رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مرگ یک زوج دانشجو بر اثر تیراندازی در این دانشگاه خبر داد
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعلام کرد حادثه تیراندازی در دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه، به دلیل «خصومت خانوادگی» رخ داده و دو دانشجو که زن و شوهر بودند، جان خود را از دست دادهاند.
پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داد که این تیراندازی با «فرآیندهای آموزشی» ارتباطی ندارد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان اخیر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، اعلام کرد تهران درباره برنامه موشکی خود وارد مذاکره نخواهد شد.
بقایی دوشنبه ۱۱ خرداد در یک نشست خبری گفت: «دوستان اروپایی باید خودشان را درباره موضوع موشکی ایران بهروزرسانی کنند، چون ما حتی در سطح رسانه هم درباره چنین موضوعاتی که مربوط به دفاع از کیان ایران میشود، صحبت نمیکنیم.»
رییسجمهوری فرانسه شامگاه ۱۰ خرداد خواستار تسریع در روند مذاکرات میان تهران و واشینگتن شد و گفت در مقطع کنونی، «بازگشایی فوری تنگه هرمز بدون هیچگونه شرط و مطابق با حقوق بینالملل» در اولویت قرار دارد.
مکرون تاکید کرد ادامه گفتوگوها باید به دستیابی به توافقی «کامل مستحکم» درباره سایر مسائل مورد اختلاف، بهویژه برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و برقراری ثبات منطقهای، منجر شود.
چشمانداز مبهم مذاکرات در سایه اختلافات هستهای و مناقشه لبنان
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد حکومت ایران در این مرحله، درباره «جزییات» پرونده هستهای وارد مذاکره نشده است.
بقایی در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مبنی بر آمادگی قزاقستان برای نگهداری ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران گفت: «گروسی دوست دارد هر از چند گاهی در رسانهها جلب توجه کند. فعلا درباره جزییات بحث هستهای هیچ گفتوگویی نداریم.»
گروسی شامگاه ۱۰ خرداد در مصاحبه با روزنامه فایننشالتایمز از آمادگی قزاقستان در این زمینه خبر داد و اعلام کرد آژانس در این کشور بانک ذخیره اورانیوم با غنای کم دارد و میتواند این مواد را بهصورت ایمن نگهداری کند.
بقایی در ادامه، آمریکا را به «نقض آتشبس» و «تغییر مکرر مواضع» در مذاکرات متهم کرد و افزود گفتوگوها «در دل سوءظن و بدگمانی شدید آغاز شد و تبادل پیامها در همین فضا در حال انجام است».
او به دیگر موارد اختلاف نظر در مذاکرات تهران و واشینگتن پرداخت و اعلام کرد تاکنون هیچ تفاهمی درباره سازوکار آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی حاصل نشده است.
بقایی با اشاره به تشدید تنشها در لبنان اضافه کرد: «کماکان تاکید داریم که آتشبس در لبنان بخش لاینفک هرگونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین نسبت به هرگونه مداخله احتمالی ناتو در تحولات تنگه هرمز هشدار داد و گفت: «هر اقدامی که منجر به پیچیدهتر شدن وضعیت شود، قطعا عاقلانه نیست.»
۱۰ خرداد، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شرایط سختگیرانهتری را به چارچوب پیشنهادی توافق با جمهوری اسلامی افزوده و نسخه اصلاحشده را برای بررسی به تهران ارسال کرده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۱۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محاصره دریایی بندرهای ایران و تشدید حملات اسرائیل به لبنان «شواهد روشنی از عدم پایبندی آمریکا به آتشبس» است.
او با تکرار لفاظیهای تهدیدآمیز مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر افزود: «هر انتخابی بهایی دارد و در نهایت زمان پرداخت آن فرا میرسد.»
با وجود برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از ۱۹ فروردین، درگیریهای پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
سرنوشت تنگه هرمز و محاصره دریایی، پرونده هستهای تهران و ذخایر اورانیوم غنیشده، رفع تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی و همچنین موضوع پایان جنگ و تنشهای منطقهای از محورهای اصلی مذاکرات تهران و واشینگتن هستند.
