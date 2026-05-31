نیویورکتایمز: ترامپ شروط توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را سختتر کرده است
نیویورکتایمز به نقل از سه مقام آگاه گزارش داد ترامپ شروط چارچوب احتمالی توافق با جمهوری اسلامی را سختتر کرده و تغییرات پیشنهادی را برای بررسی دوباره به تهران فرستاده است.
طبق این گزارش، هنوز روشن نیست چه تغییراتی در متن توافق ایجاد شده، اما ترامپ درباره بخشهایی از توافق احتمالی که شامل آزادسازی منابع مالی برای ایران میشود، ابراز نگرانی کرده است.
یک مقام آگاه به نیویورکتایمز گفت ترامپ از طولانی شدن پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادهای آمریکا ناراضی است و پیشنهاد سختگیرانهتر او احتمالا برای افزایش فشار بر تهران و سرعت بخشیدن به روند مذاکرات ارائه شده است.
نیویورکتایمز نوشت این چارچوب میتواند کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را در برابر رفع محاصره تنگه هرمز پایان دهد، اما دشوارترین مسائل، از جمله آینده برنامه هستهای ایران، به دورهای بعدی مذاکرات موکول خواهد شد.
ترامپ در گفتوگو با فاکسنیوز گفت آمریکا در جنگ اخیرتا حد زیادی از هدف قرار دادن ارتش «میانهرو» ایران و همچنین از نابودی کامل ساختارها در کشور خودداری کرده است تا بازسازی ایران دههها به عقب نیفتد.
او گفت: «ایالات متحده نیروی دریایی و نیروی هوایی ایران را کاملا از بین برده، اما تا حد زیادی از هدف قرار دادن ارتش ایران خودداری کرده است.»
ترامپ گفت آمریکا ارتش ایران را «تا حدی به حال خود گذاشته»، چون به گفته او این ارتش «تا اندازهای میانهرو» است و واشینگتن نمیخواسته همه ساختار نظامی کشور را نابود کند.
او همچنین گفت آمریکا «شکلهای مختلفی از رهبری» ایران را حذف کرده، اما از تجربه عراق درس گرفته است، زیرا نابودی کامل ساختارها میتواند کشوری را برای دههها از بازسازی بازدارد.
ترامپ در مصاحبه با لارا ترامپ، مجری فاکسنیوز، با اشاره به اینکه آمریکا به یک «توافق خیلی خوب» با جمهوری اسلامی نزدیک است، گفت توافق با حکومت ایران را ترجیح میدهد، اما برای بازگشت به عملیات نظامی نیز آماده است.
ترامپ گفت ترجیح میدهد با ایران به توافق برسد، زیرا در صورت امضای توافق، تنگه هرمز میتواند بلافاصله باز شود.
او تاکید کرد تنها تضمینی که میخواهد این است که ایران هیچ سلاح هستهای نداشته باشد و گفت تهران با این موضوع موافقت کرده است.
ترامپ همچنین گفت «بزرگترین دارایی» حکومت ایران رسانههای «اخبار جعلی» هستند، چون موفقیتهای آمریکا را کوچک جلوه میدهند. او افزود آمریکا در نبرد پیروزی بزرگی به دست آورده، اما این رسانهها میگویند واشینگتن شکست خورده است.
آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا و یک منبع آگاه دیگر گزارش داد ترامپ در نشست روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید از تیم خود خواست بر توافق احتمالی با تهران، از جمله در ارتباط با مواد هستهای ایرانو بازگشایی تنگه هرمز، چندین اصلاحیه اعمال کنند.
این گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که ترامپ این توافق را میخواهد و انتظار دارد بهزودی آن را نهایی کند، اما مایل است چند نکته مهم برای خود، بهویژه درباره مواد هستهای ایران، تقویت شود.
به نوشته آکسیوس، این درخواست ترامپ دور تازهای از رفتوبرگشت میان طرفها را آغاز کرده است که ممکن است چند روز طول بکشد.
یک مقام ارشد دولت آمریکا با اشاره به اورانیوم غنیشده ایران، به آکسیوس گفت جزئیات بیشتری درباره چگونگی دریافت این مواد از سوی آمریکا و زمانبندی آن مد نظر است. منبع دوم نیز گفت ترامپ همچنین خواهان اصلاح برخی عبارات مربوط به بازگشایی تنگه هرمز است.
یک مقام آمریکایی گفت به ترامپ اطلاع داده شده است که حدود سه روز طول میکشد تا جمهوری اسلامی پاسخ دهد. یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز گفت: مقامهای جمهوری اسلامی «عملا در غارها هستند و از ایمیل استفاده نمیکنند.»
اورشلیمپست در یک یادداشت تحلیلی با اشاره به «تاکتیکهای تاخیری» جمهوری اسلامی در مذاکرات، هشدار داد واشینگتن نمیتواند با تکیه بر منطق آمریکایی و شیوه چانهزنی منصفانه در مذاکرات کنونی به نتیجه مطلوب برسد و باید چانهزنی و مذاکرات را کنار بگذارد و فقط به «حمله» متوسل شود.
این مطلب افزود مقامهای جمهوری اسلامی اغلب در گفتوگوها نشانههایی از حرکت به سوی توافق ارائه میکنند، اما از تعهدهای نهایی پرهیز میکنند و این رویکرد الگویی از تاخیر حسابشده را ایجاد میکند که با هدف طولانی کردن مذاکرات و بهبود اهرم فشار انجام میشود.
