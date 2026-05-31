بنا بر این گزارش، این دو جوان معترض در زندان قزلحصار محبوس هستند.

دادگاه رسیدگی به پرونده مالکی و محمدی‌نیا روز دوم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

این دو معترض در نهایت به اعدام محکوم شدند و بر اساس اطلاعات دریافتی، در معرض اجرای حکم قرار دارند.

مالکی و محمدی‌نیا در این پرونده به «محاربه از طریق تحریق و تخریب مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در کوی نصر تهران» متهم شده‌اند.

در همین پرونده، آرمان معرفتی، دیگر معترض بازداشت‌شده که هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» متهم شده است.

افزایش اعدام‎‌ها در ایران

در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو هستند.

فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند بسیاری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانی‌مدت در بازداشتگاه‌های امنیتی و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری صادر می‌شوند.

در هفته‌های اخیر، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از برخورد «قاطع و سریع» با متهمان پرونده‌های امنیتی و ادعاهایی مرتبط با اسرائیل سخن گفته‌اند.

نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که ادامه بازداشت‌های گسترده، همراه با روندهای قضایی شتاب‌زده و پرونده‌های مبتنی بر اتهام‌های امنیتی، می‌تواند جان شمار بیشتری از بازداشت‌شدگان را در معرض خطر قرار دهد .

پیش‌تر کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با اشاره به موج تازه اعدام زندانیان سیاسی و تداوم اعتراض زندانیان، از جمله زنان زندانی در بند زنان اوین، اعلام کرد شماری از این زندانیان به دلیل اعتراض به اعدام‌ها از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شده‌اند.

اعضای این کارزار تاکید کردند: «در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام نیز زنان مقاوم در زندان‌های مختلف همواره صدای آزادی و حق حیات سر داده‌اند. حکومت حتی نمی‌تواند صدای زنان را تحمل کند، چرا که زن‌ستیزی یکی از پایه‌های اصلی حاکمیت از روز اول است.»