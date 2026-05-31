محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در سومین جلسه مجازی این مجلس گفت سومین سال مجلس دوازدهم در حالی آغاز شده که «هنوز فقدان رهبر را باور نمیکنیم.»
او افزود: «مقابل زورگویی و تهدید ذرهای سر خم نمیکنیم، سربازان میدان دیپلماسی به وعدههای دشمن اعتمادی ندارند.»
سفر اخیر قالیباف به همراه عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، به قطر برای گفتوگو درباره آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار داراییهای بلوکهشده نیز بدون نتیجه پایان یافت.
حرمتالله رفیعی، رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، هشدار داد جنگ، بحران اقتصادی، محدودیتهای اینترنتی و نبود حمایتهای عملی، صنعت گردشگری ایران را به وضعیت «زیر صفر» رسانده است.
رفیعی یکشنبه ۱۰ خرداد در مصاحبه با پایگاه خبری رکنا گفت رکود در صنعت گردشگری از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شد و وقوع جنگ ۱۲ روزه در آستانه سفرهای تابستانی، این صنعت را وارد دورهای از بلاتکلیفی کرد.
او افزود حتی پیش از وقوع جنگ نیز شرایط اقتصادی موجب تغییر الگوی سفر شهروندان شده بود.
به گفته رفیعی، بسیاری از افرادی که پیشتر به مقاصدی مانند اروپا سفر میکردند، به سمت کشورهای ارزانتر مانند ترکیه رفتند و بخشی دیگر نیز به گردشگری داخلی روی آوردند.
رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ادامه داد تاجیکستان در سال گذشته با رشد ورود مسافران ایرانی مواجه شد؛ موضوعی که به گفته او، بیشتر ناشی از ارزانتر بودن و جذابیت تجربه یک مقصد خارجی جدید بود.
رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی گفت مقاصدی مانند ترکیه و نجف با افت محسوسی در تعداد مسافران روبهرو شدهاند و حتی سفرهای اربعین نیز کاهش چشمگیری داشته است.
پیشتر در ۲۲ اردیبهشت، رفیعی گفته بود دفاتر مسافرتی پس از ماهها رکود، جنگ، بیثباتی اقتصادی و اختلال اینترنت، توان تابآوری خود را از دست دادهاند و ادامه این وضعیت میتواند به از بین رفتن بخشی از نیروی انسانی متخصص این صنعت منجر شود.
در ماههای اخیر، تورم افسارگسیخته، رکود عمیق اقتصادی، اخراج گسترده نیروهای کار و مشکلات ناشی از قطع اینترنت، زندگی و معیشت مردم را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
دیگر کسی با عنوان گردشگر از کشور خارج نمیشود
رفیعی در ادامه مصاحبه گفت: «تا پیش از جنگ، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از ظرفیت گردشگری خروجی کشور فعال بود؛ اما امروز عملا گردشگری خارجی به نقطه صفر رسیده است.»
رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی افزود در شرایط کنونی، «گردشگری به معنای واقعی کلمه وجود ندارد» و دیگر کسی با عنوان گردشگر از کشور خارج نمیشود.
رفیعی گفت با وجود رکود گسترده، دستگاههای نظارتی، مالیاتی و بیمهای همچنان با همان روال گذشته فعالیت میکنند و فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد میشود.
او افزود گردشگری از یکسو تعطیل شده و از سوی دیگر، بخشنامهها، اخطارها و نامههای تهدیدآمیز ادامه دارد؛ نامههایی که در آنها از برخوردهای قهری، مسدودسازی حسابها و اعمال محدودیتهای مختلف سخن گفته میشود.
۱۶ اردیبهشت، روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده بود جنگ و قطعی اینترنت باعث کاهش تقاضای سفر و تضعیف زنجیره ارزش گردشگری شده و خسارت این بخش حدود دو میلیارد دلار برآورد میشود.
رفیعی هفتم اردیبهشت گفته بود برآوردها نشان میدهد در جریان جنگ ۴۰ روزه، ۲۵ هزار میلیارد تومان به صنعت گردشگری و آژانسها خسارت وارد شده که پنج هزار میلیارد تومان آن مربوط به آژانسهای هواپیمایی است.
