدید کرده‌اند، اما ما از عمان خواسته‌ایم تسلیم تهدیدها نشود و حاکمیت خود را در زمان صلح اعمال کند.»

