سی‌بی‌اس نیوز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد میانجی‌ها یکشنبه ۱۰ خرداد همچنان در حال گفت‌وگو درباره تفاهم‌نامه میان تهران و واشینگتن هستند.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، روز جمعه اصلاحاتی را در متن این تفاهم‌نامه اعمال کرد و نسخه جدید برای تایید به تهران ارسال شد، اما هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نشده است.

این گزارش همچنین افزود این سومین بار است که ترامپ در پیشنهاد آمریکا تغییر ایجاد می‌کند.

این پیشنهاد از طریق میانجی‌ها میان تهران و واشینگتن رد و بدل می‌شود و پاکستان هدایت این روند را بر عهده دارد.

به گفته این منبع، تغییرات اعمال‌شده از سوی آمریکا نسبتا قابل‌توجه است، هرچند جزئیات آن هنوز منتشر نشده و برای نهایی شدن توافق نیز ضرب‌الاجل مشخصی وجود ندارد.

پیشتر، نیویورک‌تایمز گزارش داده بود که ترامپ شرایط سخت‌گیرانه‌تری را به چارچوب پیشنهادی برای پایان جنگ با ایران افزوده و نسخه اصلاح‌شده توافق را برای بررسی به تهران ارسال کرده است.