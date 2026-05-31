رفیعی یک‌شنبه ۱۰ خرداد در مصاحبه با پایگاه خبری رکنا گفت رکود در صنعت گردشگری از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شد و وقوع جنگ ۱۲ روزه در آستانه سفرهای تابستانی، این صنعت را وارد دوره‌ای از بلاتکلیفی کرد.

او افزود حتی پیش از وقوع جنگ نیز شرایط اقتصادی موجب تغییر الگوی سفر شهروندان شده بود.

به گفته رفیعی، بسیاری از افرادی که پیش‌تر به مقاصدی مانند اروپا سفر می‌کردند، به سمت کشورهای ارزان‌تر مانند ترکیه رفتند و بخشی دیگر نیز به گردشگری داخلی روی آوردند.

رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ادامه داد تاجیکستان در سال گذشته با رشد ورود مسافران ایرانی مواجه شد؛ موضوعی که به گفته او، بیشتر ناشی از ارزان‌تر بودن و جذابیت تجربه یک مقصد خارجی جدید بود.

رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی گفت مقاصدی مانند ترکیه و نجف با افت محسوسی در تعداد مسافران روبه‌رو شده‌اند و حتی سفرهای اربعین نیز کاهش چشمگیری داشته است.

پیش‌تر در ۲۲ اردیبهشت، رفیعی گفته بود دفاتر مسافرتی پس از ماه‌ها رکود، جنگ، بی‌ثباتی اقتصادی و اختلال اینترنت، توان تاب‌آوری خود را از دست داده‌اند و ادامه این وضعیت می‌تواند به از بین رفتن بخشی از نیروی انسانی متخصص این صنعت منجر شود.

در ماه‌های اخیر، تورم افسارگسیخته ، رکود عمیق اقتصادی، اخراج گسترده نیروهای کار و مشکلات ناشی از قطع اینترنت، زندگی و معیشت مردم را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

دیگر کسی با عنوان گردشگر از کشور خارج نمی‌شود

رفیعی در ادامه مصاحبه گفت: «تا پیش از جنگ، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از ظرفیت گردشگری خروجی کشور فعال بود؛ اما امروز عملا گردشگری خارجی به نقطه صفر رسیده است.»

رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی افزود در شرایط کنونی، «گردشگری به معنای واقعی کلمه وجود ندارد» و دیگر کسی با عنوان گردشگر از کشور خارج نمی‌شود.

رفیعی گفت با وجود رکود گسترده، دستگاه‌های نظارتی، مالیاتی و بیمه‌ای همچنان با همان روال گذشته فعالیت می‌کنند و فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد می‌شود.

او افزود گردشگری از یک‌سو تعطیل شده و از سوی دیگر، بخشنامه‌ها، اخطارها و نامه‌های تهدیدآمیز ادامه دارد؛ نامه‌هایی که در آن‌ها از برخوردهای قهری، مسدودسازی حساب‌ها و اعمال محدودیت‌های مختلف سخن گفته می‌شود.

۱۶ اردیبهشت، روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده بود جنگ و قطعی اینترنت باعث کاهش تقاضای سفر و تضعیف زنجیره ارزش گردشگری شده و خسارت این بخش حدود دو میلیارد دلار برآورد می‌شود.

رفیعی هفتم اردیبهشت گفته بود برآوردها نشان می‌دهد در جریان جنگ ۴۰ روزه، ۲۵ هزار میلیارد تومان به صنعت گردشگری و آژانس‌ها خسارت وارد شده که پنج هزار میلیارد تومان آن مربوط به آژانس‌های هواپیمایی است.

«گردشگری ایران، بیماری بستری در بیمارستان»

رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران در ادامه مصاحبه، وضعیت کنونی صنعت گردشگری را به «بیماری بستری در بیمارستان» تشبیه کرد و هشدار داد گردشگری ایران به‌جای حمایت و رسیدگی، مدام ضربه می‌خورد.

رفیعی گفت در دوره‌ای که اینترنت به‌عنوان مهم‌ترین ابزار کاری فعالان گردشگری، در دسترس نبود، فعالان این حوزه با وجود پیگیری‌های متعدد، نتوانستند مشکل خود را حل کنند.

او اضافه کرد این بی‌توجهی‌ها به معنای نابودی تدریجی این صنعت است و حمایت موثری نیز از سوی مسئولان و وزارتخانه متولی این حوزه صورت نمی‌گیرد.

مجموعه این تحولات نشان می‌دهد صنعت گردشگری ایران با چالش‌هایی گسترده مواجه شده که می‌تواند بخش‌های مختلف زنجیره گردشگری را تحت تاثیر قرار دهد.