«گردشگری ایران، بیماری بستری در بیمارستان»
رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران در ادامه مصاحبه، وضعیت کنونی صنعت گردشگری را به «بیماری بستری در بیمارستان» تشبیه کرد و هشدار داد گردشگری ایران بهجای حمایت و رسیدگی، مدام ضربه میخورد.
رفیعی گفت در دورهای که اینترنت بهعنوان مهمترین ابزار کاری فعالان گردشگری، در دسترس نبود، فعالان این حوزه با وجود پیگیریهای متعدد، نتوانستند مشکل خود را حل کنند.
او اضافه کرد این بیتوجهیها به معنای نابودی تدریجی این صنعت است و حمایت موثری نیز از سوی مسئولان و وزارتخانه متولی این حوزه صورت نمیگیرد.
مجموعه این تحولات نشان میدهد صنعت گردشگری ایران با چالشهایی گسترده مواجه شده که میتواند بخشهای مختلف زنجیره گردشگری را تحت تاثیر قرار دهد.
اکنون اما ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان در اعلامیه اعتراضی خود به این تصمیم فیفا نوشته: «ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﻧﻤﺎد ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ، ﺗﻤﺪن و ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺰاران ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ده ﻫﺎ ﻫﺰ ار ﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺮان در راه آزادی، ﻋﺪاﻟﺖ و رﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺒﺪاد ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.»
به عقیده حزب مشروطه ایران «ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن، ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻧﻤﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی و آﯾﻨﺪهای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه ﺻﺪای ﺑﺨﺶ ﺑﺰر ﮔﯽ از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.»
این حزب از ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل، خواسته «اﺟﺎزه دﻫﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.»
حزب مشروطه ایران ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از «ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن آزاده» در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دﻋﻮت کرده از ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ۲۰۲۶ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ و «ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن اﻧﻘﻼب ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺪاﮐﺎری ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.»
به نوشته این حزب «هرﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺻﺪای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد و ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ.»
حزب مشروطه ایران در پایان از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ خواسته تا ﺑﻪ ﺣﻖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
سکوت مبهم فیفا
وبسایت اتلتیک که برای اولین بار گزارش داد در راهنمای رسمی فیفا برای ورزشگاهها در جام جهانی، ممنوعیت پرچم شیر و خورشید خواهد بود، نوشت که فیفا در این باره، فهرست اقلام ممنوعه مندرج در آییننامه رفتاری ورزشگاههای خود را ارسال کرده است.
این فهرست شامل «هرگونه اقلام، از جمله اما نه محدود به بنرها، پرچمها، اعلامیهها، پوشاک و سایر وسایل، که ماهیتی سیاسی، توهینآمیز و یا تبعیضآمیز داشته باشند و حاوی نوشتهها، نمادها یا هر ویژگی دیگری باشند که متوجه تبعیض علیه هر کشور، شخص خصوصی یا گروهی بر اساس نژاد، رنگ پوست، قومیت، منشأ ملی یا اجتماعی، هویت و بیان جنسیتی، ناتوانی، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، تولد، ثروت یا هر وضعیت دیگر، گرایش جنسی یا هر مبنای دیگری باشد.»
فیفا بهصراحت اعلام نکرد که پرچم پیش از انقلاب کدام معیار را نقض میکند، اما این فرض وجود دارد که آن را «سیاسی» تلقی خواهد کرد.
فیفا هنوز نسبت به گزارش منتشرشده واکنشی نشان نداده. اما در میان ایرانیان خارج از کشور خشم زیادی شکل گرفته است؛ از جمله در نامه مؤسسه صداهای آزادی در اول خرداد.
این نامه خواستار لغو هرگونه سیاستی است که نمایش پرچم شیر و خورشید را در جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا و کالیفرنیا ممنوع کند.
در نامه آمده است: «کالیفرنیا و ایالات متحده، قطر نیستند و چنین محدودیتهایی بر آزادی بیان را نمیپذیرند.»
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بسیاری از هواداران ایرانی پرچم شیر و خورشید را برای دیدارهای تیم ملی مقابل انگلیس، ولز و آمریکا به ورزشگاه آوردند.
