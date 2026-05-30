«سه منبع آگاه» به شبکه خبری انبیسی گفتند جنگنده اف-۱۵ آمریکا که ماه گذشته میلادی در ایران سرنگون شد، احتمالا توسط یک موشک دوشپرتاب ساخت چین هدف قرار گرفته بود.
به گفته یکی از این منابع و «یک مقام آمریکایی آگاه»، چین همچنین ممکن است در روزهای اولیه درگیری، یک رادار هشدار دهنده دوربرد را در اختیار ایران قرار داده باشد که هواپیماهای رادارگریز را شناسایی میکند.
این منابع گفتند که مقامهای آمریکایی هنوز در حال بررسی سرنگونی جنگنده آمریکایی«اف-۱۵ ای» هستند.
انبیسی نوشت مشخص نیست که تجهیزات نظامی چه زمانی به تهران تحویل داده شده است. اما استفاده حکومت ایران از سلاحهای ساخت چین، روابط آمریکاییها با پکن را در زمانی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، از چین برای پایان دادن به درگیری درخواست کمک کرده است، پیچیده میکند.
بر اساس این گزارش، پس از سقوط هواپیمای جنگی آمریکا، ترامپ گفت که این هواپیما توسط یک موشک دوشپرتاب مورد اصابت قرار گرفته است.
به نوشته انبیسی، این سلاحها راهی ارزان و مؤثر برای سرنگونی هواپیماها در ارتفاع پایین ارائه میدهند.
بر اساس این گزارش، کاخ سفید، انبیسی را به اظهارات ترامپ در مصاحبهاش با شبکه خبری فاکس ارجاع داد که در آن گفته بود شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، به او اطمینان داده است که پکن تجهیزات نظامی به ایران ارائه نخواهد داد. کاخ سفید همچنین انبیسی را به سخنان رییسجمهوری آمریکا در هفته گذشته ارجاع داد. او گفته بود شی «به من قول داده است که هیچ سلاحی به ایران ارسال نمیکند... من حرف او را باور میکنم.»
در همین ارتباط، سخنگوی سفارت چین در واشینگتن در پاسخ به پرسشی در مورد سرنگونی اف-۱۵ در بیانیهای گفت: «چین همیشه با احتیاط و مسئولیتپذیری در مورد صادرات محصولات نظامی عمل میکند و مطابق با قوانین و مقررات چین در مورد کنترل صادرات و تعهدات بینالمللی مربوطه، کنترل دقیقی اعمال میکند. چین با هرگونه تهمت بیاساس و ارتباط بدخواهانه مخالف است.»