ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، شامل شش حزب کرد ایران، در بیانیه‌ای اعلام کرد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی «در تلاشی مذبوحانه برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های سیاسی، نظامی و امنیتی خود» موج جدیدی از اعدام‌ها را علیه زندانیان سیاسی در سراسر ایران آغاز کرده است.

این ائتلاف با اشاره به اینکه این اعدام‌ها به ویژه در کردستان ایران انجام می‌شود، افزود: «تشدید حیرت‌انگیز اخیر جنایات جمهوری اسلامی، در کنار موج تازه‌ای از سرکوب و خشونت علیه مبارزان آزادی - به ویژه در زندان‌ها - یک اتفاق عادی نیست و نباید اجازه داد که عادی‌سازی شود.»

در بیانیه تاکید شد: «این اعدام‌ها و قتل‌های سیاسی، قتل عام سیستماتیک محسوب می‌شوند.»

ائتلاف تاکید کرد برای همه روشن است که رژیم از این اعدام‌ها برای «ایجاد رعب و وحشت در جامعه و به عنوان سپری برای طولانی‌تر کردن سلطه خود بر قدرت استفاده می‌کند.»

بیانیه در ادامه به هم‌زمانی سرکوب‌ها و اعدام‌های داخلی، با حملات موشکی مداوم علیه احزاب سیاسی در اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و افزود سرکوب‌ها و اعدام‌ها در زمانی تشدید می‌شوند که رژیم در سطح بین‌المللی و در درگیری‌های خود با ایالات متحده و اسرائیل، متحمل شکست‌های استراتژیک و نقض‌های عمیق امنیتی شده است.

ائتلاف اشاره کرد که رژیم ایران با بازگشت به الگوهای تاریخی خود، به تولید بحران در خارج از کشور متوسل شده و در عین حال کشتار و خشونت را در داخل افزایش داده است، و نوشت: «ادامه این جنایات در طول آتش‌بس موقت با آمریکا و اسرائیل، گواه غیرقابل انکاری است که رژیم جنگ خود را علیه مخالفان داخلی، فعالان حقوق بشر و آزادی‌خواهان متوقف نکرده است. در عوض، از هر فرصتی - از جمله این آتش‌بس - برای نابودی فیزیکی مخالفان خود سوءاستفاده می‌کند.»

ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران با بی‌اساس خواندن اتهام‌هایی که اعدام‌ها با استناد به آن‌ها انجام می‌شود، تاکید کرد جامعه بین‌المللی نمی‌تواند و نباید اعدام سالانه صدها زندانی در ایران را صرفاً به عنوان «نقض حقوق بشر» تلقی کند. در عوض، این اقدامات باید به عنوان «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» شناخته شوند و مستلزم اتخاذ مواضع عملی و اقدام قاطع جهانی باشند.

ائتلاف اعلام کرد هرگونه دیپلماسی، مذاکره یا آتش‌بس با جمهوری اسلامی که نتواند خشونت خانگی، اعدام‌ها و نقض سیستماتیک حقوق بشر را متوقف کند، تنها رژیم را به ادامه سیاست نابودی مردم آزادی‌خواه ترغیب می‌کند و در عین حال، راه نجاتی برای طولانی‌تر کردن عمر این دیکتاتوری سرکوبگر ارائه می‌دهد.

در بیانیه از سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا و دولت‌های دموکراتیک خواسته شد: «حداکثر فشار را بر جمهوری اسلامی اعمال کنید و روابط دیپلماتیک را برای توقف این جنایات جاری به حالت تعلیق درآورید.»