همزمان با ادامه تنشها در منطقه و گسترش عملیات زمینی ارتش اسرائیل علیه حزبالله، نیروهای این کشور کنترل عملیاتی قلعه راهبردی شقیف (بوفور) در جنوب لبنان را در اختیار گرفتند.
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، یکشنبه ۱۰ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «میان وعدههای شعارگونه و واقعیت میدان، خبر قطعی این است: سربازان ما با ایستادن بر قلعه شقیف، فصل تازهای از عزت را مینویسند.»
او افزود: «کنترل قلعه شقیف تنها یک دستاورد نظامی نیست، بلکه درهم شکستن دوباره نماد غرور حزبالله است. حزبالله ما را به سستی متهم میکرد، اما قلعههایش در برابر ضربات ما فرو ریخت.»
قلعه شقیف نام عربی این دژ تاریخی در جنوب لبنان است و بوفور، نام فرانسوی برجایمانده از دوران جنگهای صلیبی، در منابع غربی و اسرائیلی کاربرد بیشتری دارد.
گسترش عملیات اسرائیل در شمال رود لیتانی
ارتش اسرائیل ۱۰ خرداد در بیانیهای اعلام کرد عملیات اخیر چند روز پیش در ارتفاعات شقیف و منطقه وادی السلوقی آغاز شده است.
بر اساس این بیانیه، هدف عملیات نابودی زیرساختهای حزبالله، از بین بردن نیروهای این گروه، رفع تهدیدها علیه شمال اسرائیل و گسترش خط دفاعی پیشرو است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد نیروهای این کشور از رودخانه لیتانی عبور کردهاند، حملات خود را به مناطق شمال این رودخانه گسترش دادهاند و دامنه عملیات به مناطق بیشتری در جنوب لبنان کشیده شده است.
به گفته ارتش، شقیف و وادی السلوقی محل استقرار زیرساختهای مهم حزبالله هستند که با کمک جمهوری اسلامی ایجاد شدهاند و نیروهای حزبالله از این مناطق، صدها راکت به سوی اسرائیل و نیروهایش در جنوب لبنان شلیک کردهاند.
در این بیانیه همچنین آمده است که پیش از ورود نیروهای زمینی اسرائیل، نیروی هوایی این کشور با پشتیبانی توپخانه و تانکها زیرساختهای حزبالله را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل تاکید کرد نیروهای این کشور در نزدیکی شهر نبطیه در حال انجام عملیات هستند و در صورت لزوم، آمادگی گسترش دامنه این عملیات را دارند.
سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل ۱۰ خرداد در پستی دیگر در ایکس، از ساکنان جنوب لبنان، بهویژه مناطق جنوب رودخانه زهرانی، خواست خانههای خود را فورا تخلیه کنند و به شمال این رودخانه منتقل شوند.
ادرعی با اشاره به «نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله» گفت ارتش اسرائیل با قدرت علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد و هشدار داد حضور در نزدیکی نیروها، تاسیسات یا تجهیزات نظامی حزبالله میتواند جان افراد را به خطر بیندازد.
کشته شدن یک سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزبالله
تایمز اسرائیل به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد یک سرباز این کشور شنبه ۹ خرداد در حمله پهپادی حزبالله در جنوب لبنان کشته شد.
ارتش اسرائیل هویت این سرباز را مایکل تیوکین، ۲۱ ساله، با درجه گروهبان یکم، از یگان شناسایی تیپ گیواتی و اهل اشکلون اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، حمله حدود ساعت ۱۰:۳۰ شامگاه شنبه رخ داد؛ زمانی که یک پهپاد هدایتشونده از راه دور حزبالله به موضعی اصابت کرد که نیروهای تیپ گیواتی در آن مشغول عملیات بودند.
در پی این حمله، تیوکین جان خود را از دست داد و چهار سرباز دیگر دچار جراحات سطحی شدند. این نظامیان برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.
