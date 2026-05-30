بروک رولینز، وزیر کشاورزی آمریکا، هشدار داد که مشکلات ناشی از جنگ ایران و مسدود شدن تنگه هرمز، قیمت کود را افزایش می‌دهد و در عین حال، آسیب‌پذیری‌های بلندمدت در زنجیره تأمین کشاورزی ایالات متحده را آشکار می‌کند.

او به شبکه خبری فاکس گفت که کشاورزان آمریکایی علاوه بر افزایش قیمت‌ها در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، اکنون شاهد یک افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دیگر قیمت کود به دلیل بی‌ثباتی مرتبط با ایران و تنگه هرمز هستند.

رولینز از انتقال ظرفیت تولید آمریکا به خارج از کشور طی دهه‌های گذشته انتقاد کرد و افزود امروز، ۵۰ درصد از کود مورد استفاده در آمریکا، باید از چین یا روسیه یا کشورهای دیگر تهیه شود.

او گفت دولت در تلاش است تا این روند را معکوس کند و اعلام کرد که «بزرگترین کارخانه آمونیاک جهان» ظرف ۳۰ روز پس از تسریع در زمان‌بندی صدور مجوز، کلنگ زنی خواهد شد.

رولینز همچنین پیش‌بینی کرد که پس از کم شدن تنش‌ها با ایران، قیمت سوخت و کود به سرعت کاهش یابد.