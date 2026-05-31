طبق این گزارش، هنوز روشن نیست چه تغییراتی در متن توافق ایجاد شده، اما ترامپ درباره بخش‌هایی از توافق احتمالی که شامل آزادسازی منابع مالی برای ایران می‌شود، ابراز نگرانی کرده است.

یک مقام آگاه به نیویورک‌تایمز گفت ترامپ از طولانی شدن پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادهای آمریکا ناراضی است و پیشنهاد سخت‌گیرانه‌تر او احتمالا برای افزایش فشار بر تهران و سرعت بخشیدن به روند مذاکرات ارائه شده است.

نیویورک‌تایمز نوشت این چارچوب می‌تواند کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را در برابر رفع محاصره تنگه هرمز پایان دهد، اما دشوارترین مسائل، از جمله آینده برنامه هسته‌ای ایران، به دورهای بعدی مذاکرات موکول خواهد شد.