سپاه پاسداران اعلام کرد مبدا حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی در سیریک هرمزگان را هدف قرار داده و هشدار داد در صورت تکرار حمله، پاسخ «کاملا متفاوت» خواهد بود؛ همزمان کویت از مقابله پدافندی با حملات موشکی و پهپادی خبر داد.
سپاه پاسداران در اطلاعیهای از «هدف قرار گرفتن مبدا» حمله ارتش آمریکا به «یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمزگان» خبر داد.
سپاه پاسداران گفت نیروی هوافضای سپاه اخطار داد در صورت تکرار حمله، «پاسخ کاملاً متفاوت خواهد بود» و مسئولیت آن به عهده آمریکا است.
سپاه پاسداران در اطلاعیه خود به خسارات جانی و مالی وارد آمده در پی حمله آمریکا اشاره نکرده است.
در این حال، دقایقی پیش کویت اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند اما اشارهای به ایران نکرد.
سنتکام اعلام کرد در پاسخ به «تجاوز بیاساس» ایران در دوره آتشبس، حملاتی دفاعی علیه سایتهای راداری و کنترل پهپادهای جمهوری اسلامی در گورک و قشم انجام داده و پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی، پدافند هوایی، ایستگاه زمینی و دو پهپاد انتحاری ایران را منهدم کرده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد: «در پاسخ به تجاوز بیاساس ایران در طول آتشبس جاری، به حفاظت از داراییها و منافع ایالات متحده ادامه خواهد داد.»
سنتکام نوشت که این فرماندهی در روزهای اخیر حملات دفاع از خود را علیه سایتهای راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای حکومت ایران در منطقه روستایی گورک، و جزیره قشم انجام داد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده افزود: «این حملات سنجیده و حسابشده روزهای شنبه و یکشنبه در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران از جمله سرنگونی یک پهپاد امکیو یک آمریکایی که بر فراز آبهای بینالمللی در حال پرواز بود، انجام شدند.»
سنتکام نوشت: «جنگندههای آمریکایی به سرعت با از بین بردن پدافند هوایی ایران، یک ایستگاه کنترل زمینی و دو پهپاد انتحاری که تهدید آشکاری برای کشتیهای عبوری از آبهای منطقهای ایجاد میکردند، واکنش نشان دادند» و «هیچ یک از نیروهای نظامی آمریکایی آسیب ندیدند.»
رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با روسای اسرائیل و لبنان درباره طرحی برای کاهش تدریجی تنش گفتوگو کرده است؛ طرحی که توقف حملات حزبالله به اسرائیل و خودداری اسرائیل از تشدید تنش در بیروت را دنبال میکند.
یک مقام آمریکایی گفت مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، با جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مورد مذاکرات دیپلماتیک بین این دو کشور کفتوگو کرد و طرحی را برای «کاهش تدریجی تنش» پیشنهاد داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی گفت که ایالات متحده پیشنهاد داده است که به عنوان گام اول، حزبالله، گروه نیابتی حکومت ایران، تمام حملات به اسرائیل را متوقف کند و در عوض اسرائیل از تشدید تنش در بیروت خودداری کند.
به گفته او، «این موضوع، فضایی را برای کاهش تدریجی تنش و توقف مؤثر خصومتها ایجاد میکند.»
بر اساس این گزارش، عون تلاش کرد این پیشنهاد را پیش ببرد و دستیابی به یک توافق را تضمین کند. با این حال، نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، که ادعا میکرد تعهد حزبالله به آتشبس را تضمین میکند، خواستار آن شد که اسرائیل ابتدا پیشقدم شود.
نتانیاهو یکشنبه گفته بود که با وجود آتشبس اعلام شده بیش از شش هفته پیش، به نیروهای اسرائیلی دستور داده است که در نبرد علیه حزبالله، بیشتر به داخل لبنان پیشروی کنند.
به نوشته رویترز، مقام آمریکایی گفت که ایالات متحده انتظار ندارد اسرائیل حملات مداوم حزبالله به غیرنظامیان خود را تحمل کند.