اورشلیمپست با اشاره به اتکای واشینگتن در مذاکرات بر منطق آمریکایی، شیوه چانهزنی منصفانه و همان تاکتیکهایی که در دنیای کسبوکار برایشان به خوبی کار کرده بود، نوشت همین موضوع توضیح میدهد که چرا توافق غزه که از سوی استیو ویتکاف، بازرگان آمریکایی، میانجیگری شد، در ظاهر امیدوارکننده بود، اما هرگز آنگونه که در نظر گرفته شده بود به طور واقعی آغاز نشد.
این تحلیل با هشدار درباره اینکه آمریکا در مذاکرات با حکومت ایران با طرفی متفاوت روبروست که نمیتوان آن را با شیوههای منطقی شکست داد، خطاب به دولت آمریکا نوشت: «چانهزنی را متوقف کنید، مذاکرات را کنار بگذارید و فقط حمله کنید.»
اورشلیمپست در گزارشی تحلیلی نوشت که فشار بر شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق برای تحویل سلاحهای خود به نهادهای دولتی یا دستکم قرار دادن سلاحهایشان تحت کنترل دولت در حال افزایش است.
بر اساس گزارش این رسانه اسرائیلی، کتائب حزبالله آخرین گروهی است که درباره آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد اظهارنظر کرده است.
این گروه از سوی آمریکا و اسرائیل «یک گروه تروریستی» طبقهبندی شده، در سال ۲۰۲۵ سه آمریکایی را در اردن کشت و حملاتی علیه آمریکا، اسرائیل و سایر کشورها در منطقه انجام داده است.
در سال ۲۰۲۰، آمریکا رهبر کتائب حزبالله، ابومهدی المهندس، را زمانی که همراه با قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، در بغداد در حال رانندگی بود، کشت.
کتائب حزبالله همچنین مسئول ربودن الیزابت تسورکوف، پژوهشگر و شلی کیتلسون، روزنامهنگار آمریکایی بوده است.
اورشلیمپست در پاسخ به این پرسش که آیا این گروه واقعا حاضر است ذخایر عظیم سلاحهای خود شامل سلاحها، موشکها، پهپادها و دیگر تجهیزات را تحویل دهد، به خبر رسانه روداو در اقلیم کردستان عراق اشاره کرد که بر اساس آن، کتائب حزبالله «شنبه از تلاشهایی برای وادار کردن گروههای مسلح به تحویل سلاحهایشان به دولت استقبال کرده و پیشنهاد داده است مسئولیت تجهیزات نظامی تخصصی را برعهده بگیرد و حتی برای آنها هزینه پرداخت کند، در حالی که بغداد در حال مذاکره برای آوردن سلاحها تحت کنترل دولت است.»
ابومجاهد العساف، که روداو او را سخنگو و مقام ارشد امنیتی این گروه معرفی کرده است، در یک بیانیه، از آنچه تصمیم «برادرانی که در [مقاومت اسلامی عراق] دخیل نیستند» برای پایان دادن به فعالیتهای مسلحانه و تحویل سلاحهایشان، تمجید کرد.
سخنگوی کتائب حزبالله گفت این گروه میتواند «سلاحها را در دست دولت محدود کرده و امنیت، ثبات و صلح مدنی را تقویت کند.»
این گروه میگوید فرماندهی حشد الشعبی (نیروهای بسیج مردمی) میتواند بر سلاحها و انتقال آنها نظارت کند.
حشد الشعبی یک نیروی شبهنظامی است و اعضای آن از دولت حقوق دریافت میکنند و کتائب حزبالله چندین تیپ در حشد الشعبی دارد.
به نوشته اورشلیمپست، این موضوع عملا به معنای تحویل سلاحها به خود این گروه است، زیرا در ظاهر تحت کنترل حشد الشعبی قرار دارد، در حالی که همچنان در سراسر منطقه حملاتی انجام میدهد.
علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، گفته است که مذاکرات غیرمستقیم با چند گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ادامه دارد.
روداو اشاره کرد که ائتلاف شیعیان موسوم به «چارچوب هماهنگی» پیشتر به این رسانه گفته بود گفتوگوهای غیرمستقیم «با سه تا چهار جناح که خارج از ساختار حشد الشعبی فعالیت میکنند در جریان است و انتظار میرود توافق نهایی پس از تعطیلات عید قربان حاصل شود؛ عیدی که بین چهارشنبه تا شنبه برگزار شد.»
چه خواهد شد؟
به نوشته اورشلیمپست، کتائب حزبالله ممکن است ادعا کند که سلاحها را تحویل میدهد یا نوعی تحویل نمادین انجام دهد، یعنی «برخی سلاحهای تخصصی که نهادهای دولتی متخصص آنها را ندارند، مانند پهپادها، مهمات سرگردان (پهپادهای انتحاری)، موشکهای کروز، سلاحهای ضدزره و موارد دیگر» را واگذار کند.
این گروه همچنین گفته ممکن است این سلاحها را دوباره بخرد، یعنی سلاحهای خودش را دوباره خریداری کند. به نوشته اورشلیمپست، این موضوع ساختگی به نظر میرسد و نوعی پوشش برای جابهجایی سلاحها و پولشویی آنها است.
بر اساس گزارش روداو، این پیشنهاد همچنین شامل نظارت بر فهرستبرداری، انتقال و انبار کردن سلاحهای تحویلدادهشده، و همچنین حمایت از «خانوادههای شهدا و مجروحان آن گروهها، و همچنین مجاهدانی که خدماتشان دیگر مورد نیاز نیست» میشود.
بنابر گزارشها، برخی گروههای دیگر در عراق، تحویل سلاح را رد کردهاند.