در پی قهرمانی پاریسنژرمن در لیگ قهرمانان اروپا، درگیری میان هواداران فوتبال و پلیس در شهرهای مختلف فرانسه به بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر انجامید. هزاران نیروی پلیس برای مهار ناآرامیهایی که موجب اختلال در تردد اتوبوس، قطار و مترو در پاریس شد، در پایتخت مستقر بودند.
تیم فوتبال پاریسنژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا، شب گذشته آرسنال را شکست داد و برای دومین فصل پیاپی، قهرمان اروپا شد.
به نوشته رسانههای فرانسوی، در جریان ناآرامیهای پس از این قهرمانی، آتشبازی و فلر روشن شد و چندین مأمور پلیس نیز زخمی شدند. پلیس برای متفرق کردن جمعیت در مرکز شهر از گاز اشکآور استفاده کرد.
وزارت کشور اعلام کرده است: «جشنها در برخی شهرها، از جمله پاریس، با ناآرامیهایی همراه بود که مداخله نیروهای انتظامی را ضروری کرد.»
گزارشها حاکی است دامنه ناآرامیها به شهرهای لو آور (غرب)، آژن (جنوبغرب)، مونپلیه (جنوب) و دیژون (شرق) نیز کشیده شده است. پیشتر نیز از درگیری میان هواداران و پلیس در چند شهر دیگر فرانسه خبر داده شده بود.
با وجود اینکه این دومین قهرمانی پیاپی پاریسنژرمن بود، برای دومین سال متوالی نیز جشنهای فوتبالی به خشونت کشیده شد. سال ۲۰۲۵ نیز پس از قهرمانی این تیم، جشنها به درگیریهایی مرگبار انجامیده بود.
پلیس پاریس روز گذشته برای کنترل جمعیت هزاران نیرو مستقر کرد و پس از پیروزی پاریسنژرمن مقابل آرسنال در ضربات پنالتی، با استفاده از گاز اشکآور با برخی ناآرامیها برخورد کرد و دهها نفر را بازداشت کرد.
پیشتر در طول روز نیز اطراف ورزشگاه پارک دو پرنس در غرب پاریس تنشها و درگیریهای کوتاهی رخ داده بود؛ جایی که بیش از ۴۰ هزار نفر روی نمایشگرهای بزرگ، دومین قهرمانی پیاپی تیم محبوبشان را تماشا کردند.
تصاویر منتشرشده از پاریس نشان میدهد فلرها روشن شده، دوچرخههای برقی در خیابانها در حال سوختن هستند و شیشه دستکم یک فروشگاه شکسته شده است.
خیابان شانزهلیزه اندکی پس از پیروزی پاریسنژرمن در ضربات پنالتی مملو از هواداران شد. پیشتر نیز در اطراف ورزشگاه پارک دو پرنس، جایی که هواداران بازی را روی نمایشگرهای بزرگ تماشا میکردند، درگیریهایی میان پلیس و برخی تماشاگران رخ داده بود.
پلیس اعلام کرد در این ناآرامیها به شش خودرو، دو واحد تجاری و یک ایستگاه اتوبوس خسارت وارد شده است.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد بامداد یکشنبه ۴۱۶ نفر بازداشت شدند که از این تعداد ۲۸۰ نفر در پاریس بودند.
لوران نونز، وزیر کشور، گفت هفت مأمور پلیس زخمی شدهاند و این ناآرامیها را «کاملاً غیرقابلقبول» توصیف کرد.
مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی، در شبکه ایکس نوشت: «فقط در فرانسه است که پیروزی یک باشگاه فوتبال به شورش منجر میشود.»
او افزود: «فقط در فرانسه است که مردم در شب پیروزی تیمشان مجبور میشوند برای در امان ماندن از خشونت، در خانه بمانند.»
قرار است بازیکنان پاریسنژرمن عصر یکشنبه در رژه قهرمانی شرکت کنند؛ برنامهای که شامل حرکت در محوطه شان دو مارس در کنار برج ایفل و همچنین مراسمی با حضور امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، خواهد بود.
سال گذشته نیز قهرمانی اروپایی پاریسنژرمن با درگیریهایی همراه شد که به کشته شدن دو نفر، از جمله یک نوجوان ۱۷ ساله، انجامید.