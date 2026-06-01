پس از آن که تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه، گزارش داد جمهوری اسلامی در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان، تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا به ان‌بی‌سی نیوز گفت که پیش از این تصمیم، از آن مطلع نشده بود.

ترامپ در یک تماس کوتاه با این رسانه گفت: «آن‌ها مذاکره‌کنندگان بهتری هستند تا جنگجویان. اما چنین چیزی را به ما اطلاع نداده‌اند.»

او افزود: «این به این معنا نیست که ما برویم و همه‌جا را با بمب هدف قرار دهیم. ما محاصره را حفظ خواهیم کرد.»

ترامپ درباره مذاکرات ایران گفت: «اگر بخواهید حقیقت را بدانید، فکر می‌کنم بیش از حد صحبت کرده‌ایم. فکر می‌کنم سکوت کردن می‌تواند بسیار خوب باشد و این وضعیت ممکن است برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.»