سی‌ان‌ان گزارش داد تهران پس از خارج کردن سریع زرادخانه‌های موشکی مدفون خود، در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند تعداد بیشتری موشک دوربرد به سمت اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه شلیک کند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، محدودیت‌های راهبرد بمباران از سوی آمریکا را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، حملات آمریکا و اسرائیل در هفته‌های گذشته با هدف تخریب جاده‌ها و مسدود کردن ورودی تونل‌ها انجام شد تا دسترسی تهران به سایت‌های زیرزمینی موشکی محدود شود.

تصاویر ماهواره‌ای بررسی‌شده توسط سی‌ان‌ان نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با استفاده از تجهیزات ساده‌ای مانند بولدوزر و کامیون‌های حمل‌ونقل توانسته این مسیرها را دوباره بازسازی کند.

بر اساس این گزارش، کارشناسان می‌گویند این موضوع نشان می‌دهد توان موشکی ایران تنها با هدف قرار دادن ورودی تونل‌ها قابل از بین بردن نیست.