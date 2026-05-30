پلیس بوداپست گفته در حال بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته برای شناسایی آنهاست.

در بیانیه پلیس آمده است: «چندین هوادار در حوالی ساعت ۰۰:۲۰ بامداد شنبه ۳۰ مه ۲۰۲۶، در منطقه هفتم بوداپست، خیابان کیرالی، با یکدیگر درگیر شدند. اداره پلیس تحقیقات را علیه افراد ناشناس به اتهام خشونت گروهی آغاز کرده و در چارچوب این پرونده، تصاویر دوربین‌ها نیز در حال بررسی است.»

روز جمعه نیز دو مرد پرتغالی و یک مرد بریتانیایی پس از درگیری در محل جشنواره هواداران لیگ قهرمانان بازداشت و به اخلال در نظم عمومی متهم شدند.

پلیس همچنین اعلام کرد مردی بریتانیایی که روی سقف یک خودروی پارک‌شده رفته و به آن آسیب زده بود، بازداشت شده است.

به نوشته بی بی سی، برای برگزاری فینال لیگ قهرمانان، نزدیک به ۴ هزار نیروی پلیس در سراسر پایتخت مجارستان مستقر خواهند شد. انتظار می‌رود ده‌ها هزار هوادار بدون بلیت نیز به بوداپست سفر کنند.

زولتان یانوش کوچیک، معاون رئیس پلیس ملی مجارستان، روز سه‌شنبه گفت: «این بزرگ‌ترین استقرار یک‌روزه نیروهای پلیس در تاریخ مجارستان خواهد بود.»

این مسابقه به‌عنوان رویدادی «پرریسک» توصیف شده و برنامه‌ریزی‌های امنیتی آن از بیش از یک سال پیش آغاز شده است.